クライマーの手肌を考えて開発。登りに集中できるコンディションづくりをサポートするハンドクリーム『HANEKA』がMakuakeで先行販売開始

株式会社EbertalleeHANEKA（ハネカ）｜クライマーの手肌コンディションに着目したハンドケアクリーム

株式会社Ebertallee（京都府）は、クライマーの手肌コンディションに着目したハンドクリーム「HANEKA」（ハネカ）を開発し、応援購入サービス「Makuake」にて2026年6月11日より先行販売を開始いたします。

先行販売概要（Makuake）

先行販売開始日： 2026年6月11日（木）10:00

販売方法： Makuake クラウドファンディング

特典： Makuake限定リターン、早割・数量限定価格

優先案内：

HANEKA公式LINEにご登録いただいた方へ、HANEKAオリジナル「HAND & FINGER CONDITIONING GUIDE」を無料でプレゼントいたします。クライマーのための手指コンディショニング習慣をまとめたガイドです。

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Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/haneka



HANEKAは、「登れる指は、日々のケアでつくる。」をコンセプトに開発された、クライマーのためのハンド＆フィンガークリームです。登る前も、登った後も、手肌のコンディションを整える新しい習慣を提案します。



また、クライマー向けトレーニングツール「Boulderball」を展開する中で、多くのクライマーの声に触れたことが本商品の開発のきっかけとなりました。指を鍛えるだけではなく、日々のコンディションづくりも大切にしてほしいという想いから誕生したブランドです。

【開発背景】

クライマーの声をもとに開発されたHANEKA。登る前も、登った後も、手肌コンディションを整える新しい習慣を提案します。

近年、ボルダリングやスポーツクライミングの競技人口は増加し、幅広い世代に親しまれるスポーツとなっています。



一方で、クライマーにとって手肌や指先はパフォーマンスを支える大切な存在です。



日々のトレーニングや登攀による負担、チョークの使用などにより、手肌のコンディションを気にするクライマーは少なくありません。



しかし、一般的なハンドクリームではクライミングシーンとの相性が考慮されていないことも多く、クライマーのライフスタイルに寄り添った製品は限られていました。



そこでEbertalleeは、クライマー自身の視点と多くのクライマーの声をもとに、登る前も登った後も手肌コンディションを整える新しい習慣として、「HANEKA」の開発に取り組みました。

【商品特徴】

クライマー向けに考えたハンド＆フィンガークリーム

HANEKAは、クライマーの手肌コンディションに着目して開発されたハンド＆フィンガークリームです。登る前も、登った後も、手肌を整える新しい習慣を提案します。

１. クライマーのために考えた処方

日々のトレーニングや登攀に向き合うクライマーの声をもとに開発。手肌コンディションを整え、クライミングライフをサポートします。

クライマーの声をもとに開発されたHANEKA。日々のトレーニングや登攀による負担に着目し、手肌コンディションを整える新しい習慣を提案します。

２. エプソムソルト※配合

本製品にはエプソムソルト（硫酸Mg：保湿成分）を配合。クライマーの手肌ケア習慣に着目し、毎日のコンディションづくりをサポートします。

※硫酸Mg（保湿成分）

エプソムソルト（硫酸Mg：保湿成分）を配合。クライマーの手肌ケア習慣に着目し、毎日のコンディションづくりをサポートします。

３. クライミングシーンを考慮した使用感

クライミング前後の使用シーンを考慮し、ベタつきに配慮した使用感を目指しました。日常の手肌ケアとして取り入れやすいハンド＆フィンガークリームです。

クライミングシーンを考慮し、ベタつきに配慮した使用感を目指しました。

４.植物由来保湿成分配合

ユズ果実エキス、トウキンセンカ花エキス、カンゾウ根エキスなどの保湿成分を配合し、毎日の手肌ケアをサポートします。

ユズ果実エキス、トウキンセンカ花エキス、カンゾウ根エキスなどの植物由来保湿成分を配合。クライマーの毎日の手肌コンディションづくりをサポートします。

５. ジムや岩場にも持ち運びやすい50gチューブ

コンパクトな50gチューブを採用。

クライミングジムや外岩、遠征先などにも持ち運びやすく、

登る前後のケアや日常の手肌ケアに取り入れやすいサイズです。

リュックやギアバッグにも収まりやすく、クライミングライフに寄り添う携帯性にもこだわりました。

コンパクトな50gチューブを採用。クライミングジムや外岩、遠征先などにも持ち運びやすく、日常の手肌ケアにも取り入れやすいサイズです。

６. 日本国内製造

HANEKAは日本国内の工場で製造。品質管理のもと、一つひとつ丁寧に製造しています。

【ブランドメッセージ】

HANEKAは日本国内の工場で製造。品質管理のもと、一つひとつ丁寧に製造しています。

登れる指は、日々のケアでつくる。

クライミングでは、指を鍛えることに注目が集まりがちです。

日々のコンディションづくりもまた、継続的な挑戦を支える

大切な要素だと考えています。

HANEKAは、クライマーが自分の手と向き合う時間を大切にしながら、

より長く、より楽しくクライミングを続けるための新しい習慣を提案します。

鍛えるだけではなく、整えることも大切に。

HANEKAは、すべてのクライマーの「これからの一手」を支える

ブランドでありたいと考えています。

登れる指は、日々のケアでつくる。HANEKAは、すべてのクライマーの「これからの一手」を支えるブランドです。株式会社Ebertallee

【会社概要】



株式会社Ebertallee



「指先から、新たな可能性をひらく」



株式会社Ebertallee（Ebertallee Co., Ltd.）は、

海外で評価されている革新的なプロダクトの日本展開と、

自社ブランドの企画・開発を行う企業です。



機能性だけでなく、デザイン性や体験価値を重視し、

人々の挑戦や成長を支える製品づくりに取り組んでいます。



■会社概要

会社名：株式会社Ebertallee（エベタリー）

英語表記：Ebertallee Co., Ltd.

所在地：京都府京都市



■関連URL

HANEKA 公式LINE

https://lin.ee/rdmQiGq

HANEKA Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/haneka



■お問い合わせ先

株式会社Ebertallee

E-mail：info@ebertalleetrade.com



■ブランドメッセージ



登れる指は、日々のケアでつくる。



HANEKAは、すべてのクライマーの「これからの一手」

を支えるブランドです。