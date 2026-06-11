mcframe Award 2026で「Excellent Partner」を受賞

キヤノンITソリューションズ株式会社

キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：須山 寛、以下キヤノンITS）は、ビジネスエンジニアリング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：羽田 雅一、以下ビジネスエンジニアリング）が毎年主催する、製造業向けの生産/販売/原価/PLMなどのパッケージシリーズ「mcframe」ビジネスへの貢献がめざましいパートナー企業を表彰する「mcframe Award 2026」（2026年5月21日、パレスホテル東京で開催）において「Excellent Partner」を受賞しました。

登壇した村松 昇取締役常務執行役員mcframe Award 2026表彰式

mcframe Awardは、「mcframe」シリーズを展開するビジネスエンジニアリングが、同ビジネスへの貢献度が高いパートナー企業に対し、複数のカテゴリーで授与する表彰制度です。ライセンス販売額や要員育成、ファミリー製品のクロスセルなどを総合的に評価し、受賞企業が選出されます。

キヤノンITSは、2005年の初受賞以来、本年で通算16回目の受賞となり、長年にわたる実績と信頼が改めて評価されました。

今回の受賞では、「mcframe 7」と「mcframe PLM」の複合提案に加え、自社ソリューションを組み合わせた多角的なアプローチにより、顧客課題に応じた最適な提案を継続的に提供し、優れた実績を上げている点が高く評価されました。特に、サプライチェーンとエンジニアリングチェーンの双方を見据えた提案力と、それを着実に成果へつなげている点が評価されています。

キヤノンITSは、今後もビジネスエンジニアリングとの連携を一層強化し、「mcframe」シリーズを中核として、サプライチェーン領域（mcframe 7 SCM／PCM）とエンジニアリングチェーン領域（mcframe PLM）の融合を推進します。また、お客さまと“共に想い、共に創る”取り組みを通じて価値創出を高度化し、製造業のお客さまのDXを推進してまいります。さらに、製造業における豊富な実績とノウハウを生かし、「mcframe」を中核とした基幹業務トータルソリューション「AvantStage」を通じて、今後も現場から経営までの課題解決に貢献してまいります。