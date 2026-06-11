「mi luna」ボーナスシーズン特別企画「Jewelry Mood Guide - ”私”に寄り添う天然石ガイド -」公開

株式会社コメ兵ホールディングス

天然石やパールをアップサイクルし、今を生きる女性たちの個性を照らすサステナブルジュエリーブランド 「mi luna（ミルーナ）」は、ボーナスシーズンにちなみ、特別企画「Jewelry Mood Guide-”私”に寄り添う天然石ガイド-」を実施します。

今年7周年を迎えるmi luna。今を生きる女性を照らす“月”のような存在であることをテーマとして商品展開をしてまいりました。

自分へのご褒美を検討するシーズンであるこの時期には、女性らしくしなやかに歩む女性たちに寄り添い、「もっと前に進みたい」「やわらかさを忘れたくない」「心を整えたい」などの気持ちや想いを支える、心のお守りのようなジュエリーを提案します。

■「Jewelry Mood Guide -“私”に寄り添う天然石ガイド- 」概要

今の気分や、なりたい自分に寄り添う天然石を、それぞれの目的や気分別に紹介する特集企画です。

例）

「頑張った心を整えたい」：トルマリン肩の力を抜いて、自分らしい時間を過ごしたいときに。旅行や、休日に美術館を巡る時など、自分だけの時間を過ごすお供におすすめ。「もっと前に進みたい」：ルチルクオーツ自信を持って、自分の言葉で伝えたいときに。大事な場面や人前に出るときにおすすめ。「やさしさや美しさを育みたい」：ローズクオーツやさしい気持ちになって、心に余白を取り戻したいときに。ゆったりカフェでくつろいだり、読書をしながらふと、目に入るようにするのがおすすめ。「新しい挑戦を始めたい」：ガーネット新しい仕事や環境へ...少しの不安より、“ワクワク”を選びたいときに。





＜Jewelry Mood Map＞

また特集ページ内では、 天然石を「癒し」「挑戦」「内面を深めたい」「可能性を広げたい」などのテーマで整理した、オリジナルの“天然石ムードマップ”コンテンツも展開予定です。

「どんな気分・目的で身につけたいか」 という感性に寄り添う切り口で、 mi lunaらしいご褒美ジュエリーを提案します。

＜想いを身につけるなら、どんなアイテムで？＞

自分の今の気持ちに寄り添う天然石を選ぶことはもちろん、その想いを「どんなアイテムとして身につけるか」も大切なポイントです。

例えば、前向きに進みたい時、自分らしく表現したい時には、顔まわりを華やかに見せるピアスやネックレス、会話の中で自然と目に入るリングがおすすめです。

例）

K10 シトリン ボリュームドロップピアス

K10 オパール “Will”チェーンネックレス

K10 / K18 ドロップリング

一方、自分を整えたい時や癒しを求める時には、ふとした瞬間に自分の目に入って癒しやときめきをくれるリングやブレスレット、お守りのように身につけられるチャームがおすすめです。

例）

K10 アクアマリンドロップリング

あこやパールブレスレット

ラッキーチャーム

使用予定天然石（一部）

ルチルクオーツ

シトリン

ローズクオーツ

ガーネット

アメジスト

ブルートパーズ

トルマリン

アクアマリン など



特集ページ （2026年6月11日公開予定）

https://shop.miluna.tokyo/(https://shop.miluna.tokyo/)

■企画スタッフの声

ボーナスシーズンは、この半年を振り返って自分自身を労わりながら、これからの半年をどんな気持ちで過ごしたいかを見つめ直すタイミングでもあると思っています。

mi lunaではこれまでも、仕事を頑張った自分へのご褒美や、新しい挑戦への決意、転職や昇進など人生の節目の記念として、多くのお客様にジュエリーを迎え入れていただいてきました。

「少し立ち止まって心を整えたい」「もっと前に進みたい」「新しい挑戦を楽しみたい」「自分らしく輝きたい」・・・そんな想いを抱く時、天然石は単なるおしゃれのためのアイテムではなく、その時々の気持ちや決意にそっと寄り添ってくれる存在でもあると感じています。

この企画が、“今の自分”に寄り添う天然石との出会いのきっかけとなり、次の半年を歩む小さなお守りになれば嬉しいです。



mi luna ディレクター石田恵利花

■サステナブルジュエリー「mi luna（ミルーナ）」

mi lunaは、今を生きる女性たちの個性を照らすサステナブルジュエリーブランドです。

ブランドリユースのKOMEHYOと、環境と人に優しいブランドやライフスタイルをプロデュースする株式会社Luna Vista（東京都渋谷区）が運営しています。"時を旅するサステナブルジュエリーブランド"というコンセプトのもと、「地球からの贈り物である個性豊かな天然石。時を超えて人から人へと受け継がれ、持つ人の個性を照らし輝き続けて欲しい」という想いで、KOMEHYOで買い取った天然石やパールをアップサイクルし、ジュエリーとしてのファッション性を高めた商品へと生まれ変わらせています。

