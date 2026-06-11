施工管理サービス「ワークサイト」が「Myグリーンサイト」からそのまま使えるように

エムシーディースリー株式会社

エムシーディースリー株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：飯田正生）は、技能者向けスマートフォンアプリ「Myグリーンサイト」に、シングルサインオン（SSO）（※1）機能を追加しました。

これにより、建設現場の施工管理・調整業務をデジタル化するサービス「ワークサイト」を、Myグリーンサイトのアプリから直接利用できるようになります。職長（※2）はID発行や現場選択の手間なく、ボタンを1回タップするだけですぐにワークサイトの利用開始が可能です。

ワークサイトが使いやすくなる3つのポイント

今後の展望

- ワンタップで、すぐに使えるMyグリーンサイトのアプリから1回タップするだけで、ワークサイトにログインできます。ID・パスワードを入力する手間がなくなり、職長は現場でストレスなくワークサイトを利用できます。- 職長用IDの発行手続きが不要に従来、ワークサイトの利用には、職長用にIDを発行する手続きが必要でした。本機能の提供により、職長がMyグリーンサイトのアプリをダウンロードして利用を開始するだけでIDが自動的に発行されます。ワークサイトを使い始めるまでの手続きが大幅に簡素化されます。- 現場情報がそのまま連動Myグリーンサイトで表示されている現場情報がワークサイトにそのまま連動するため、職長や技能者は現場を選択する操作なしにワークサイト上での作業を始められます。作業内容の登録やKY（危険予知）活動（※3）の参加記録など、現場業務のデジタル化にスムーズに取り組めます。

エムシーディースリーは、Myグリーンサイトを建設現場で日常的にご利用いただくツールへと育てることで、現場のID・パスワード管理をシンプルにし、業務効率化に貢献していきます。今回のワークサイトとのSSO連携を皮切りに、他社サービスとの連携も拡大し、1つのIDで様々なITツールに簡単にログインできる環境の実現を目指していく所存です。

※１：シングルサインオン（SSO）：一度のログイン操作で、複数の異なるサービスやシステムにアクセスできる認証の仕組み。

※２：職長：建設現場において、作業員の指揮・監督を直接行う現場責任者。労働安全衛生法に基づき、事業者から選任される。

※３：KY（危険予知）活動：作業開始前に、当日の作業に潜む危険要因を作業員同士で洗い出し、対策を確認・共有する安全活動のこと。建設現場では日常的に実施される基本的な安全管理手法の一つ。

現場の施工管理サービス「ワークサイト」とは

建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」の提供ラインナップの一つで、建設現場の施工管理・調整業務のデジタル化を推進するサービス。作業日報やKY記録といった、これまで紙や口頭で行っていた業務をデジタル化することで、現場での業務効率化や生産性向上に貢献します。

https://www.kensetsu-site.com/series/worksite/

技能者向けスマートフォンアプリ「Myグリーンサイト」とは

グリーンサイトに登録されている技能者向けのスマートフォンアプリです。グリーンサイトが持つ施工体制や作業員名簿、入退場のデータとシームレスに連動し、建設現場における施工業務の効率化・高度化と、技能者の現場へのエンゲージメント向上に貢献します。

https://www.kensetsu-site.com/series/my_greensite/

労務安全書類作成サービス「グリーンサイト」とは

建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」において、労務安全書類（グリーンファイル）をインターネット上で作成・提出・確認できるサービスです。施工前から施工後に至るまで、元請会社・協力会社双方の書類業務の効率化やペーパーレス化に貢献します。

https://www.kensetsu-site.com/series/greensite/

企業概要

エムシーディースリーは、2025年7月に株式会社インダストリー・ワン、エムシーデジタル株式会社、株式会社ＭＣデータプラスが合併し、発足しました。「産業に寄り添い社会課題に向き合い続ける」をミッションに、3社が持つ強みであるデザイン・デジタル・データを掛け合わせ、AI・デジタル技術を活用した事業構想からサービス提供まで一貫したオペレーティングモデルを構築することで、顧客価値の最大化を目指します。

会社名 ：エムシーディースリー株式会社

設立日 ：2015年4月21日

代表者 ：代表取締役社⾧ 飯田正生

事業概要 ：AI・デジタル技術を活用したサービス・ソリューションの企画開発・提供等

事業所 ：本社・デジタルプロダクトカンパニー

-東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア11階

AIXカンパニー 京橋オフィス

-東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 8階

AIXカンパニー 日比谷オフィス

-東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー11階

ＵＲＬ ：https://www.mcd3.co.jp/

※「建設サイト・シリーズ」「グリーンサイト」「ワークサイト」はエムシーディースリー株式会社の登録商標です。