モトックス公式ワインアンバサダー2026 決定のお知らせ

株式会社モトックス

1915年創業の酒類専門商社、株式会社モトックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：寺西 太亮）株式会社モトックスは、2026年に三期目を迎えた「モトックス公式ワインアンバサダー2026」に5名の方の就任が決定したことをお知らせいたします。

モトックス公式ワインアンバサダーとは、アンバサダーの方々と、「ワインのある暮らし」をより身近に、魅力的に感じていただけるコンテンツを配信していく取り組みです。2025年から引き続き就任いただく4名の方に加えて、新たに1名の方に就任いただき、計5名で第三期の活動を行ってまいります。

モトックス アンバサダープログラムについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/132850/table/88_1_cf6365e0360412af83509b1ead9f02cd.jpg?v=202606111051 ]

株式会社モトックスは、世界25カ国、約500ワイナリーからワインを輸入する酒類専門商社です。本プログラムは2023年に発足しましたが、この度三期目を迎える運びとなりました。

本年も、新たに就任した1名の方を加えた計5名のアンバサダーの方々と協力しながら「ワインのある暮らし」をより身近に、魅力的に感じていただけるコンテンツを配信してまいります。

モトックス公式ワインアンバサダー2026 紹介

モトックスが扱うワインの情報やワインの楽しみ方について、5名のアンバサダーの方がそれぞれの視点からSNSで発信いたします。アンバサダーの方々のアカウントをぜひご覧ください。

打越祐介さん

Instagram@uchikoc

家族専属料理人

「家族のために作るおうちごはん」をテーマに、どこか懐かしさを感じる朝食のテーブル風景を発信なさっています。

時々織り交ぜられる、晩酌のおつまみも趣あり。

渡辺由布子さん

Instagram@watanabe_yuko

ヨガインストラクター／トラベルライター／ライフスタイルプランナー

ヨガ指導歴15年以上。心とからだを整えるウェルネスな暮らしをベースに、旅や食、自然との関わり方をテーマにしたライティングやライフスタイルの発信をしています。

たくまんまkitchenさん

Instagram@takuma_tamefusa

＼ごはんつくるひと。／

レストランの味をお家で

ミシュラン3つ星やシェフの経験

フランス料理とワインを中心にインスタグラムで発信しています。

にっちーさん

Instagram@nicchi_recipe

「ワイン好きが造る野菜おつまみ」

インスタグラムを中心に発信しつつ、ワイナリーでのお手伝いもしています。

ワインや地元ワイナリーの“伝え手”になっていきたいです。

Junkoさん

Instagram@vigore.jnk.77

フィットネスのパーソナルトレーナー

「アラフィフ女子の楽しくて美味しい毎日」をテーマにインスタグラムを中心に発信しています。

トレーニングの種類はヨガ、ピラティス、アクアビクス、ボクササイズ、加圧トレーニング。

アンバサダーの選出にあたり、多くの方々からのご応募をいただきました。応募いただいた全ての方々に心から感謝申し上げます。選考は非常に困難でしたが、最終的に5名の方々を選出することができました。

公式アンバサダーの方々と共に、ワインをいっそう身近に楽しめる情報や体験を提供できるよう努めてまいります。

【株式会社モトックスについて】

株式会社モトックスは、2025年で創業110周年を迎えた1915年創業の酒類専門商社です。“Value ＆ Quality”というコンセプトを掲げ、世界各地の生産者の歴史や想い、産地の特性や文化が詰まっている選りすぐりの商品を取り扱っています。世界25カ国のワインや食品、国内では全国の素晴らしい蔵元の日本酒・焼酎・泡盛といった和酒を適正価格でお客様へお届けし、日本の食文化の発展に取り組んでいます。

本社：〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-6-20

代表者：代表取締役社長 寺西 太亮

設立：1954年3月（創業：1915年9月）

事業内容：酒類専門商社（輸入ワイン、全国地方銘酒・焼酎・泡盛）

URL：https://www.mottox.co.jp

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社モトックス

TEL：0120-344101