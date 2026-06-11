【刃牙×FREAK′S STORE】刃牙35周年を記念したスペシャルアイテムが6/12（金）より登場！

株式会社ブランチ・アウト

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト（以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一）は、FREAK'S STOREと刃牙のコラボアイテムを製作。FREAK'S STORE一部店舗とFREAK’S STOREの公式オンラインストア『Daytona Park』にて6/12（金）より販売予定。

『グラップラー刃牙』の連載開始から35周年を記念して、「範馬刃牙」をはじめ、「花山薫」や「宮本武蔵」「ビスケット・オリバ」などの人気キャラクターを落とし込んだTシャツと缶バッジが登場。FREAK'S STOREらしいグラフィックが目を引くデザインです。

■花山薫”侠客立” TEE \5,995(税込)

フロントには、スーツ姿の花山薫を大胆にプリント。バックには花山薫のモチーフでもある「侠客立ち(おとこだち)」の刺青の名シーンが描かれています。

【カラー】

ホワイト、ブラック



【サイズ】

M, L, XL

■”不屈の”柴千春TEE \5,995(税込)

フロントには最大トーナメント登場時の柴千春の立ち姿が。バックには最大トーナメントにてアイアン‧マイケルとの対決時に自らの石膏を壊す、柴千春の名シーンをプリントしました。

【カラー】

ホワイト、ブラック



【サイズ】

M, L, XL

■範馬刃牙”覚醒” TEE \5,995(税込)

シリーズクライマックスで繰り広げられる、親子喧嘩での範馬刃牙をモチーフにしたデザイン。バックには一度勇次郎に倒されつつも、闘気で立ち向かう名シーンをプリント。

【カラー】

ホワイト、ブラック

【サイズ】

M, L, XL

■”拳勇” 烈海王 TEE \5,995(税込)

フロントに施されたのは、拳勇‧烈海王の躍動感のある象徴的なイラスト。バックプリントには烈海王の不動の名言である"わたしは一向に構わんッッッ！"を使用。

【カラー】

ホワイト、ブラック

【サイズ】

M, L, XL

■”ミスター‧アンチェイン” ビスケット‧オリバTEE \5,995(税込)

アメリカ最強の漢、ミスター‧アンチェインことビスケット‧オリバがTシャツに。フロントには大擂台賽でのオリバの登場シーンを、バックには立ったままタキシードを破り脱ぐ名シーンを大胆にプリントしました。

【カラー】

ホワイト、ブラック



【サイズ】

M, L, XL

■”二天一流” 宮本武蔵 TEE \5,995(税込)

現代に復活した、最強の剣士である宮本武蔵がTシャツで登場。躍動感あふれる宮本武蔵のシーンが印象的なデザインです。バックには抜刀シーンがプリントされています。

【カラー】

ホワイト、ブラック



【サイズ】

M, L, XL

■”敗北を知りたい” 最凶死刑囚 TEE \5,995(税込)

スペック、ドイル、ドリアン、シコルスキー、柳の最凶の死刑囚 5人をモチーフにしたTシャツ。バックの首裏には名言”敗北を知りたい”をデザイン。

【カラー】

ホワイト、ブラック



【サイズ】

M, L, XL

■”地上最強の親子喧嘩” TEE \5,995(税込)

範馬勇次郎と範馬刃牙の戦い”地上最強の親子喧嘩”が描かれたTシャツ。フロントに”範馬刃牙”をワンポイントでプリントし、バックには第3部のクライマックスシーンでもある勇次郎と刃牙の決闘シーンを躍動感たっぷりに表現しました。

【カラー】

ホワイト、ブラック



【サイズ】

M, L, XL

■”究極の暴力vs究極の武” TEE \5,995(税込)

地上最強の生物‧範馬勇次郎と、中国武術界の生ける伝説‧郭海皇が大擂台賽にて激突した名シーンをTシャツに。フロントには『バキ』のロゴをワンポイントでプリントし、バックには決闘シーンが迫力あるグラフィックで施されています。

【カラー】

ホワイト、ブラック



【サイズ】

M, L, XL

■ランダム缶バッジ \891(税込)

人気キャラクターはもちろん、サブで作品を支える名物キャラクターまで全１２種類展開となった缶バッジ。金のビスケット・オリバがシークレットレアとなっています。ランダムなので何が入っているのかは、開けてからのお楽しみ！



【サイズ】

ONE SIZE

https://www.daytona-park.com/shop/freaks_store/

※オンラインストアでの販売は6/12（金）12:00～

【FREAK'S STORE／フリークス ストア】

「アメリカの豊かさとワクワク‧ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/freaksstore_official/

【ブランチ・アウト】

ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。

ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで400以上のライセンス契約実績を誇る。

2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。



ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/



【会社概要】

会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト

設立 ： 1997年7月

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F

事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)