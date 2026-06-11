企業法務のレジェンド・中村直人弁護士がMOLTONの名誉顧問/プロダクトドメインエキスパートに就任

MOLTON株式会社

法務AI+BPOを提供している、MOLTON株式会社（旧：a23s株式会社）（所在地：東京都中央区、代表取締役、弁護士「日本・米国NY州」 崎地康文、以下MOLTON）は、このたび日本経済新聞「企業が選ぶ弁護士ランキング」で2021年まで10年連続で総合首位を誇り、業界内外で「企業法務のレジェンド」と称される中村直人弁護士（中村法律事務所代表）が、2026年6月に当社「名誉顧問／プロダクトドメインエキスパート」に就任したことを発表します。中村直人弁護士は、企業法務の最前線で培った40年超の実務知見を提供し、MOLTONが開発・提供する企業向けAIプロダクトの企画・開発を加速させます。

【 中村直人弁護士の名誉顧問/プロダクトドメインエキスパート就任の意義と期待される効果 】

企業法務の分野においてAIの活用は不可避の潮流となっていますが、日本の企業や法曹界の取り組みは欧米・中国と比べて十分とはいえない状況です。MOLTONは、生成AIと弁護士・専門士業などの専門実務家を組み合わせ、M&Aにおける法務デューデリジェンス（法務DD）レポートの自動生成（弁護士評価で「ほぼそのまま使えるレベル」）やコーポレートガバナンスやコンプライアンス体制の課題チェックサービス、AI＋BPOによる契約書レビュー・法務相談サービス「クラウドリーガル」を提供してきました。加えて、AIの成果物が企業法務の最高実務水準に達しているか、現場で真に解決すべき課題に的確に照準を合わせているかを検証し続けるために、企業法務業界最高レベルのドメイン知識を持つ専門実務家である中村直人弁護士の継続的な関与が不可欠と判断しました。

中村直人弁護士は、M&A・コーポレートガバナンス・コンプライアンス・株主総会運営など企業法務のあらゆる分野で40年超にわたって第一線に立ち続け、スルガ銀行・関西電力・KADOKAWAなど社会的注目を集める困難な案件での第三者委員会委員長等を務めるなど、実務の最前線でその卓越した知見を発揮してきました。この「生きた知恵」がMOLTONのAIプロダクトに継続的に注入されることで、以下の三つの相乗効果が期待されます。

１. AIが出力する法務DD・契約レビュー・ガバナンス支援の品質が、実務の最高水準で体系的に保証される体制が整います。

２. M&A・コーポレートガバナンス・コンプライアンスなど重要領域における論点設定・リスク評価の精度が飛躍的に向上します。

３. 企業法務の卓越した専門実務家が設計に関与することで、クライアント企業の皆様により安心して利用いただけるサービス基盤が構築されます。

【 中村直人弁護士の主な役割（業務内容）】

MOLTONとの顧問契約に基づき、中村弁護士は「名誉顧問／プロダクトドメインエキスパート」として以下の役割を担います。

・ AIプロダクトの企画・開発への助言：法務DDレポート自動生成、AI契約書レビュー、AI契約書作成、コンプライアンス支援ツールなど各種AIプロダクトについて、企業法務の実務的見地から助言・レビュー・意見交換を行います。

・ サービス品質の継続的検証：コーポレートガバナンス・M&A・コンプライアンスなど重要領域において、AIが正確な論点を捉え実務に耐えうる判断を提示できているかを専門実務家として確認します。

【 MOLTONに関する中村直人弁護士のコメント 】

企業法務の分野でもAIの活用が必須という時代になったが、日本の企業や法曹界の取り組みは欧米・中国と比べて十分とはいえない状態だと思う。長年、弁護士、1人の職人として企業法務の世界で培った経験・ノウハウをクライアントに提供してきたが、今後は新しい視点、技術、人材を備えたスタートアップ企業であるMOLTON社のAIサービスにアドバイスをし、私自身の経験やノウハウを『公共財』にできればと楽しみにしている。

