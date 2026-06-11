しょっぱくない塩ラムネ「しおまる」がドラッグマガジン主催「ヒット商品賞・話題商品賞」の話題商品賞を受賞！

サラヤ株式会社

■ヒット商品賞・話題商品賞について

株式会社ドラッグマガジンとヘルスケア卸の会である八千代会が主催し、日本チェーンドラッグストア協会が後援する本賞は、ヘルス＆ビューティーケアカテゴリーならびに日用品の中から、その年に最も市場活性化に貢献したアイテムを全国の有力卸企業10社と有力ドラッグストア等の小売企業の投票によって決定されます。しょっぱくない塩ラムネ「しおまる」は話題商品賞の中でも「熱中対策サポート賞」に選ばれました。

■しょっぱくない塩ラムネ「しおまる」について

「しおまる」は子どもが、塩タブレットをしょっぱくて口にしてくれないなどのお悩みから生まれた、誰でも食べやすいしょっぱくない塩ラムネです。夏にぴったりな爽やかな2種のフレーバー〈ひんやりサイダー味〉〈ひんやりレモンソーダ味〉を展開。しょっぱさの原因である食塩を抑え、重曹とクエン酸をバランスよく配合。ひんやりシャリシュワ食感を実現し、おいしく楽しく塩分補給ができる点が評価され、今回の受賞に至りました。今年も、サラヤは夏をサポートできるよう努めてまいります。

【商品詳細】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56238/table/173_1_ba78d5b9c6a445ce49a9f01edf0d0400.jpg?v=202606111051 ]

【商品特徴】

・塩分をバランスよく調整し、美味しく続けられる味を実現

しょっぱさの原因である食塩を抑え、からだに必要なナトリウムを重曹（炭酸水素ナトリウム）で補給

・重曹＋クエン酸の組み合わせでひんやりシャリシュワ食感

・個包装レス（チャック付きパウチタイプ）でゴミ削減＆持ち運びに便利なサイズ

・粒が柔らかめで口の中で砕けやすく、子どもでも安心

【サラヤ株式会社について】

サラヤは「衛生」「環境」「健康」の３つのキーワードを事業の柱とし、より豊かで実りある地球社会の実現を目指しています。1952年の創業より、一般家庭からプロの現場まで、各種洗浄・消毒剤および食品などの製品とサービスを開発・提供しています。一般家庭用商品において手指消毒用アルコールをはじめとし、人と地球にやさしい「ヤシノミ洗剤」シリーズや赤ちゃんのための無添加せっけん「アラウ.ベビー」シリーズ、羅漢果うまれの植物由来甘味料「ラカントS」シリーズを展開しています。