人間の仕事は「3つの承認」に集中。Agentic AIがiOSアプリ事業を自律運用--企画から審査提出まで3日、App Storeアプリ13本をリリース

合同会社AllNew

合同会社AllNew（本社：東京都港区、代表社員：植野 正徳、以下 AllNew）は、複数のAIエージェントが自律的に連携して業務を遂行する「Agentic AI（エージェントAI）」を活用した開発基盤「App Factory（アップファクトリー）」により、iOSアプリ事業の市場調査から顧客対応までを一気通貫で自律運用し、13本のiOSアプリをApp Storeでリリースしました（2026年6月11日時点）。人間が担うのは主に「起動」「リリース前確認」「改善採否」の3つの承認ゲート。それ以外の実務はAIが自律的に進め、直近のアプリでは、市場調査から審査提出までの全工程を3日間で完了しています。

アプリはヘルスケア・ユーティリティ領域を中心に展開しており、現在も複数のアプリを申請・審査中です。ラインアップは順次拡大していきます。

あわせて、アプリ利用者および利用検討者から、改善要望や新規アプリのアイデアを募るフィードバックサイト「POIPOI-STUDIO（ポイポイスタジオ）」を2026年6月11日に正式公開いたします。

開発の背景：コード生成の先にある「事業継続・運用」の壁と新潮流

１.起動ゲートを起点に、Agentic AIが市場調査から販売までを巡回。ユーザーの声は受付AIが一次整理したうえで、人間が２.リリース前・３.改善採否を判断します。採用された声は市場調査へ還流し、循環します。

2023年以降の生成AIの爆発的普及により、ソースコードの自動生成は急速に一般化しました。しかし、iOSアプリを「事業」として成立・継続させるには、単にコードを書くだけではなく、市場調査、Apple社の各種規約・ガイドラインへの準拠、実機テスト、ストア申請準備、マーケティング（ASO／広告運用）、顧客対応、そして日々の改善判断にいたるまで、膨大かつ分断された工程を一貫性を保って回し続ける必要があります。

開発現場の関心が「作る速さ」から「事業として持続可能な運用」へとシフトする中、AllNewはこれらの反復工程をAgentic AIでシームレスに接続。人間が要所のみを承認する「Human-in-the-loop（人間が要所で関与する）型」の次世代運用サイクルを設計し、自社基盤「App Factory」として具現化しました。

こうした「AIに都度プロンプトを出して成果物を得る」段階から、「AIエージェントが自律的に回るループ（観察→計画→実行→検証→修正）そのものを人間が設計・制御する」段階へ--世界の開発者の間では、このアプローチが「Loop Engineering（ループ・エンジニアリング）」や「Harness Engineering」と呼ばれ、次世代のソフトウェア開発パラダイムとして急速に注目を集めています。App Factoryは、この考え方をiOSアプリ事業に適用した、商用事業としての実践例です。折しもApple社は2026年6月のApp Store審査ガイドライン改定で、スパム的・低品質なアプリに関する規定を明確化しました。App Factoryが運用の前提とする「一定の品質を満たさないものは世に出さない」という方針は、この潮流に沿うものです。

「App Factory」の特徴：リリース実績に裏付けられた自律運用基盤

「App Factory」は、市場調査・企画・研究・開発・テスト・App Store申請準備・販売・顧客対応の各工程を、それぞれの専門性を持った複数のAIエージェントが役割分担してバトンをつなぐ自社運用基盤です（※一般公開はしておりません）。

1. Appleの審査プロセスを経てApp Storeで公開されている実績

すでに『WeightSnap（体重管理）』や『GlucoSnap（血糖値記録）』をはじめとするiOSアプリ群をApp Storeで一般配信しています。Appleの審査プロセスを経て実際に一般ユーザーへ届けられていることは、AIを活用した開発プロセスが商用アプリの公開・運用フェーズまで到達していることを示す実績です。

なお、配信中のアプリ群の背後では、数十本規模の試作を重ねています。一定の品質を満たさないと判断したものは、たとえ完成していてもApp Storeへの申請段階で破棄、または作り直しています。低品質なアプリをエコシステムへ送り出さないことを、運用の前提としています。

2. スピードの実測：企画から審査提出まで3日、公開まで7日

直近にリリースした『AI服薬通知 - 処方箋リマインダー』では、市場調査・企画から実装・テスト、法務文書やストア掲載素材の作成までの全工程を3日間で完了して審査提出に至り、Apple審査を経たApp Store公開までは7日間でした。本基盤が短縮しているのは「コードを書く時間」ではなく、事業として公開に至るまでの全工程です。

3. 単発ツールではない「持続的な循環構造」

従来のコード自動生成ツールのような一過性の利用にとどまらず、前工程の成果物を次工程へ自動で引き継ぎ、さらにリリース後の顧客対応で得られたデータを最初の市場調査フェーズへとフィードバックします。これにより、事業が自律的に回り続けるエコシステムを実現しました。

