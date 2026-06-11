W杯2026開幕の6月11日発売！初心者でもわかりやすい『試合を100倍楽しむためのサッカー観戦術』が刊行！人気サッカーYouTuber・レオザフットボール氏のインタビューも掲載

株式会社ブティック社

株式会社ブティック社（東京都千代田区）は、2026年6月11日（木）より、サッカー初心者でも基礎から楽しく学べる新刊『試合を100倍楽しむためのサッカー観戦術』を全国の書店およびオンライン書店にて発売いたします。

本日6月11日は、世界中が熱狂する「FIFAワールドカップ2026」の開幕日。日本代表の戦いに注目が集まる中、「ルールが難しそう」「専門用語がわからない」という方でも、一からサッカー観戦を楽しめるようになる、一番やさしい解説書が登場します。

詳細公式ページ：https://www.boutique-sha.co.jp/41787/

■ サッカー初心者でも安心！本書について

『試合を100倍楽しむためのサッカー観戦術』表紙

「サッカーを観てみたい」「スタジアムに足を運んでみたい」と思いながらも、ルールや専門用語の難しさから、どこか一歩を踏み出せずにいる人は少なくありません。

本書は、そんな「わからない」を一つずつ「わかった」に変えていく、一番やさしいサッカー観戦の入門書です。ルールやポジションの基本はもちろん、試合の流れを左右する戦術、スタジアムでの過ごし方まで、「知っていると、もっと観戦が楽しくなること」だけを豊富なビジュアルとともに集めました。観る目が一つ増えるたびに、ピッチの風景がまるで違う表情を見せ始め、あなたのサッカー観戦が何倍も面白くなります。

■ 本書の3大見どころ

試合観戦をする前に1. 大人気サッカーYouTuber・レオザフットボール氏の巻頭撮り下ろしインタビュー！

独自の鋭い視点と戦術分析で絶大な支持を集めるサッカーYouTuber、レオザフットボール氏が登場。「サッカーは社会の縮図」をテーマに、観戦がさらに深まる独自の視点を語り尽くします。

大人気サッカーYouTuber・レオザフットボール氏の巻頭撮り下ろしインタビュー！2. 複雑なフォーメーションや戦術、監督の「伝説の采配」をビジュアル解説

「ルールや専門用語が難しそう…」という初心者でも安心。ポジションごとの役割から、90分間の試合の流れ、試合をひっくり返した名将たちの「伝説の采配」まで、豊富なイラストや図解とともに丁寧に解説します。

伝説の試合3. ワールドカップ日本代表システム＆激変するJリーグの仕組みも網羅

タイムリーな「FIFAワールドカップ2026」における森保一監督率いる日本代表のシステム運用を徹底分析！さらに、今年からシステムが大きく変わるJリーグの歴史や仕組みについても紹介。国内外のサッカーをこれ一冊で網羅できます。

■ 目次

Jリーグを楽しむ

巻頭インタビュー： レオザフットボール──「サッカーは社会の縮図」

第1章： 試合観戦をする前に（基本ルール、解説頻出単語、90分の楽しみ方、各ポジション解説など）

第2章： フォーメーションと戦術（サッカーの進化の歴史、フォーメーション解説など）

第3章： 伝説の試合

第4章： Jリーグを楽しむ

FIFAワールドカップ2026（森保一監督率いる日本代表のシステム運用）も掲載！

■ 書籍概要

目次

・書名：試合を100倍楽しむためのサッカー観戦術

・発売日：2026年6月11日（木）

・定価：1,760円（税込）

・ISBN：978-4-8347-9175-4

・判型：A4判（297mm × 210mm）

・発行元：株式会社ブティック社

・公式ページ：https://www.boutique-sha.co.jp/41787/

Amazon https://amzn.asia/d/0heMuAUd

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18625838/