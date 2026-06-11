メディフォン、6月17日（水）～19日（金）東京ビッグサイトで開催される「第25回 総務・人事・経理 Week【東京｜6月】」に出展

メディフォン株式会社

医療機関向け遠隔医療通訳や企業の健康経営(R)支援を行うメディフォン株式会社（東京都港区、代表取締役CEO：澤田真弓、以下「メディフォン」）が提供するクラウド型健康管理システム「mediment（メディメント）」は、2026年6月17日（水）から19日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、バックオフィス向けの製品・サービスの総合展「第25回 総務・人事・経理 Week【東京｜6月】」に出展いたします。

■「第25回 総務・人事・経理 Week【東京｜6月】」について

総務・人事・経理・法務・DX推進担当・経営者といったバックオフィスの方のための展示会です。

「働き方改革」「健康経営」「HR」など、バックオフィスの課題に沿った9つの展示会で構成されており、多数の企業がブースを構え、その場で商談や相談、情報収集が可能です。

■メディフォンのブースについて

近年、少子高齢化と労働人口の減少が進む中、企業は従業員の健康リスクと生産性低下という課題に直面しています。健康経営や健康管理への取り組みは、福利厚生にとどまらず、組織の持続的成長を支える重要な経営基盤です。

メディフォンのブースでは、「集める」「見える」「活かす」の3ステップで従業員の健康状態を可視化するクラウド型健康管理システム「mediment」をご紹介します。健康診断やストレスチェック、勤怠情報などの健康データをペーパーレスで一元管理し、人事労務担当者の業務効率化を支援。さらに、健康リスクの高い従業員の早期発見や適切なフォローを可能にすることで、休職・離職リスクの低減やプレゼンティーイズムの改善、生産性向上にも貢献します。

また、多言語対応による外国人従業員の健康管理や、専任カスタマーサクセスによる導入・運用支援についてもご紹介します。当日は、従業員1,000名を超える企業を含むさまざまな業界での導入事例もご覧いただけます。

ご来場登録はこちら :https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1671937651250642-Q0J■出展概要

展示会名：第25回 総務・人事・経理 Week【東京｜6月】

開催日時：2026年6月17日（水）～19日（金） 10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）

会場：東京ビッグサイト 東3ホール E17-13

主催：RX Japan合同会社

公式HP：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

メディフォンは今後も「mediment」の提供を通じて、企業の健康経営を安全かつ効率的なデータ管理の側面から後押しいたします。そして「すべての多様な人々が自分の意思で できるだけ長くいきいきと活躍する社会」の実現を目指してまいります。

※「健康経営(R)」は、特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標です。

【クラウド型健康管理システム「mediment（メディメント）(https://mediment.jp/)」について】

「mediment」は、企業の健康経営を一気通貫で支援するクラウド型健康管理システムです。

健康診断やストレスチェック、勤怠情報、面談記録などの従業員データを一元管理し、人事労務担当者の煩雑で工数のかかる業務を効率化します。蓄積されたデータは統合的に把握でき、複数の情報を掛け合わせたクロス分析により、リスクの高い従業員の可視化や、適切な対応・施策検討につなげることが可能です。

さらに、受診勧奨の一括配信や労働基準監督署報告書の自動作成など、日常業務の多くをシステム上で完結できるほか、従業員画面の多言語対応やオンライン産業医面談・診療における医療通訳サービスの提供により、増加する外国人従業員にも対応し、ダイバーシティ経営にも貢献します。



【メディフォン株式会社について】

外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone（メディフォン）(https://mediphone.jp/)」とクラウド型健康管理システム「mediment（メディメント）(https://mediment.jp/)」を展開し、日本医療の国際化とDXを推進しています。

「mediPhone」は日本医師会会員向け付帯サービスに採用されるなど、全国約88,000の医療機関・自治体等で利用可能な環境を提供し、外国人患者と医療従事者の言語の壁の解消を支援しています。また「mediment」は健康診断データ管理や産業医面談のDXを通じ、従業員約30万人の健康管理および導入企業の健康経営を支援しています。

“新しい多様な社会のための医療インフラ”の構築をミッションに掲げ、国籍や言語を問わず、誰もが安心して医療にアクセスできる社会基盤づくりを目指します。

本社：東京都港区赤坂6-14-2 赤坂倉橋ビル

設立年月：2017年8月

代表：代表取締役CEO 澤田 真弓

事業内容：医療通訳事業、健康管理SaaS事業、その他関連事業

URL：https://corp.mediphone.jp/