有志プロジェクト「みらいラボ」高齢者施設と連携し、ヘアメイク＆写真撮影イベントを開催

株式会社小野写真館

株式会社小野写真館（本社：茨城県ひたちなか市、代表取締役：小野哲人）の有志プロジェクト「みらいラボ」は、2026年6月10日、茨城県ひたちなか市の本郷の森おひさま館にて、入居者様を対象とした「ヘアメイク＆写真撮影イベント」を開催いたしました。

本イベントは、“美容”と“写真”を通して、入居者様やそのご家族に笑顔を届けたいという想いから企画しました。

【企画の背景】

撮影の様子

みらいラボは2023年に立ち上げた小野写真館の有志プロジェクトです。自分たちが暮らす地域や社会のために自分たちが出来ることを1から考え、企画実現を目指しています。

過去のみらいラボの活動はこちら(https://ono-group.jp/profile/mirai-lab/index.html)

今回、地域の高齢者施設と連携した取り組みを検討する中で、施設担当者様へご相談を行いました。普段はメイクをされない方でも、ヘアメイクには興味を持たれる方が多いこと、またご家族からは「ご本人らしい写真を残しておきたい」という声が多く寄せられていることを伺いました。

そこで「みらいラボ」では、ヘアメイクと写真撮影を組み合わせた企画を立て、“今をきれいに残すこと”と、“ご本人だけでなくご家族にも喜んでいただくこと”を目的に、準備を進めてきました。

【イベント内容】

ヘアメイクの様子

イベント名：高齢者施設 ヘアメイク＆写真撮影イベント

開催日：2026年6月10日（水）9：30～14：30

開催場所：本郷の森 おひさま館

内容：ヘアメイク体験・写真撮影・写真データ共有

主催：株式会社小野写真館 「みらいラボ」

今回のイベントでは、入居者50名中48名の方が撮影を希望され、そのうち20名の方がヘアメイクも体験されました。撮影後には「とても楽しかった」「一生の思い出になりました」といった声も聞かれ、笑顔あふれる時間となりました。イベントの様子や撮影した写真は、ご家族にもスマートフォン等からダウンロードいただける形をとりました。



今後も「みらいラボ」では、美容・写真・地域連携を通して、世代を超えた笑顔を生み出す活動に取り組んでまいります。

株式会社小野写真館

＜会社名＞ 株式会社 小野写真館

＜所在地＞ 茨城県ひたちなか市東大島2-2-16

＜事業内容＞ 和装レンタル事業・フォトスタジオ事業・アプリ事業・EC事業・ブライダル事業・宿泊事業

＜連絡先＞ 株式会社 小野写真館 管理本部（担当：堀越）

(HP) https://ono-group.jp/ (TEL) 029-274-1791/070-3170-0919