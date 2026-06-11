津田健次郎のオフィシャルファンクラブが7月1日（水）よりオープン！本日より無料会員登録の受付を開始！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年6月11日（木）に、津田健次郎のオフィシャルファンクラブ『ツダケンクラブ』をプレオープンしました。

津田健次郎は大阪府出身の声優・俳優です。

声優としてアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」シリーズ（海馬瀬人役）、「テニスの王子様」（乾貞治役）、アニメ「ゴールデンカムイ」（尾形百之助役）、アニメ「呪術廻戦」（七海建人役）、アニメ「チェンソーマン」（岸辺役）ほか多数のアニメ作品、「スター・ウォーズ」シリーズ（カイロ・レン役）などの洋画吹替え、多ジャンルのナレーションを担当。

第15回声優アワード主演男優賞受賞。第53回ベストドレッサー賞の芸能部門を受賞。

またドラマ「最愛」（山尾敦役）や連続テレビ小説「あんぱん」（東海林明役）、大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」（滝沢瑣吉役）、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（平良恒明役）、ドラマ「ラムネモンキー」（菊原紀介役）、映画「恋愛裁判」（吉田光一役）ほか、俳優としても広く活躍している。

津田健次郎の自身初となるオフィシャルファンクラブ『ツダケンクラブ』が2026年7月1日（水）12：00のグランドオープンに向けて、本日よりプレオープン！無料会員登録の受付を開始しました。

ファンクラブでは会員だけが楽しめるスタッフブログや特別なムービーなどのデジタルコンテンツに加えて、チケット先行やファンクラブイベントの開催、会員限定グッズの販売などをご用意しています。

詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■ファンクラブ名

津田健次郎オフィシャルファンクラブ「ツダケンクラブ」

■URL

https://tsudakenclub.jp

■会費

有料会員登録受付開始日：2026年7月1日（水）12：00

月額会費：550円（税込）

12ヶ月まとめ払い：6,600円（税込）

ご利用いただける決済手段：クレジットカード／キャリア決済（docomo、au、SoftBank）／コンビニ払い

■ファンクラブコンテンツ

・会員限定サイトコンテンツの閲覧（STAFF BLOG／MOVIE）

・お楽しみコンテンツ

・バースデーメッセージ

・会員限定グッズ販売

・ファンクラブイベント

・ファンクラブ先行チケット受付

・会員限定グループチャット

・メールマガジン配信

入会特典

・入会ありがとう動画

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。