【 中村直人弁護士について 】

中村直人（なかむら なおと）弁護士は、1985年の弁護士登録以来、企業法務の第一人者として40年超にわたって活躍してきました。わが国屈指の規模を誇る森綜合法律事務所（現・森・濱田松本法律事務所）で実務を積んだのち、1998年に日比谷パーク法律事務所を、2003年に中村直人法律事務所（現・中村・角田・松本法律事務所）を設立。M&A、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、株主総会実務など企業法務の各分野で、理論と実践を兼備したトップ実務家として高い評価を受けています。

日本経済新聞「企業が選ぶ弁護士ランキング」では2012年から2021年まで10年連続して総合1位を獲得。同紙では「企業法務のレジェンド」と評されており、企業の法務担当者から圧倒的な信頼を集めています。また大手企業の監査役として豊富な社外役員経験を有し、アサヒビール（2003年）、エーザイ（2004年）、三井物産（2006年）、リクルート（2011年）などの監査役を歴任しています。

社会的に注目される困難な案件においても中心的な役割を果たしており、2005年のライブドアによるニッポン放送買収問題（ニッポン放送側代理人）、2018年のスルガ銀行シェアハウス融資問題第三者委員会委員長、2020年の関西電力コンプライアンス委員会委員長、2022年のKADOKAWAガバナンス検証委員会委員長、2023年の日本大学アメリカンフットボール部薬物事件対応第三者委員会委員などを歴任し、日本のコーポレートガバナンス向上に多大な貢献をしてきました。

著書は多数あり、主な著作には『役員のための株主総会運営法』（第3版、商事法務）、『取締役・執行役ハンドブック』、『コーポレートガバナンスハンドブック』、『コーポレートガバナンス・コードの読み方・考え方』（共著）、『コンプライアンス・内部統制ハンドブック』、『監査役・監査委員ハンドブック』、『訴訟の心得』（中央経済社）、『取締役会改革』などがあります。企業法務の実務・理論双方にわたる著作活動は、後進の法務実務家や企業法務担当者にとって不可欠な指針となっています。

≪略歴≫

1960年1月

神奈川県生まれ

1982年10月

旧司法試験合格

1983年3月

一橋大学法学部卒業

1985年3月

司法修習修了（37期）

1985年4月

弁護士登録（第二東京弁護士会）、森綜合法律事務所入所

1998年4月

日比谷パーク法律事務所 開設（パートナー）

2003年2月

中村直人法律事務所 開設（現・中村・角田・松本法律事務所、パートナー）

2003年3月

アサヒビール株式会社 監査役

2004年6月

エーザイ株式会社 監査役

2006年6月

三井物産株式会社 監査役

2011年6月

株式会社リクルート 監査役

2018年5月

スルガ銀行株式会社 第三者委員会委員長（シェアハウス融資問題）

2020年4月

関西電力株式会社 コンプライアンス委員会委員長

2022年10月

株式会社KADOKAWA ガバナンス検証委員会委員長

2025年6月

JFEホールディングス株式会社 取締役（監査等委員）

2026年6月

MOLTON株式会社「名誉顧問／プロダクトドメインエキスパート」就任

【 MOLTONの近況の取組み 】

●MOLTON 法務デューデリジェンス報告書の自動生成が弁護士から高評価「ほぼそのまま使えるレベル」として法務DD×AI の到達点を公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000126939.html

●M＆Aにおける法務・知的財産・財務・税務デューデリジェンス（DD）、AIと専門家の融合で半分以下の工数に

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000126939.html

●生成AIとリーガルAIによる契約書レビュー・作成の検証記事を法務BPaaS「クラウドリーガル」提供のMOLTONと電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」提供のＮＸワンビシアーカイブズが共同作成

