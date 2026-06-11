「カオナビ」、行政機関への導入を加速させるため、事業者と行政をつなぐプラットフォーム「デジタルマーケットプレイス（DMP）」に登録

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）が提供するタレントマネジメントシステム「カオナビ」は、デジタル庁が運営する行政向けSaaS調達プラットフォーム「デジタルマーケットプレイス（DMP）」（※）への登録を完了しました。当社はDMPへの登録を通じて、行政機関が簡易な手続きで「カオナビ」を導入できる環境を整備し、中央省庁や自治体への導入をさらに加速させていきます。

近年、行政機関においても、職員一人ひとりのスキルや経験を戦略的に活用する人的資本経営の重要性が高まっています。当社では、こうした行政機関のニーズに応えるため「カオナビ Government Cloud」を提供しており、政府情報システムのセキュリティ評価制度（ISMAP）クラウドサービスリストへの登録をはじめ、官公庁・自治体への導入実績を積み重ねてきました。

タレントマネジメントの普及をさらに加速させるべく、この度DMPへの登録を行いました。これにより、各機関はセキュリティ情報や機能、価格などの調達に必要な情報を横断的に比較できるため、ニーズに合ったソフトウェアを簡易に探すことができるようになりました。 引き続き当社は、官公庁・自治体でのタレントマネジメント推進に貢献してまいります。

※ ■ デジタルマーケットプレイス（DMP）について

ウェブサイト：https://www.dmp-official.digital.go.jp/(https://www.dmp-official.digital.go.jp/)

■ タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステムです。社員の顔や名前、経験、評価、スキルなどの人材情報を一元管理して可視化することで、最適な人材配置やリスキリング推進といった戦略的なタレントマネジメント業務を可能にします。そして、社員一人ひとりの価値を最大限に引き出し、人的資本経営の実現を支援します。

カオナビサービスサイト ：https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/)

■ カオナビ Government Cloud（ガバメントクラウド）について

当社では、官公庁・自治体向けプラン「カオナビ Government Cloud」も提供しています。なお、「カオナビ」は、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）クラウドサービスリストに登録されています。

「カオナビGovernment Cloud」詳細サイト ：https://www.kaonavi.jp/government/(https://www.kaonavi.jp/government/)

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM)︎」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させます。そして、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けます。

カオナビコーポレートサイト ： https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/)

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ： 2008年5月27日

代表者 ： 代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容 ： タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」の

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