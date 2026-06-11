若者支援に繋がる蜂蜜ブランド「BEE STORY」、工房集所属アーティストと限定コラボパッケージを販売

一般社団法人コンパスナビ

一般社団法人コンパスナビ（埼玉県さいたま市、代表理事：ブローハン聡）の運営する、大人からの支援を受けられていない児童養護施設や里親のもとを巣立った若者たちと共に取り組む養蜂プロジェクトから生まれた蜂蜜ブランド「BEE STORY」は、社会福祉法人みぬま福祉会を母体に、埼玉を拠点に障害のあるアーティストの活動支援を行う「工房集」とコラボレーションし、所属アーティストがパッケージデザインを手がけた限定デザインのはちみつを、2026年6月11日より発売いたします。

販売サイト：BEE STORY公式オンラインストア(https://beestory.base.shop/)

コラボ概要

児童養護施設や里親家庭を巣立った若者の中には、大人から十分な支援を受けられず、生きづらさを抱えている人も少なくありません。

BEE STORYは、そうした若者たちと共に、就労援の支一環として養蜂に取り組む蜂蜜ブランドです。「購入が寄付につながる」仕組みを通じて、支援や社会貢献をより身近に感じてもらえることを目指して活動しています。

私たちは、障がいの有無に関わらず、自分らしく社会へ一歩踏み出そうとする若者たちを応援したいという想いから、コラボレーションを実施しました。

今回のコラボレーションは、社会福祉法人みぬま福祉会を母体とし、障害のあるアーティストの活動支援を行う「工房集」に所属するアーティストに、はちみつのパッケージデザインを制作いただきました。

一人ひとり異なる感性や表現が、誰かとの出会いや、新たな挑戦につながっていく―― 。

そんな想いをこの商品に込めています。

本商品の売上は、児童養護施設等を巣立った若者たちと行う養蜂プロジェクトの活動資金として活用されます。また、売上の一部は、パッケージデザインを手がけたアーティストへ還元されます。

あなたの一匙が、若者の一歩を支えます。

商品概要

商品名：【コラボ商品】埼玉県産はちみつ50ｇ～Palette ～

内容量：50g

賞味期限：未開封で2年

価格：800円

販売方法：BEE STORY 公式オンラインストア(https://beestory.base.shop/items/145829091)

作品展示について

コラボ商品の発売にあわせ、さいたま市浦和区の喫茶店「レストランB’rose」にて、パッケージデザインを手がけたアーティストによる作品展示を期間限定で実施いたします。

展示期間中は、店内にてコラボ商品の販売も行っております。ゆったりとした空間の中で、アートを身近に感じていただける展示となっておりますので、ぜひこの機会にお立ち寄りください。

店舗名：レストランB’rose

住所：埼玉県さいたま市浦和区７丁目5-14 さいたま共済会館1階

展示期間：2026年6月11日～9月11日（予定）

コラボアーティストについて

アーティスト 西田真緒（1998年生まれ）

人と関わることが大好きで、ディズニーやお笑いを好み、豊かなリアクションや明るい笑顔が印象的。

『リトル・マーメイド』に登場するフランダーのぬいぐるみを大切にしており、時には話しかけながら制作を行うなど、楽しみながら表現活動に取り組んでいる。

作品は、画用紙に絵の具を直接のせ、刷毛やローラーを使って大胆に描き上げるダイナミックなスタイルが特徴。

近年は、ピンクやオレンジなどの鮮やかな蛍光色を好み、掃除ブラシや化粧用チークなど、身近な道具を描画材として取り入れることもある。

工房集について

工房集 は、社会福祉法人みぬま福祉会を利用するメンバーの表現活動を社会につなげる場として、

2002年に設立されたアートプロジェクト。

絵画や織り、木工、写真など、多様な表現活動を通じて、一人ひとりの個性や可能性を引き出しながら、国内外での展覧会や企業との協働など幅広い活動を展開。

また、障がいのある人の表現活動を広く発信・支援する拠点として、2016年には「アートセンター集」を開設。

作品や表現を通じて、多くの人や社会との新たなつながりを生み出している。

BEESTORYについて

一般社団法人コンパスナビ では、児童養護施設や里親家庭を巣立った若者たちへの支援を行っている。社会に出た後も十分な支援を受けられず、生きづらさや孤立感を抱えている若者は少なくない。

BEE STORYは、社会とのつながりを失い、未来を描けずにいる若者たちに、希望と自立の機会を提供することを目的にスタートした蜂蜜ブランドである。

本プロジェクトでは、埼玉県を拠点に、養蜂家の協力のもと、「養蜂・商品づくり・販売」までを一貫して行う六次産業化に取り組み、若者たちの就労体験や社会参加を支援している。また、本ブランドの売上は、若者たちと取り組む養蜂プロジェクトの活動資金として活用される。

一般社団法人コンパスナビについて

平成27年度に合宿免許のエージェント業を行っている（株）インター・アート・コミッティーズのCSR活動として、埼玉県内の児童養護施設等を巣立つ18歳・29名に自動車運転免許取得費用を全額助成したことをきっかけに一般社団法人コンパスナビを設立。

実の親を頼れず社会的養護のもとで育った若者たちが、公平なスタートラインに立てるよう支援し、道に迷った際の「コンパス」となることを理念に掲げ、住居支援、就労支援、生活自立支援、居場所づくりを提供し、若者が安心して自立に向けた一歩を踏み出せるようサポートを行っている。

また、平成30年度～令和6年度に埼玉県福祉部こども安全課から「児童養護施設退所者等アフターケア事業」 を受託し、退所者向けの居場所「クローバーハウス」を運営するとともに、さいたま保護観察所から委託を受け、自立準備ホーム「埼玉県女子自立更生センター（皆登会）」を運営し、自立・更生を目指す女性のサポートも行っている。

これらの活動を通じて、社会的養護を必要とする若者たちが安心して自立し、社会の一員として活躍できるよう、多方面から支援を提供している。

会社概要

会社名：一般社団法人コンパスナビ

代表理事：ブローハン聡

設立：2015年1月15日

HP：https://compass-navi.or.jp/index.html

本件のお問い合わせ先

一般社団法人コンパスナビ

担当者：河本