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000126939.html

●契約・法務BPaaSの企業法務アウトソーシングALSP「クラウドリーガル」が法務AIエージェントでMicrosoftWordで契約書レビューを完結する「CloudLegal AIエディター」を提供開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000126939.html

●法務BPaaS型：リーガルAI搭載の企業法務アウトソーシングサービスALSP「クラウドリーガル」が官公庁・地方公共団体・自治体DX向けデジタルガバメントプランをリリース

～ 「自治体の法務人材不足」と「地域格差」の解消へ向けて地域・場所を選ばずインターネットWebサービス（BPaaS）で全国に高度で安定した法務インフラソリューションを提供 ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000126939.html

【 参考情報 】

ALSP（代替法務サービス事業者）について解説

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/alsp

契約書をAIで作成・レビューできる？可能な業務とメリット・注意点

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/contract-ai

契約書レビューの重要ポイントとは？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/contract-review

リーガルチェックの重要な理由と手続きの流れとは？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/legal-check

契約書作成の基本とは？具体的な基本項目や弁護士へ作成依頼方法

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/contract-creation

BPaaS（Business Process as a Service）とは？BPOとSaaSの違い、事例

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/bpaas

リーガルテックとは？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/legal-tech

BPOとは？契約の種類とメリット・デメリット、スムーズに進める方法

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/bpo-contract

企業法務とは？押さえるべき法律と法的リスクの対策、よくある質問は？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/what-is-corporate-law

個人事業主（スタートアップ/ベンチャー）・中小企業に顧問弁護士は必要？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/legal-advisor

知的財産権とは？種類や重要性、取得手続き、適切な保護・管理の方法を解説

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/intellectual-property-rights

商標登録の出願プロセス完全ガイド！侵害対策や失敗を避ける方法は？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/trademark-registration-application

株主総会とは？目的と種類、進行方法、成功のポイントを解説

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/general-meeting-of-shareholders

取締役会とは？役割とメリット、開催の流れ、ガバナンス強化にも効果的な運営方法を解説

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/board-of-directors

会社設立までの手順は？必要な手続きと費用の内訳、メリットを網羅的に解説

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/company-establishment

電子契約に関係する法律9選！企業が安心して運用するために必要な知識

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/electric-contract-laws

労使協定の基本を徹底解説！目的と種類、策定プロセス、違反時の罰則は？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/labor-management-agreement

CLMとは？CLMの目的やメリット、契約業務における課題

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/contract-lifecycle-management

米国クラウド法(米CLOUD Act：海外データ合法的使用明確化法)とは

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/what-us-cloud-law

SaaS・クラウドサービスのセキュリティとデータ保全の最新動向ガイド

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/SaaS-data-integrity

1人法務・法務担当者不足に悩む企業へ。契約・法務BPaaSで実現する新しい企業法務の形

https://romsearch.officestation.jp/interview/55728

【 MOLTON株式会社とは 】（旧：a23s株式会社）

MOLTON株式会社は、生成AIの実装力と専門家チームの現場知見を掛け合わせ、企業の意思決定と実務オペレーションを同時に前進させる支援を提供しています。リーガルAI搭載の契約・法務BPaaS型である企業法務アウトソーシングサービスALSPのパイオニアとして「クラウドリーガル」を提供し、契約・法務運用・知的財産・コンプライアンス等の実務を、スピードと品質の両立を重視して支援します。今後は企業法務・知的財産領域を起点に、リスク・ガバナンスから経営コンサルティングまで支援範囲を拡張し、企業価値向上の実装型コンサルティングを提供します。

以上

【 お問い合わせ先 】

●プロフェッショナルサービス事業部

問合せ先：consulting@molton.inc

●IR広報担当 金沢

問合せ先：https://www.cloudlegal.ai/contact

【 MOLTON株式会社 】（URL：https://www.molton.inc/(https://www.molton.inc/)）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126939/table/51_1_4404592091daeb21708393cbc1d95896.jpg?v=202606111051 ]

※記載されている会社名、製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

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