公式HP ： https://shop.miluna.tokyo

公式Instagram： https://www.instagram.com/miluna_jewelry

誰かに愛されていた、価値のある天然石やパールをアップサイクル



mi lunaで使用している天然石とパールはすべて、KOMEHYOで買い取ったものです。ディレクターが、コメ兵のプロの鑑定士が厳選した上質な宝石のなかから、生まれ変わる石をセレクト。一つ一つの個性やカットを見極めながら、その宝石本来の魅力を最大限に活かせるデザインをおこし、熟練した職人の丁寧な手仕事によって一点もののジュエリーとして新たに命を吹き込みます。

眠れる宝石の中からプロの鑑定士が厳選した上質なジュエリーを、手に取りやすい価格で

mi lunaでは、KOMEHYOで買取された上質な天然石やパールを使用しています。たとえば、世界で人気が高まるアコヤパールのなかでもテリの良いもの、新たに採掘しづらい希少な色合いの宝石など、KOMEHYOだからこそ集められる豊富なバリエーションが特徴です。これらを手に取りやすい価格で提供できるのも、天然石をリユースした、アップサイクルジュエリーならではの魅力です。

あえて、リカットしない。一点ものだからこそ叶う、自分らしい個性を纏って

リユースされるジュエリーは、大きさも形も様々ですが、mi lunaでは、あえてリカットしません。天然石ゆえの豊かな色や表情だけでなく、『誰かに愛され、誰かを照らした』そのストーリーも含めてだと考えているからです。

あえて左右違う形や色合いのピアスを組み合わせたり、インパクトのあるリングにしたり。それぞれの個性を活かし、かつ時代を超えてこれからも長く使い続けられるデザインに載せ、お客様のもとへお届けします。肌のトーンや好みに合わせる、その時の自分の気分や想いを反映するなど、より自分らしさを追及できるカスタムジュエリーもオーダーできます（現在はPOPUPなどリアル開催イベント限定）



自ら選んで、道を切り開く、自分だけの“お守りジュエリー”

「mi luna（ミルーナ）」は、スペイン語で「私の月」という意味。“月の光のように、持つ人を優しく照らしてくれるお守りのようなジュエリー”です。宝石には、“誕生石”や“パワーストーン”など、それぞれに込められた言葉や言い伝えがあります。そんな願いや意味にこだわって選ぶのもジュエリーの楽しみ方。新たなスタートの願掛けや、ちょっと頑張りたいときに背中を押してくれるお守りとして。また、自分へのねぎらいや日々を輝かせるご褒美としてもおすすめです。

サステナブル＆エシカルジュエリーとして

私たちの手に美しく輝くジュエリーの背景には、採掘における二酸化炭素の発生や環境破壊、低賃金労働など悲しい現実も潜んでいます。mi lunaは、新たに採掘をすることなく今この世で輝く天然石やパールを再利用。たとえば、近年、日本が世界に誇る「アコヤ真珠」の生産量が減少しています。貴重な資源を守るためにも、かつてブローチやネックレスに使われていた上質なアコヤパールを捨てるのではなく、再利用する。一度だれかのもとで役目を終えたジュエリーをアップサイクルすることで、サステナビリティを体現し、美しい未来の地球に貢献したいと考えています。実は、mi lunaの特徴である“リカットしない”ことも無駄を出さない取り組みの一つ。また、サステナブルブランドとして、リサイクル可能な紙素材を使用したジュエリーボックス、ヴィーガンレザーを使用したジュエリーポーチ、洗濯して何度も使えるジュエリークロスの販売なども行っています。

■株式会社コメ兵 会社概要

会 社 名 : 株式会社コメ兵

代 表 者 : 代表取締役社長 山内 祐也

本社所在地: 愛知県名古屋市中区大須3丁目25番31号

U R L : https://komehyo.co.jp

事業内容 :

『リレーユースを思想から文化に』のビジョン実現のため、全国にリユースの販売および買取店舗を展開。 専門の鑑定士とAIなどのリユーステックによる真贋判定や品質チェック、商品メンテナンスなどを丁寧におこなうことで、独自に仕入れた商品に信用をのせ市場に提供しています。