AI献立・栄養管理アプリ『おいしい健康』 NHK紹介「食費推定AI」の開発起点となった調査結果を発表

株式会社おいしい健康

「家庭のためのAI」をコンセプトに、AI献立・栄養管理アプリ『おいしい健康』を運営する株式会社おいしい健康（代表取締役CEO：野尻哲也）は、食材価格および当社管理栄養士監修レシピの価格変動を独自分析した「食材価格高騰調査」の結果を発表いたしました。2016年以降の10年間を分析した本調査では、食材の価格上昇の実態とともに、価格が安定した食材があることも明らかになりました。なお、食費推定AIについては、2026年6月5日放送のNHK「首都圏情報 ネタドリ！」においても紹介されました。

■ 調査結果のポイント- 食材価格は2016年比で全体的に上昇。キャベツは最大で指数300超（2016年比3倍以上）を記録するなど、野菜・海藻・豆類の価格変動が特に大きい- おいしい健康の管理栄養士監修レシピの平均価格指数も上昇。主菜・主食は指数138、副菜は134に達した（2016年1月=100）- レシピごとに価格の上昇幅は異なり、価格が安定したレシピを選ぶことで、物価高の中でも食費を抑えた献立作りが可能であることが判明■ 調査の背景

物価高が続く中「食材が値上がりして献立作りが難しい」「節約しながら栄養を考えたいが限界を感じる」といった、利用者の声が多く寄せられていました。そこで、食材の価格などを独自分析したところ、レシピ選びで食費が大きく変わり、価格が安定した食材があることが判明。この知見をもとにレシピ・献立の食費の目安を表示する「食費推定AI」機能のリリース（2026年1月）に至りました。

■ 調査概要- 調査名：食材価格高騰調査- 分析対象（外部データ）：総務省 小売物価統計調査（動向編）東京都区部（2016年1月～2025年12月）- 分析対象（レシピ）：全期間（2016年1月～2025年12月）にわたり、価格算出可能なおいしい健康管理栄養士監修レシピ 1,264品- 分析手法：3ヶ月移動平均による平滑化、時系列クラスタリング（4グループに分類）- 分析実施：株式会社おいしい健康（独自分析）■ 主な調査結果- 食材価格は全体的に上昇

東京都区部の食材価格を分析したところ、2016年比で全カテゴリで上昇傾向が確認されました。特に野菜・海藻・豆類の価格変動が大きく、キャベツは2025年初頭に価格指数300超（2016年比3倍以上）を記録。一方、鶏肉・鶏卵などは比較的安定した価格推移を示しています。

- おいしい健康のレシピ価格も上昇

おいしい健康の管理栄養士監修レシピ1,264品についても、使用食材の価格変動を反映した価格指数を算出しました。2025年時点で主菜・主食は価格指数138、副菜は価格指数134に達しており（2016年1月=100）、全体として食卓の食費負担が増加していることが確認されました。

- レシピ選びで食費を抑える「節約×栄養」の献立提案

価格変動パターンの分析では、レシピを「旬を外すと高い・値上がり続く・ゆっくり値上がり・お手頃キープ」の4クラスタに分類。価格指数の上昇が少ないお手頃キープのレシピや、旬で値下がりしているレシピを積極的に提案することで、節約しながら栄養バランスを維持した食卓を支援できると考え、この知見がおいしい健康の「食費推定AI」の開発の起点となりました。

おいしい健康の価格が安定しているレシピ例

・丸ごとしいたけのステーキ 約120円（価格指数±0%）

https://oishi-kenko.com/recipes/19837

・焼くだけ簡単 厚揚げのお好み焼き風 約130円（価格指数+6%）

https://oishi-kenko.com/recipes/19321

・和風タンドリーチキン 約170円（価格指数+8%）

https://oishi-kenko.com/recipes/9109

※価格指数2016年1月＝100とした場合。食費の目安は1人分で、2026年6月8日時点のものです

■ NHKで注目された「食費推定AI」

おいしい健康の食費推定AIは、レシピ・献立の1人分の食材費の目安を表示。「家庭のためのAI」として、NHKの番組でも取り上げられました。番組では「節約しながら栄養バランスを維持したい」という家庭の声を背景に、フードテックによる物価高対策の一例として紹介されました。

紹介された番組

・NHK「ネタドリ！」2026年6月5日放送

・NHK「おはよう首都圏」2026年5月27日放送

・NHK「首都圏ネットワーク」2026年4月22日放送

食費推定AIの画面イメージ■ 今後の展望

おいしい健康では「誰もがいつまでも、おいしく食べられるように」のサービスコンセプトのもと、今後もよりパーソナライズされた食事支援機能の拡充を進めてまいります。物価高の長期化が予想される中、医学・栄養学的視点のみならず、食費や家計への配慮を加えた食事管理支援こそが、これからの患者・生活者に求められるものだと考えます。今後も生活環境の変化に向き合いながら、病気の予防や治療、妊娠・出産、介護などに関わる人々全ての食の問題を解決し、健康的な食生活をおいしく楽しく送ることのできる社会の実現を目指します。

■ AI献立・栄養管理アプリ『おいしい健康』の概要

AI献立・栄養管理アプリ『おいしい健康』は、健康状態や疾患、食の好みなどに合わせて、AIが最適な献立・レシピを提案するパーソナライズ食事管理サービスです。厚生労働省「日本人の食事摂取基準」や各種診療ガイドライン、医師の食事指示に基づき、予防、ダイエット、疾患別の食事管理をご家庭で手軽に実践いただけるよう支援いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43855/table/170_1_58d856c6cb9eee655a1f037fc8ed5d14.jpg?v=202606111051 ]■ 株式会社おいしい健康について

株式会社おいしい健康は、月間200万人が利用するAI献立・栄養管理サービスを運営するヘルスケア・スタートアップです。「家庭のためのAI」をコンセプトに、一人ひとりの健康状態・好み・予算に合わせ、管理栄養士監修の1万件超のレシピを軸に、糖尿病・高血圧をはじめ80種類以上の疾患への対応から食費管理まで家族の食卓を支えています。アプリ『おいしい健康』および医療機関向け生活指導SaaS『Kakaris（カカリス）』を展開し、「誰もがいつまでも健康で、おいしく食べられる」社会の実現を目指します。

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社おいしい健康 広報担当

E-mail： press@oishi-kenko.com