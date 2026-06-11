24時間貸出可能なカーシェア型レンタカー「オールタイムレンタカー」新宿エリアに新ステーションオープン

バリュートープ株式会社

バリュートープ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐久間晶夫）が運営する、24時間貸出可能なカーシェア型LCCレンタカー「オールタイムレンタカー」は、このたび西新宿・新宿副都心エリアに新ステーションをオープンしました。

新宿エリアでのステーション開設は、歌舞伎町・東新宿に続き3拠点目となります。ビジネス、観光、日常利用など幅広い移動ニーズが集まる新宿エリアにおいて、今後も利便性の高い立地でのステーション開拓を進めてまいります。

■新ステーション

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71927/table/42_1_d7fee7c38df24ff6a15fc76c66e0b73b.jpg?v=202606111051 ]

■オールタイムレンタカーについて

「オールタイムレンタカー」は24時間利用できるカーシェアの利便性と、レンタカーの廉価な料金体系を組み合わせた無人貸出のレンタカーサービスです。スマートフォン用アプリひとつで予約～検索～利用（貸出＆返却）できるため、店舗営業時間などに縛られず利用でき、24時間・低価格で利用できる新しいレンタカーサービスです。

公式ホームページ：https://alltime-rentacar.com/

サービス概要動画：https://youtu.be/rQtP1Swfgv0

■専用アプリ画面

■貸出ステーション例

■「オールタイムレンタカー」ではクルマのスマートキーの機能をスマートフォンに置き換えるスマートロックシステム「バーチャルキー」（株式会社イード、株式会社ジゴワッツ共同ビジネス開発）を導入しています。

■株式会社スマートバリューが開発・運営している、モビリティのサービス化プラットフォーム「Kuruma Base」を導入し事業展開を行っております。

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71927/table/42_2_4908fe22d573ea27033af12717009123.jpg?v=202606111051 ]

■本件に関するお問い合わせ先

バリュートープ株式会社 オールタイムレンタカー運営事務局

・レンタカーご利用に関するお問い合わせ先：support@alltime-rentacar.com

・取組などレンタカーご利用以外の件に関するお問い合わせ先：弊社ホームページ内「お問い合わせページ」(https://www.valuetope.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/)よりご連絡ください。