【ありがとうを込めて】モビフルオンラインショップにて父の日コレクションを公開しました

ユニオンエタニティ株式会社

ユニオンエタニティ株式会社が運営する「モビフル」公式オンラインストア(https://mobiful-ec.jp/)にて、2026年の「父の日ギフト特集ページ」を公開いたしました。同時にギフトラッピングも開始しております。

父の日特設会場はこちら：https://mobiful-ec.jp/collections/fatherday2026

もうすぐ父の日。毎年お酒や洋服など定番の品になりがちで、今年のプレゼントはどうしよう……と悩んでいませんか？ 今年の父の日は、いつも車に乗るお父さんへ「カー用品」を贈るという、実用的で新しいギフトの選択肢をご提案します。

目次

・父の日専用のギフトラッピング

・父の日にもらってうれしいものとは

・お父さんのタイプ別おすすめアイテム

・価格別おすすめアイテム

父の日専用のギフトラッピング

贈り物を、そのまま渡すのはなんだか気が引ける…。でも自分でラッピングするのは手間だしめんどくさい。

そんな方のために、父の日のためのラッピングを行っております。

対象商品と一緒にギフト包装をカートに追加すると、ご注文内容を確認の上、ラッピングしてお届けします。ぜひ、ご活用ください。

ギフト包装はこちら :https://mobiful-ec.jp/products/gift-blue

今年の父の日は「カー用品」を贈ってみませんか？

ユニオンエタニティの調査によると、「父の日にカー用品・ガジェットをもらえたらうれしいか」という問いに対して、非常に嬉しい・やや嬉しいと答えた人は約7割に上りました。

詳しくは、こちらの記事をチェック：【父の日ギフトに関する調査】実用的なカー用品・ガジェットをもらえたら「嬉しい」人は約7割！喜ばれやすいカー用品とは？(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000030950.html)

車好きのお父さんにとって、愛車のお手入れグッズや車内を快適にするアイテムは、もらって嬉しい実用的なプレゼントに当たります。

「いつも安全運転でね」「ドライブの時間を楽しんでね」という、家族からの優しい気遣いがダイレクトに伝わるのもよいポイントです。

【お父さんのタイプ別】洗車スタイルや好みに合わせて選ぶおすすめアイテム

特集ページでは、お父さんの普段のカーライフに合わせて、ぴったりのギフトを3つのタイプに分けてご提案しております。

〇洗車好きのお父さんへ

・洗車セット

・マイクロファイバークロス

・コーティング剤

など

こんな商品がおすすめ

：Sarupikaハイドログロッシー(https://mobiful-ec.jp/products/hydroglossy)

週末はいつも洗車をしている、車愛に溢れたお父さんへ。汚れがきれいに取れる洗車アイテムがおすすめです。

〇毎日運転するお父さんへ

・車載充電器

・スマホホルダー

など

こんな商品がおすすめ

：CARZELワイヤレスカーチャージャー(https://mobiful-ec.jp/products/carzel-charger-qi2)

通勤や仕事、お出かけで毎日ハンドルを握るお父さんへ。実用性抜群で、すぐに役立つデジタルアクセサリーがおすすめです。



〇暑さが気になるお父さんへ

車用扇風機

こんな商品がおすすめ

：CARZELネッククーラースリム(https://mobiful-ec.jp/products/neck-cooler2)

これから本格的に暑くなる季節、車内のエアコン効率を上げ、快適なドライブ環境をサポートする先回りお役立ちギフトがおすすめです。

【予算別】ちょっとしたお礼から特別なお祝いまで選べる3軸

お財布事情によって合わせて選びやすい、「予算別」のラインナップもご用意しました。

■ 3,000円以内：気軽に贈れる実用アイテム

ちょっとしたお礼にぴったり。負担にならない価格帯ながら、もらって嬉しいガジェットやケア用品が集まっています。

こんな商品がおすすめ：Sarupikaベースクリーナー(https://mobiful-ec.jp/products/base-cleaner) \2,780-

■ 3,000円～5,000円：人気No.1！機能性とデザイン性を両立

一番人気の価格帯です。機能性が確かな高コスパアイテムが揃います。

こんな商品がおすすめ：Sarupikaリターンブラック(https://mobiful-ec.jp/products/reblack) \3,980-

■ 5,000円以上：ワンランク上の上質アイテム

プレミアム洗車ギフトセットや、快適性を極める上質な車内グッズなど。特別な父の日の贈り物にふさわしい、高級感のあるギフトです。

こんな商品がおすすめ：CARZELオープンイヤー (https://mobiful-ec.jp/products/life-tunes)\11,880-

毎日運転するお父さんも、洗車が大好きなお父さんも。今年の父の日は、モビフルのカー用品で日頃の感謝を形にしてみませんか？

Mobiful ECおすすめ商品

今回紹介した洗車用品やアイテムは、モビフルECにて多数取り揃えています。

簡単施工で綺麗になるSarupikaの洗車アイテムと、カーライフをさらに快適にしてくれるCARZELのカーグッズ。だれでも使いやすい仕様になっているので、ぜひチェックしてみてください。

Sarupikaクイックエアー

詳細はこちら(https://mobiful-ec.jp/products/quickair)

ハイドログロッシー

詳細はこちら(https://mobiful-ec.jp/products/hydroglossy)

CARZELネッククーラーワイド

詳細はこちら(https://mobiful-ec.jp/products/neck-cooler1)

CARZELシガーソケット

詳細はこちら(https://mobiful-ec.jp/products/carzel-supercharger)

日頃の感謝を父の日ギフトで伝えませんか。

サービス概要

店舗名：カーケア専門店「モビフル」

開始内容：父の日特設ページの公開

対象商品：当店で販売する商品

導入開始：2026年6月9日から順次開始

特集ページ：https://mobiful-ec.jp/collections/fatherday2026

会社概要

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

所在地：大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル4階

代表者：安部哲史

事業内容：廃車買取・陸送サービス・カー用品の販売

URL：https://union-eternity.co.jp/

【運営サービス】

ハイシャル：https://haishall.jp/

車陸送ドットコム：https://car-rikusou.com/

モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/

モビフル車検：https://mobiful.jp/shaken/

モビフルパーツ：https://parts.mobiful.jp/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

担当部署：マーケティング部

TEL：06-6484-6518

E-mail：marketing@union-eternity.co.jp

〈パートナー企業・個人事業主募集に関するお知らせ〉

弊社は、カーライフをより快適にし、愛車に長く大切に乗り続けていただける社会の実現を目指し、共に新たな価値を創出していただけるパートナー企業様および個人事業主様を募集しております。

ご関心をお持ちの企業様・個人事業主様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

過去の配信

雨の日の運転で気になる車の困りごとを調査。梅雨時期に多い“ある視界トラブル”が最多に(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000030950.html)

初夏の冷房シーズン・梅雨の視界不良対策に。車内の内窓汚れ・曇りを10秒でケアする「Sarupika クイックエアー」発売開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000030950.html)

【梅雨前の安全対策調査】初夏でも車内の暑さ・熱中症リスクを感じる人は75.5%。サンシェードや冷却グッズで備える車内温度上昇対策(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000030950.html)