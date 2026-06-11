建築物・CO2最大約43％削減*¹と耐久年数20年*²を実現バイオマスバランス式無機系塗料「グリーンループ BMK」を8月下旬発売決定

日本ペイントホールディングス株式会社

日本ペイント株式会社（本社：東京都品川区、社長：榎本朋夫、以下、当社）はこの度、環境配慮型かつ高機能なバイオマスバランス式低炭素水性1液無機系塗料「グリーンループ BMK」を2026年8月下旬より発売します。当社最高水準のハイグレード塗料でありながらも、石油資源への依存低減を狙った水性塗料です。あわせて、当社のカーボンフットプリント（CFP：Carbon Footprint of Products）を算出、レポートを提供するサービス「SUSTAINA SYSTEM」（サスティナシステム）を通じ、製品CFPデータの提供を支援します。

建築業界の課題と解決策

気候変動対策の必要性が高まる中、日本国内のCO2排出量のおよそ40%を占める*³建築物分野では、カーボンニュートラル実現に向け、低炭素型建設資材の普及が重要テーマとなっています。欧州では、建築物のライフサイクル地球温暖化係数（GWP）の算定・開示義務化が進むなど制度対応が先行している中で、日本でも、2028年度を目途に、建築物ライフサイクルアセスメント（LCA）の実施を促す制度の開始が目指されており、今後、資材選定における環境情報の重要性は一層高まる見込みです。

すでに一部の建設・不動産領域では、建物LCAの算定体制整備や、見積・提案段階で価格情報とあわせてEPD*⁴・CFP等の環境情報を確認する動きが広がりつつあります。一方で、環境性能の算定方法や前提条件が発注者・企業間で揺れやすく、数値の比較や開示が難しいことが実務上の課題となっています。

こうした課題に対し、当社は「サステナブルを身近に」というコンセプトのもと「グリーンループ BMK」を発売します。環境性能と塗料に求められる機能性を両立した塗料を“価格バランスがとれた選びやすい形”で提供し、設計・調達・施工の現場における環境対応を後押しします。「グリーンループ BMK」は、マスバランス方式のバイオマス樹脂の採用より、下塗りを含むトータルで最大約43％削減*¹を実現。さらに、期待耐用年数20年*²を実現した高い耐候性をもつ当社最高水準の無機系塗料グレードのため、塗り替え回数の低減によるライフサイクルコスト（LCC）抑制にも寄与します。マスバランス方式のエマルション採用により、石油資源への依存低減を目指した水性塗料となっています。つまり、「グリーンループBMK」は環境性能と高い機能性を同時に満たす塗料であり、これまでにない新たな選択肢を提供します。

さらに、見積段階で求められる環境情報の提示に向けては、CFPを算出し、レポートで提供するサービス「SUSTAINA SYSTEM」を通じ、算定前提の違いによる比較の難しさという実務課題の解消に貢献します。

*¹ 当社試算。上塗りだけでなく下塗りも含めた複層塗膜（塗装仕様）単位で、当社水性フッ素塗料＋汎用微弾性フィラー仕様とグリーンループBMK＋リノサーフ（薄膜微弾性フィラー）仕様とのCO2排出量（CFP）低減効果（最大値）を示しています。お客様環境下での塗料使用量などの条件により変動します。

*² 当社基準による期待耐用年数。使用環境・下地・施工条件等により変動します。

*³ 出典：国土交通省「建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度に関する検討会」

URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk4_000302.html

*⁴ Environmental Product Declaration（環境製品宣言）

製品の環境負荷をLCAに基づき定量的に開示する仕組み。日本では「SuMPO EPD（旧エコリーフ）」として運用されています。

製品特徴

「グリーンループ BMK」について

「グリーンループ BMK」は、建築物LCAやScope3対応など、建築GX時代に求められる環境対応を見据えて開発された、マスバランス式バイオマス外装用水性無機塗料です。

化石由来原料の一部を生物由来原料へ置き換える“マスバランス方式”を採用し、CO2排出量低減に貢献します。

無機系塗料グレードとして、期待耐用年数20年の高耐久性能を備えながら、施工性・実用性にも配慮した仕様となっています。

製品概要

■ 製品仕様

・製品名：グリーンループ BMK

・一般名称：バイオマスバランス式低炭素水性1液無機系塗料

・樹脂：無機系

・荷姿：15kg石油缶

・色相：各色対応

・つや：つや有り、3分つや有り

・水性／弱溶剤：水性

・1液／2液：1液

・SuMPO EPD：10月取得予定

・期待耐用年数：20年*²

・上塗り塗膜で約24％のCO2削減*⁵

・下塗り含むトータル塗膜で最大約43％のCO2削減*¹

・無機グレードの高耐候

・超低汚染性

・防藻・防かび性能

・水系1液仕様による高い施工性

・塗料ロス低減を考慮した設計

・発売予定：2026年8月下旬予定

・製品ホームページ：https://www.nipponpaint.co.jp/products/building/362/

*⁵ 当社試算。上塗りと中塗りでの複層塗膜（塗装仕様）単位で、当社水性フッ素塗料とのCFP低減効果（最大値）を示しています。

SUSTAINA SYSTEMについて

「SUSTAINA SYSTEM（サスティナシステム）」は、日本ペイント製品のCO2排出量（CFP：Carbon Footprint of Products）を可視化し、お客様の要望に応じて算出結果を提出するサービスです。CFP算出は、算出範囲の設定が実施者によって異なり結果がばらつきやすいという課題がある中、当社は第三者機関の下、塗料の製品カテゴリルール（PCR：Product Category Rules）を策定するなど、精度の高い算出方法の確立を進めてきました。

また当社は、環境ラベル「SuMPO EPD（旧称：エコリーフ）」の認証取得実績*⁶を有しており、LCAに基づく環境情報の定量的な表示に関する知見を蓄積しています。これらの取り組みを基盤に、「SUSTAINA SYSTEM」を通じて、設計・調達段階で求められる環境情報の提示や、建築物LCA・Scope3（原材料調達などサプライチェーンに関わる排出量）対応に向けた環境対応を支援します。

サービスサイト：https://www.nipponpaint.co.jp/products/feature/co2-reduction/

*⁶ 当社既存製品の認証取得実績です。製品名：サーモアイSi（対象色：クールホワイト）、

登録番号：JR-CJ-23001E。「グリーンループ BMK」に関する認証取得を示すものではありません。

※塗料のCFP算定範囲はPCRに基づき、「出荷原材料」および「製品の製造」までを対象としています。一方、塗装時および塗装後の算定はPCRの範囲外となるため、当社独自の算定として区別して取り扱います。

【製品に関するお問い合わせ先】

日本ペイント株式会社 「製品に関するお問い合わせ」窓口

https://www.nipponpaint.co.jp/contact/products/