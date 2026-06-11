アラヤ、AIと「パーティ」を組んで働くAIパートナープラットフォーム「ClanExe」の製品紹介サイトを先行公開

株式会社アラヤ

株式会社アラヤ（本社：東京都千代田区、代表取締役：金井良太、以下アラヤ）は、ユーザーが目的に合わせてAIメンバーを集めて「パーティ（チーム）」を組み、人と一緒に働くAIパートナープラットフォーム「ClanExe（クランエグゼ）」を発表しました。2026年7月中の機能を限定したクローズドβ提供開始に向け、本日より製品紹介サイト（LP）を先行公開するとともに、クローズドβパートナー企業の募集を開始いたします。

ClanExe 製品紹介サイト :https://clanexe.araya.org/



ClanExeは、アラヤのNeuroAI研究組織「Persona Lab」が開発する製品で、「AIをツールから、共に考え判断するパートナーへ」という思想のもと設計されています。

ClanExe 製品紹介サイト：https://clanexe.araya.org/

■ 背景：AIは「ツール」から「パートナー」へ

生成AIの業務活用が一般化する一方で、多くの企業が「指示を待つ」「文脈を持たない」「単発で終わる」といったツールとしての限界に直面しています。次の競争軸は、AIを単なる道具ではなく、業務の文脈を理解し、自ら動き、過去の議論を踏まえて判断する「パートナー」として使いこなす力にあります。

ClanExeは、この課題に対し「人格・役割・チーム・場」という4つの要素を揃えることで、AIをパートナーへと進化させます。

■ ClanExeの主な特長

1. AIキャラメイク (AIエージェント作成)：あなただけのAIエージェントを設計（クローズドβより提供）

価値観や判断軸（Mind）、役割（Role）、話し方（Style）、専門スキル（Skill）、業界知識（Knowledge）の5要素でAIに人格と能力を与え、自分の仕事観に合った専属メンバーを作れます。

2. AIパーティ組成 (マルチエージェント協調)：役割の違うAIでチームを編成（9月末正式版より提供予定）

リサーチャー、アーキテクト、クリティックなど役割の異なるAIを組み合わせてチームを編成。ステップバイステップ、ディベート、ラウンドロビンなど、目的に応じた連携方式を選べます。1人のAIでは解けない問いに、チームの視点で挑めます。

3. AIパネル：100体以上のAIで集団の声を可視化（クローズドβより提供）

100体以上のAIペルソナ群が回答することで、1人のAIでは見えない集団の意見分布や意味的なクラスタを構造化。市場調査や施策の事前検証に活用できます。

■ 技術的裏付け：NeuroAI研究に基づく設計

ClanExeのAIペルソナ技術は、アラヤの研究成果に裏打ちされています。

arXiv論文（2026年4月）：「Psychological Concept Neurons: Can Neural Control Bias Probing and Shift Generation in LLMs?」（人格特性のニューロン制御に関する研究／著者：Yuto Harada, Hiro Taiyo Hamada／Araya Inc.）にて、人格特性（Big Five）がLLM内部のニューロンレベルで実在し、制御可能であることを実証しました。

人工知能学会誌 特集（2026年3月）：「Neuro-aligned AIによる機械神経科学」（著者：Hiro Taiyo Hamada）にて、ClanExeの理論的基盤である「デジタルツイン神経科学」を提唱しました。

これらの研究により、ClanExeは単なるAIエージェントツールではなく、人間の認知・判断様式を反映した精度の高いAIペルソナの設計を可能にしています。

■ 今後の展開

2026年7月中：クローズドβ提供開始（キャラメイク・セッション・AIパネルを限定検証／クローズドパートナー向け）。本日より先行受付開始

2026年9月末：正式版（Public）提供開始（パーティ組成を追加、AIパネル本格提供）

■ クローズドβ パートナー企業 募集

ClanExeでは、7月中のクローズドβ提供にあたり、共に検証を進めるパートナー企業を募集しています。新規事業開発、市場調査、組織内施策の検証などにご関心のある企業様は、下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ：clan-exe@araya.org

■ FAQ よくあるご質問

Q：利用に料金はかかりますか？

クローズドβは無償でご提供します。事前登録いただいた方は、追加の費用なくお試しいただけます。正式版の料金プランは現在準備中で、決まり次第ご案内します。

Q：法人・チームでの利用は可能ですか？

はい、法人・チームでのご利用も想定しています。チーム単位での導入や活用方法については、個別にご相談を承ります。事前登録時にその旨をお知らせいただくか、担当者からのご案内時にお問い合わせください。

Q：AIの利用制限はありますか？

β版では、安定した提供のため一定のトークン制限を設ける想定です。日常的にお試しいただける範囲を予定していますが、具体的な上限は提供開始時にご案内します。

Q：正式版はいつ頃の提供予定ですか？

正式版は2026年9月末の提供開始を予定しています。β版での検証を踏まえ、いただいたフィードバックを反映しながら機能を磨き込んでまいります。具体的な内容は決まり次第、事前登録いただいた方を中心にご案内します。

■ 製品サイト

ClanExe 製品紹介サイト：https://clanexe.araya.org/



■ 会社概要

株式会社アラヤは、Neurotech×AIを手段に「人類の未来を圧倒的に面白く」することを目指すテックカンパニーです。2013年設立。脳構造画像解析を起点に、内閣府ムーンショット型研究開発事業「Internet of Brains」への参画など、神経科学とAIの融合領域で研究開発を進めています。

会社名：株式会社アラヤ

代表者：代表取締役 金井 良太

設 立：2013年12月

所在地：東京都千代田区神田佐久間町1-11 産報佐久間ビル6F

ＵＲＬ：https://www.araya.org/

事 業：ディープラーニング、エッジAI、自律AI、ニューロテック、研究受託等