【44名が新加入】美容業界の次世代リーダーが集結

株式会社Eye Universe

株式会社Eye Universeが運営する一般社団法人デジタルサロン協会（所在地：東京都千代田区、以下「当社」 ）は、「AI時代に誰も置いていかない」を指針に、全国の美容師・サロン経営者・IT事業者・専門家が集い、学び・実践・共創を通じて美容業界の持続的な発展を目指す団体です。

このたび、青年部に新たに44名のメンバーが加入しました。次世代を担う若きプロフェッショナルたちの参画により、協会の活動はさらなる広がりと活気を見せています。

■ 青年部について

若手経営者・現役美容師へのデジサロ認知拡大と、次世代の美容業界リーダー育成を目的とした部会です。若手向けセミナーの開催やSNSを活用した情報発信、ネットワーク構築支援、新たな経営モデルの研究を通じて、美容業界の未来を担う人材を育てていきます。

今後は年間12回以上のセミナーと、SNSを通じた情報発信で業界全体のデジタルリテラシー底上げを目指します。

■ 新メンバー紹介 統括/常任理事

常任理事間嶋 崇裕

AMA TOKYO CEO

デビュー後1年半で売上グループ1位を獲得。

最年少執行役員に就任。2022年に業務委託サロン「AMA TOKYO」を開業。現在はプレイヤーとプロデューサーの両軸で活躍している。

常任理事SHOKI

株式会社ALLZ CEO

都内有名サロンを経て、2023年にALLZをオープン。オンリーワンのハイトーンカラーを武器に、芸能人・アーティスト・アスリートからの指名多数。Instagramフォロワー合計約18万人。

常任理事松岡 諒

株式会社Null CEO

表参道の美容室を経てフリーランスとして独立し、週3日で月100万円超の売上を達成。24歳で合同会社Nullを設立し、現在表参道・原宿・神宮前に3店舗を経営。

■ 新メンバー紹介 評議員長

評議員長は、青年部の運営における意思決定と議論の場を担う役割です。定期的な会議を通じてメンバーの声を集約し、協会全体の方針と連携しながら青年部の活動を前進させていきます。次世代リーダーとして、現場のリアルな視点を協会運営に反映させる重要なポジションです。

評議員長評議員長

■ 新メンバー紹介 アンバサダー

アンバサダーは、デジタルサロン協会の活動や価値を広く発信する役割を担います。SNSや各種メディアを通じた情報発信はもちろん、イベントや日常の活動を通じて協会の認知拡大に貢献。美容業界の仲間たちへ「デジサロと共に変わる未来」を伝える、協会の顔としての活躍が期待されています。

■ 今後の展望

アンバサダー

2026年6月18日（木）、ベルサール御成門タワーにて第三回政策発表会を開催。

青年部をはじめ、経営文化会・海外事業部（JASRA）・スタートアップの各部門が正式に就任式を迎え、協会の新体制が本格始動します。一般社団法人日本美容サロン協議会など他団体との連携も加速させ、業界全体を巻き込んだムーブメントを創出してまいります。すでに300名以上が申込済みです。

■ 次回のイベント

第三回政策発表会 特別対談

日程：2026年6月18日（木）

時間：16:00～19:00（15：30～受付開始）

場所：ベルサール御成門タワー3F

（📍東京都港区芝公園1-1-1 住友不動産御成門タワー3F）

費用：無料

【タイムスケジュール】

15:30～ 受付開始

16：00～17：15 第1部 2025年活動報告

17：30～18：30 第2部 2026年度活動方針

18：30～ クロージング

申込フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelNB4n2h-4bPu2W38qMei79qrUTrCp1bgXj9Bj52k4mtb5ig/viewform

デジサロ公式アプリ

美容サロン支援に特化した「デジサロ公式アプリ」は、株式会社Eye Universeが開発した福利厚生・教育支援・AIコミュニケーションを一元化するサロン向けDXアプリです。日々のサロン運営を強力にサポートし、経営の安定化と業務効率化に貢献します。

本セミナーのイベント詳細や最新情報は、アプリ内よりご確認いただけます。

App Store：https://x.gd/eo6um

Eye Universe×デジタルサロン協会

デジタルサロン協会は、2023年7月7日設立。美容師・サロン・メーカー・ディーラーなど業界全体をデジタルでつなぐハブ機関です。「AI時代に誰も置いていかない」をスローガンに、AI活用による顧客体験向上を追求してきた株式会社Eye Universeの知見を背景に、先端技術を現場で使いやすい形に落とし込む活動を展開しています。

株式会社Eye Universe：https://www.digital-salon.com/

デジタルサロン協会：https://www.digital-salon.com/