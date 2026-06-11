デジタルビルド株式会社

デジタルビルド株式会社（東京都中央区、代表取締役：佐藤昂併）は、このたび当社が制作するCGパノラマ画像がLIFULL HOME’Sのパノラマオプションへ掲載可能になったことをお知らせします。

これにより、完成前の分譲住宅や注文住宅でもLIFULL HOME’S上で360°パノラマによる空間訴求が可

能となり、住宅会社の完成前販売や営業提案を支援する新たな販促手法として活用いただけます。

住宅業界における「完成前販売」の課題

完成前販売物件 × LIFULL HOME’S掲載対応

住宅業界では、建築前・建築中の物件販売において、間取り図や静止画パースによる訴求が一般的です。

しかし住宅購入は人生最大級の買い物であり、図面やパースだけでは完成後の暮らしを十分にイメージできないケースも少なくありません。

また近年では、モデルハウス建設コストの増加や住宅ポータルサイト内での競争激化、営業人材不足などを背景に、完成前販売における提案力強化が住宅会社共通の課題となっています。

完成前物件でもLIFULL HOME’Sで360°訴求が可能に

これまでLIFULL HOME’Sのパノラマオプションでは、完成後に360°カメラで撮影した実写パノラマ画像の活用が一般的でした。

そのため建築前や建築中の物件では、パノラマ掲載による空間訴求が難しく、図面や静止画による提案が中心となっていました。

今回、デジタルビルド制作のCGパノラマ画像を活用することで、完成前物件でもLIFULL HOME’S上で360°による空間訴求が可能となりました。

購入検討者は完成前の段階から空間イメージを確認できるため、物件理解の向上や完成前販売の強化が期待できます。

1回のVR制作で複数の販促媒体へ展開

内観VR / 360°で空間確認

デジタルビルドの完成イメージVRサービスでは、VRファイルとCGパノラマ画像をセットで納品しています。

納品データは、自社ホームページへの掲載、営業商談での活用、チラシや営業資料へのQRコード掲載、LIFULL HOME’Sパノラマオプションへの掲載（※別途LIFULL HOME’Sへのオプション申込みが必要）など、複数の販促媒体へ展開することができます。

これにより住宅会社様は、1回の制作で集客から商談まで一貫した販促活動を行うことが可能になります。

完成前販売を支援する新しい販促手法

1回制作で多用途活用

住宅会社の販売活動では、これまでパース図や間取り図が中心でした。

一方で、CGパノラマやVRを活用することで、購入検討者は完成後の広さや動線、生活イメージをより具体的に確認できます。

住宅会社にとっては、完成前販売の強化や営業提案力の向上、物件ページの差別化、顧客理解度の向上などが期待できます。

特にこれまで価格面の課題からVR導入を見送っていた住宅会社様でも、デジタルビルドでは導入しやすい価格帯で提供しているため、完成前販売を強化する新たな営業ツールとして活用いただけます。

デジタルビルドはLIFULL HOME’SのVR制作パートナーです

デジタルビルドは、住宅業界向け完成イメージVRサービスを提供しており、LIFULL HOME’SのVR制作パートナーとして住宅会社様の販売活動を支援しています。

完成イメージVRをご依頼いただくことで、VRコンテンツに加え、LIFULL HOME’S掲載にも活用可能なCGパノラマ画像を納品いたします。

代表コメント

住宅会社様からは以前より、

「完成イメージVRを制作しても、自社ホームページだけでは十分な集客につながらない。住宅購入検討者の多くは住宅ポータルサイトから問い合わせをしているため、ポータルサイト上でも完成前物件の魅力を伝えられるようにしたい。」というご相談を多くいただいていました。

実際に住宅会社様の販売活動では、ポータルサイト経由の集客が中心となっているケースも多く、対面商談でVRを活用できても、集客段階で空間の魅力を伝えられなければ十分な効果を発揮できません。

そこで私たちはLIFULL HOME’S様へご相談し、CGパノラマ画像の掲載について何度も検証とテストを重ねてきました。

その結果、このたびデジタルビルドが制作するCGパノラマ画像をLIFULL HOME’Sのパノラマオプションへ掲載できることを確認し、完成前物件でも360°による空間訴求が可能となりました。

私たちは単なるVR制作会社ではなく、住宅会社様の販売促進と営業活動を支援するパートナーとして、今後も住宅業界のDX推進に貢献してまいります。

デジタルビルド株式会社

代表取締役 佐藤昂併

デジタルビルドの完成イメージVRについて

デジタルビルドは住宅業界に特化したVR制作サービスを提供しています。

- 最短5営業日納品- 自社HP・チラシ・営業商談で活用可能- 完成イメージVR（5視点）＋CGパース2枚：55,000円～- 完成イメージVR（13視点）＋CGパース2枚：75,000円～

住宅会社様が継続活用しやすい価格帯で、完成前販売や営業提案を支援しています。

サービス詳細・お問い合わせ

- デジタルビルド株式会社：https://www.digitalbuild.jp(https://www.digitalbuild.jp)

完成イメージVRやLIFULL HOME’SへのCGパノラマ掲載について、お気軽にお問い合わせください。

無料相談を予約する :https://timerex.net/s/info_cc7c_a252/eeb55c6d