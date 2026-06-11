職場の熱中症対策に、大型日よけテントを発売　業界初※台風が来ても、豪雪地帯でも、手軽に撤収・設営可能（※自社調べ）

株式会社翔栄「フレキシブルシェード」（＠株式会社翔栄）

【概要】

テントの製造・販売・施工を行う株式会社翔栄（兵庫県尼崎市、代表取締役 迫田 浩二｟さこだ こうじ｠）は、2026年6月11日（木）、大型日よけテント『フレキシブルシェード』（商標登録出願中；商願2026-045786）を、発売します。

【『フレキシブルシェード』の特徴】

・暑さ指数（WBGT）低減：高機能遮熱メッシュシートで直射日光を遮り、実測値で温度5℃低下

・大型サイズ：幅最大（5m×nユニット）×奥行最大25m×高さ最大6.5m

・雨水不滞留：メッシュシートのため、雨水が溜まらない

（競合優位性）業界初；自社調べ

・簡単開閉：１人で折り畳み式のシートをロープで開閉できる

・簡単着脱：台風時など、2人で工具なしでシートを上げ下ろし・取り外しできる（特許出願中：特願

2026-074259）

（動画138秒）簡単開閉、簡単上げ下ろし・脱着のショート動画（当社同型製品例）

【開発の背景 （労働安全衛生規則）】

・2025年6月、改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が、事実上義務化され

ました。対象は、暑さ指数（WBGT）28度、気温31度以上の環境下で連続1時間または1日4時間を

超えて実施が見込まれる作業などで、違反した場合、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

・当社営業の曽根は、10年以上前から、自社オリジナル商品を作って社会に貢献したいという考えを

温めていました。2024年ごろ、曽根は、保育園の大型日よけシェードが紹介されたテレビニュース

を見て、こういう商品を作りたいと思いましたが、多忙のため動きが取れませんでした。

【着手のきっかけ （レンタル会社の問合せ）】

・そのころから日よけできるテントはないかという問合せが入るようになりました。（2025年は5～6

件）

・8月、仮設資材レンタル会社が、前述のテレビニュースを見せ、「屋外で資材の搬出入・点検をする

ので、これを検討したい」と言ってきて、それがきっかけで商品開発に着手しました。

・直近でも、パレットレンタル会社が、返却された資材の洗浄作業を屋外で行うため、熱中症対策を

考えていると聞いて本商品を提案し、検討中です。

【商品化の課題 （台風と雪対策）】

・メッシュシートを使用した大型日よけシェードは、既に多くのテントメーカーで商品化されています

が、台風のときに破損するおそれがある、降雪地域では雪の重みで潰れるので設置できない、という

共通の課題がありました。そこで、これらの問題をクリアした商品を開発しようと考えました。

・そこで考えたのが、メッシュシートを簡単に開閉できるロープ操作式と、工具なしでメッシュシート

をウインチで上げ下ろし・金具で取り外しできる機構（特許出願中：特願2026-074259）です。

・10月、曽根が社長に提案して即採用され、実際に製作して各種テストをしようと、2026年2月近隣の

保育園に設置しました。その結果、基礎工事を見直すことができ、大幅なコストダウンになりまし

た。最終的には5月8日に完成し、今では真夏日でも、園児が外遊びを楽しんでいます。



シートの簡単開閉

ロープ操作でシートを広げる（上部にご注目ください）

シートが広がったら固定する（上部にご注目ください）

シートの簡単着脱

シートをたたむ

ウインチで簡単降下

ワイヤーからシートを取り外す

【用途】

製造業の屋外荷受・出荷・梱包作業場、特に小口高頻度出荷が想定される食品・化学工場、建設・土木現場、幼稚園保育園の園庭・砂場・プールサイド、小中学校の校庭・屋外活動エリア、児童館や公園など子どもたちが集う屋外施設、公共施設・道の駅の休憩所、など

【仕様】

（素材）メッシュシート：ポリエステル／フレーム：スチール（溶融亜鉛メッキ）

（サイズ）幅最大（5m×nユニット）×奥行最大25m×高さ最大6.5m；左記を１ユニットとして拡張可能

【販売価格】

1ユニット／1000万円（税別）～（横幅サイズにより変動) ※販売価格は想定です。

【部品詳細】

ポリエステル製メッシュシートワイヤーと滑車ウインチ取り外し金具

【今後の方向性】 （社会課題を解決したい】

・今期は、立上げ期なので、3～5機を目標（最低3基、理想5基）とします。来期は、夏期中心に10基

を計画しています。3年後、さらに認知を広げ、協力会社含めた生産体制を構築し、年間30機を目

指します。その場合、売上は3億円（@1,000万円想定）となります。

・会社全体の売上は近年毎年1億円ずつ増加し、前期で約7.5億円でした。このペースでいけば、3年

後の既存事業売上は10.5億円となり、 本商品売上3億円と合わせた全体売上は13.5億円となり

ます。（本商品の売上構成比は約22%）

・今後も、当社の技術やノウハウを活用して、熱中症対策のような社会全体が直面する課題を解決

できる自社オリジナル商品を開発して、世の中の役に立ちたいと考えています。