宇宙作戦における空間認識を拡張する可搬型3DサーチレーダーScout-S (TM) 初号機をインド太平洋地域に配備完了

LeoLabs, Inc.

LeoLabs Inc. (本社: Menlo Park, CA, 以下 LeoLabs) は、米国とその同盟・同志国の宇宙作戦における空間認識拡張を目的とした新型レーダーシステム Scout-S (TM) を、本日2026年6月10日 (現地時間) に配備完了いたしました。可搬型3-Dサーチレーダーである Scout-S は、LeoLabs レーダーアーキテクチャーの次なる進化形として、迅速な配備・移動・復元を実現し、従来の固定型宇宙監視システムを補完します。

◆ 宇宙利用の優位に対する課題

諸外国による敵対的宇宙活動が加速する中、宇宙領域把握 (Space Domain Awareness - SDA) に対する性能要求は、定期的な物体の探知・追跡にとどまらず、絶え間ない監視・特徴づけ・即時的な運用把握へと発展しはじめています。

LeoLabs の最高経営責任者である Tony Frazier は次のように述べています。「軌道上の脅威の進歩と共に、追跡のアーキテクチャも進歩していかなくてはなりません。諸外国による敵対的宇宙活動の加速は、米国やその同盟・同志国の宇宙優勢に対する試練となっています。こういった環境下では、軌道を伝播するために定期的に軌道上物体を追跡するような能力は、もはや十分ではありません。軌道マヌーバを実施するペイロードに対しても絶え間ない監視を提供し、次々台頭する脅威に対応できる能力こそ、当社の顧客が求めるものです。」

◆ Scout-S 開発の経緯

LeoLabs は絶え間ない軌道活動インテリジェンスを提供する世界屈指のミッションパートナーです。同盟・同志国の宇宙司令部、政府宇宙機関、衛星運用事業者が、宇宙における脅威を確実に検知・追跡・特定・対処できるよう、分散型マルチミッションレーダーネットワーク、リアルタイム軌道データカタログ、AIを活用した分析の提供を通じ、安全・確実・ダイナミックな宇宙運用をサポートしています。地球上の私たちの生活を守るため、宇宙での活動状況を示す「生きた地図」を提供することが、 LeoLabs の使命です。

Scout-S は、LeoLabs のグローバル センサー ネットワークを迅速に拡大し、かつ米国とその同盟・同志国のミッション要求に則した費用対効果の高いレーダー技術を推進する戦略の一環として、開発されました。低軌道域 (Low Earth Orbit - LEO) や極低軌道域 (Very Low Earth Orbit - VLEO) の高関心度物体の捜索・検知・追跡を実現すべく、3-D スキャン・直接放射アレイ (Direct Radiating Array - DRA) ・モジュラーなS帯対応電子回路設計等の要素技術を統合しています。また、本システムはカバレッジを分散することにより、より抗たん性の高いアーキテクチャを採用可能です。敵対的な環境下においても容易に移動や復元ができるよう、Scout-S は ISO 規格の 20 フィートコンテナに格納されており、陸海空のモードを選ばない速やかな輸送を支援します。

この度、 Scout-S システム初号機はインド太平洋地域に配備され、作動開始からわずか数時間で衛星の観測に成功しました。初期検査運用においては、高度 800 - 1000 km を飛行する遥感衛星をはじめとする、中国の軍事偵察衛星の絶え間ない追跡が実施できることを確認しました。また、中国の有翼試験宇宙機の追跡や、高度 230 km を飛行する VLEO 物体の検知などにも成功しました。

◆ Scout-S がもたらす革新的能力

1. 拡張された観測ウィンドウと動作モード: Scout-S は、LeoLabs の従来レーダーシステムと比べ、軌道上の物体追跡能力が飛躍的に向上しています。各パスの観測ウィンドウが数秒から数分へ拡大したことにより、より正確な物体の活動特徴づけや運用判断が可能となります。また、先進的な探索追尾自動移行 (search-to-track)・捜索中追尾 (Track-While-Scan - TWS) モードを搭載し、非協力的打ち上げを含む、高関心度物体の軌道上活動に対する機動的な検知・追尾運用を実現します。

2. ミッション需要に応じたセンサー配備: 戦略的に重要な地域に配備された Scout-S 初号機は、可搬型のセンサーがミッション上もっとも求められる地域でのカバレッジを即時的に拡張できることを立証しています。本レーダーは、すでに LeoLabs のグローバル レーダー ネットワークに組み込まれ、当社の26,000物体を超える低軌道物体カタログの更新に貢献しています。また、将来技術の実証の場としても活用され、近く米国インド太平洋軍の Valiant Shield 2026 演習での実験に参加予定です。

3. 多領域空間認識への将来的応用: 将来的にScoutは宇宙監視のみならず、ミサイル警報・追跡や多領域空間認識ミッションも担う予定です。この開発は、米国宇宙軍 Tactical Funding Increase (TACFI) プログラムに採択され、また民間投資によっても支援されています。この度の Scout-S の配備は、 LeoLabs の可搬型レーダーシステム ScoutTM シリーズにとって、重要な開発マイルストーンといえます。