常時7種類以上の「生牡蠣食べ放題」。全国各地の生牡蠣を心ゆくまで堪能｜牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪市淀川区／代表取締役：河村則夫）が運営する「牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店」では、2026年6月15日(月)～6月30日(火)までの期間限定で、常時7種類以上の生牡蠣を楽しめる「生牡蠣食べ放題」を開催いたします。

夏に向けて気温が上がるこの時期は、冷えた日本酒やハイボールとともに生牡蠣を楽しむ方が増える季節です。当店では常時7種類以上の生牡蠣を取り揃えており、その魅力をより多くの方に知っていただきたいという想いから、期間限定で当店初となる「生牡蠣食べ放題」を開催いたします。

その日の仕入れ状況によってご提供する生牡蠣の産地は異なるため、ご来店のたびに新たな味わいとの出会いをお楽しみいただけます。お気に入りの産地を見つけたり、産地ごとの違いを食べ比べたりと、生牡蠣好きの方はもちろん、これから生牡蠣の魅力を知りたい方にもおすすめの企画です。

生牡蠣食べ放題 概要

価格：2,500円(税込)

開催期間：2026年6月15日(月)～6月30日(火)

利用条件：

2名様以上で承ります。

2時間制(90分ラストオーダー)

他サービス、クーポンとの併用不可

岩牡蠣は対象外

店舗情報

牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店

所在地：大阪府大阪市中央区南本町2-1-3セントピア堺筋本町ビルB1F

アクセス：堺筋本町駅 徒歩1分

営業時間：17:00～25:00（L.O.24:30）

定休日：不定休

席数：112席

ホットペッパー：https://www.hotpepper.jp/strJ004537064/(https://www.hotpepper.jp/strJ004537064/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=raw_oyster_buffet_2026&utm_content=article)

公式HP：https://shop.ni-290.co.jp/stores/15(https://shop.ni-290.co.jp/stores/15?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=raw_oyster_buffet_2026&utm_content=article)

当店では全国各地から仕入れる生牡蠣を常時7種類以上取り揃えています。北海道厚岸産をはじめ、その時期に美味しい牡蠣を厳選して仕入れ、産地ごとの違いを楽しめることも魅力のひとつです。

生牡蠣のほかにも、焼き牡蠣や蒸し牡蠣、海鮮料理、日本酒などを取り揃え、牡蠣好きの方にお楽しみいただけるラインナップをご用意しています。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928