【“高遮熱子ども日傘”を限定発売】放射冷却「ラディクール加工」採用！ 遮熱に特化し熱中症から子どもを守る

株式会社小川

傘・レイングッズメーカーの株式会社小川(本社：名古屋市中区、代表取締役社長：小川 恭令)は、Radi-Cool（ラディクール）を使用した子ども用日傘を公式オンライン限定で6月1日より販売開始しました。

■進化する「子ども日傘」への取り組み

近年、夏季の平均気温は上昇の一途をたどっており、熱中症による救急搬送者数は高止まりを続けています。特に、地面からの照り返しの影響を強く受ける児童（身長が低い子どもは大人よりも＋7℃高い過酷な環境に曝されます）の登下校時の安全確保は、教育現場および家庭において喫緊の課題となっています。

こうした事態を受け、各地方自治体では、熱中症対策の一環として「子ども日傘」の導入や推奨、通学時における日傘着用の自由化などの取り組みを急速に開始しています。長年培った技術力を結集し、「単なる日よけ」ではなく「熱中症から子どもたちを守る日傘」としての機能を持つ日傘を開発いたしました。

■「Radi-Cool(ラディクール)加工」がもたらす圧倒的な高機能

１級遮光日傘に比べマイナス11度の遮熱効果

特殊技術Radi-Coolの技術を用いた日傘生地

受ける熱を反射しながら効率的に放熱する独自技術で、傘下はまるで木陰のような涼しさ。炎天下でも傘表面が熱を蓄積せず、内側への熱伝導も軽減。

遮光率・UVカット率100%

直射日光を完全にシャットアウトし、児童の頭部や顔への強い刺激を防ぎます。

有害な紫外線から、子どものデリケートな肌を守り抜きます。

※Radi-Coolとは

「Radi-Cool（ラディクール）」は、ラディクールジャパン株式会社が製造する放射冷却マテリアルの名称。太陽光を反射し、自然現象である放射冷却を利用してエネルギーを使わずに熱を放射することができる技術。放射する時に熱を 「大気の窓」 と呼ばれる波長領域に集約することによって、地球温暖化の原因でもある雲に阻害されない熱放射を実現しており、日中においても大気との熱交換を可能としています。

ラディクールジャパン株式会社：https://www.radi-cool.jp/

■ 子どもの日常に寄り添う高い安全性と操作性

LINE DROPSで展開する子ども日傘は、機能性のみならず、児童が安全に使用できる設計を徹底しています。

傘の先が尖らないパーツを装備 （意匠登録済）

■ 畳まずに収納できる傘袋付き

■視界を確保しやすい透明窓

先端が尖っていない露先しまいやすい収納袋傘をさしても前を見やすく

【商品概要】

＜Radi-Coolキッズ晴雨兼用日傘 長傘＞

UVカット率100%、遮光率100%、遮熱率65%（最高等級※ホワイトのみ）、撥水加工

カラー展開：ホワイト・サックス

価格 ：4,500円(税込4,950円)

サイズ ：親骨の長さ55cm

素材 ：ポリエステル100％ 裏面ポリウレタンコーティング

開閉 ：ジャンプ式

原産国 ：中国

＜Radi-Coolキッズ晴雨兼用日傘 折傘＞

UVカット率100%、遮光率100%、遮熱率65%（最高等級※ホワイトのみ）、撥水加工

カラー展開：ホワイト・サックス

価格 ：4,500円(税込4,950円)

サイズ ：親骨の長さ55cm

素材 ：ポリエステル100％ 裏面ポリウレタンコーティング

開閉 ：手開き式

原産国 ：中国

【販売について】

直営ECサイト

LINE DROPS

https://www.linedrops.jp/fs/linedrops/radicool/61402-04

楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/linedrops/61405-07/

Amazon

https://x.gd/0Vc8T

【会社概要】

商号 ： 株式会社小川

代表者 ： 代表取締役社長 小川 恭令

所在地 ： 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-26

設立 ： 1949年6月

事業内容： 傘・レイングッズ・日傘等製造販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： http://www.ogawa-rain.com/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

Online shop「LINE DROPS(ラインドロップス)」

http://www.linedrops.jp/

Tel：0568-65-7722