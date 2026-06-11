『あたりずむ Analytics』の提供開始について

株式会社ファインドゲート

株式会社ファインドゲート（東京都中央区、代表取締役社長：松居栄一）は、エンジニアのスキルをAIが自動解析し、スキルの可視化・市場単価の算出・案件マッチングを実現するクラウドサービス『あたりずむ Analytics』の提供を開始いたします。

■『あたりずむ Analytics』の概要

『あたりずむ Analytics』は、SES事業者・IT人材会社が抱える「スキルの属人的評価」「感覚に頼る単価設定」「担当者依存のマッチング」という3つの根本課題を、AIとデータで解消するクラウドサービスです。

独自のITワード辞書（40,000語以上）を活用し、スキルシートをアップロードするだけで約5分でスキルを自動解析。エンジニア全員の得意領域を8カテゴリにわたりスコア化し、23万人以上のデータベースと照合して市場実勢単価を算出します。案件情報もAIが解析し、必須スキル・尚可スキルを分類した上で最適な候補者を自動ランキング。これまで担当者の経験と勘に頼っていた業務を、データに基づく正確なアクションへ転換します。

■ 提供開始の背景

生成AIの急速な普及に伴い、エンジニアの市場価値の定義が根本から変わっています。AIを活用できるエンジニアへの需要は急増する一方、従来型スキルのみのエンジニアは案件獲得が困難になりつつあります。しかしながら、多くのSES事業者では自社エンジニアのスキル現状を定量的に把握できておらず、AI時代に向けた人材戦略の立案が遅れています。

当社はこうした課題に対応するため、SES事業者が「データに基づく人材経営」へ移行するための基盤として、『あたりずむ Analytics』を開発・提供いたします。

■『あたりずむ Analytics』の機能

【1】スキルシートの自動解析・スコア化

スキルシートをアップロードするだけで、独自のITワード辞書を活用してスキルを自動解析します（処理時間：約5分）。プログラミング言語・フレームワーク・インフラ・マネジメントなど8カテゴリにわたる得意領域をスコア化し、属人的・主観的だった人材評価を、誰もが比較できる客観的データへ変換します。

【2】市場実勢単価の自動算出

スキルデータと23万人以上のエンジニアデータベースを照合し、同等スキルを持つ人材の市場実勢単価をヒストグラムで表示します。「感覚」で設定した単価が市場から乖離するリスクを事前に可視化し、根拠ある単価設定・単価交渉を支援します。

【3】案件×エンジニアの自動マッチング

案件情報をAIが自動解析し、必須スキル・尚可スキルを分類・スコア化。スキルスコアと経験値の2軸で候補者を自動ランキングし、最適な人材を即座に提示します。マッチング結果から提案書を自動生成することで、工数削減と提案品質の均一化を同時に実現します。

■ ご提供価格

株式会社ファインドゲート 会社概要

本社所在地 : 〒104-0054 東京都中央区銀座6－13－9 GIRAC GINZA 8F

代表取締役 : 松居 栄一

設立 : 2012年12月

資本金 : 700万円

URL : https://www.findgate.co.jp/

あたりずむサービスURL : https://www.atarhythm.com/