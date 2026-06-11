【肉汁餃子のダンダダン】『ぎょうざが いなくなり さがしています』就任記念！アンバサダーキャンペーンを開催！

株式会社NATTY SWANKYホールディングス

株式会社NATTY SWANKYホールディングスの子会社である株式会社ダンダダン(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:井石 裕二)は、肉汁餃子のダンダダンを全国で運営しており、餃子とビールを主役としてゆっくり楽しめるお店を創りたいという想いで、2011年に東京調布市で創業しました。

この度、2026年6月12日(金)から、講談社の絵本『ぎょうざが いなくなり さがしています』とコラボを実施いたします。餃子が主人公である絵本と、肉汁餃子を看板商品とするダンダダンとの親和性に着目し、「餃子」をテーマにしたユニークな取り組みができるのではないかという発想から実現に至りました。

『ぎょうざが いなくなり さがしています』オリジナルキャラクターが、肉汁餃子のダンダダンのアン バサダーに就任！

『ぎょうざが いなくなり さがしています』のぎょうざさんが、肉汁餃子のダンダダンのアンバサダーに就任し、ダンダダンの制服を着たオリジナルキャラクターとしてコラボを盛り上げます。「お子さま餃子セット」ご注文の方に『ぎょうざが いなくなり さがしています』の間違い探しをプレゼント！

肉汁餃子のダンダダンのお子さまメニューである「お子さま餃子セット」をご注文いただいたお客様

に、講談社の絵本『ぎょうざが いなくなり さがしています』の間違い探しを配布します。本企画限定のノベルティとして、親子で楽しみながらご参加いただける内容となっています。また、店内には自由にご覧いただける閲覧用の絵本も設置し、お食事の合間にも作品の世界観に触れていただける空間をご用意します。



キャンペーン概要

期間：2026年6月12日(金)開始

店舗：肉汁餃子のダンダダン 一部店舗

（戸越銀座店、川越店、田無店、川口店、浦和店、八王子店、高幡不動店、府中店、阿佐ヶ谷店、武蔵小金井店、三鷹店、茅ヶ崎店、辻堂店、藤沢店、祖師ヶ谷大蔵店、大倉山店、たまプラーザ店、橋本店、多摩センター店、久我山店、分倍河原店、東小金井店、所沢店、池袋西口店、海老名店、金町店、稲田堤店、調布総本店、新秋津店、練馬店）

※ノベルティの数には限りがございますので、予めご了承ください。

キャンペーンの詳細はこちら：https://www.dandadan.jp/ehon-gyoza-i/



『ぎょうざが いなくなり さがしています』とは

「ほんじつ ごご２じごろ おおばまち にらやまの ぎょうざが いなくなり さがしています。とくちょうは ひだが ５つある ……」町の放送を聞いたとしおくんはびっくり。ぎょうざが消えた!? ぎょうざ、どうしたの？ 考えをめぐらせる、としおくんでしたが……。

歩くぎょうざのかわいさで、第８回未来屋えほん大賞など受賞多数の話題作です。シリーズ累計10万部突破でファン急増中。

公式サイト：https://cocreco.kodansha.co.jp/ehon/special/gyoza-i

(C)玉田美知子／講談社



肉汁餃子のダンダダンとは

「街に永く愛される粋で鯔背な店づくり」を理念に、東京調布市発祥の元祖肉汁餃子のお店です。 メイン商品は肉汁焼餃子。長年研究を重ねて開発された餃子は、1つひとつ手包みされており、1日10万 個以上売れる人気商品となっております。特徴は肉汁。一口食べると口の中で広がり、ビールにもご飯にも合う理想の餃子です。



[社名]株式会社ダンダダン

[代表者]代表取締役社長 井石裕二

[本社]東京都新宿区西新宿1-13-8 新東京ビル7階

[資本金]1,000万円

[設立]令和3年6月28日

[事業概要]肉汁餃子のダンダダンを運営

■肉汁餃子のダンダダン WEBページ：https://www.dandadan.jp/

■肉汁餃子のダンダダン 公式X：https://x.com/dandadan_gyoza

■肉汁餃子のダンダダン 公式Instagram：https://www.instagram.com/dandadan_gyoza/



■本件に関するお問い合わせは、肉汁餃子のダンダダン公式ホームページのお問い合わせフォーム・取材依頼からお願いいたします。

https://www.dandadan.jp/contact/contact_coverage/