人間の役割：意思決定と品質管理の「3つの主要ゲート」に集中

反復的な実務作業はAgentic AIが担い、人間は「後戻りができない重要判断」が必要となる次の3つのゲートにのみリソースを集中させます。

１.起動ゲート（着想・方針指示）：

人間が「こんなアプリがあったらいいな」という着想や開発の方針を伝えます。これを合図にAgentic AIが始動。開発テーマを具体的に指示することも、テーマ自体をAIに市場調査させたうえで立案させることもできます。

２.リリース前ゲート（最終レビュー）：

申請準備が整った段階で、人間が実機テスト環境を用いて動作確認を行います。また、法務文書、プライバシーポリシー、ストア掲載素材、ガイドライン準拠状況を人間の目で厳格にレビューし、Apple審査への提出・公開の最終判断を下します。

３.改善採否ゲート（Go／No-go判断）：

後述の「POIPOI-STUDIO」に寄せられたユーザーの声を、AIが分類・要約・実装候補化したレポートとして提示。人間が「採用（Go）／不採用（No-go）／保留」を判断します。Goとなった要望は「１.起動ゲート」へと還流します。

【AIと人間の役割分担】

・Agentic AIが担う範囲：市場・需要調査、企画案作成、必要技術の調査研究・実装、テスト、App Store申請準備、Apple Ads（旧Apple Search Ads）の予算内自律運用、ASO（アプリストア最適化）、フィードバックの分類・要約

・人間が担う範囲（必須）：開発着手指示、法務・プライバシー関連文書の確認、App Store審査への提出判断、リリース・公開の判断、予算枠の設定

ユーザーの声を次なる開発へつなぐ入力装置「POIPOI-STUDIO」

『WeightSnap』『GlucoSnap』など、App Factoryで開発・運用するアプリ群。2026年6月11日時点で13本をApp Storeでリリース・運用しています。

「POIPOI-STUDIO」は、AllNewが提供するiOSアプリ群への改善要望、不具合報告、あるいは「こんなアプリが欲しい」という新規アイデアを受け付ける専用のフィードバックサイトです。採用されたアイデアは、最短1週間ほどでApp Storeに並ぶ可能性があります。

単なるテキストの受付窓口ではなく、「App Factory」の自律運用サイクル（Loop）を回すための「顧客の声の入力装置」として機能します。

POIPOI-STUDIO × App Factory の管制画面です。受付した要望をAIが一次整理し、人間がGo／No-Goを判断。Factoryのジョブ状況や公開ステータスを一元管理します。

・ユーザーのメリット：自身が利用するアプリの改善状況や、他ユーザーのアイデアが「公開ステータスボード」を通じて可視化されます。

・運用の安全性：投稿された内容は、AIによる一次整理（分類・要約・重複確認）ののち、必ず運営者の目を通した上で公開・開発へ回されるため、個人情報や不適切なコンテンツが公開されないよう、多段のチェックを組み込んだ設計・運用としています。

めざす世界：「あったらいいな」を、思いつきで終わらせない

App Factoryで開発・運用するアプリの一例。『AI服薬通知 - 処方箋リマインダー』（開発名：MedReminder）は、処方箋の写真から服薬予定の設定をAIが補助します。

多くのソフトウェアは、最初の着想や試作品までは生まれても、その後に待つ実機確認、規約確認、法務文書の整備、ストア申請、掲載素材の準備、問い合わせ対応、継続改善といった地道な工程の前で止まりがちです。作ること自体よりも、「作ったものを世に出し、使われ続ける状態にする」ことが大きな壁になります。

App Factoryは、この壁を下げるための仕組みです。AIが調査・実装・テスト・申請準備・運用といった反復的な実務を担い、人間は着想と重要な判断に集中します。これにより、誰かの小さな「あったらいいな」が、試作品や思いつきで終わらず、実際に使われるソフトウェアとして世の中に出ていく可能性が広がります。

「人手でやれば大したことはないが、毎回ちょっとだけ手間がかかる」--世の中に無数に存在するこうした不便が、ひとつずつソフトウェアで解消されていく。小さな不便が小さなアプリで解決されることで、世界は少しずつ便利に、暮らしやすくなる。App FactoryとPOIPOI-STUDIOは、その循環の最初の実装です。

「数値入力のいらない」ヘルスケア連携：Appleの「ヘルスケア」は健康情報をオンデバイスで安全に記録・管理できる優れた仕組みですが、データの入力には手間がかかる場合があります。AllNewが配信中のアプリは、体温計や血圧計をカメラでスキャンする、または音声で読み上げるだけで、数値を手で打ち込むことなく「ヘルスケア」へ記録できます。

代表コメント

合同会社AllNew 代表社員 植野 正徳

「生成AIによって、コードを書くスピードそのものは劇的に向上しました。しかし、それを『事業』として成立させ、ユーザーの皆様に価値を提供し続けるには、市場調査から規約準拠、テスト、ストア申請、マーケティング、顧客対応にいたるまでの『連続した運用プロセス』が不可欠です。

『App Factory』は、市場調査・企画・実装・テストといった膨大な実務をAgentic AIに委ねることで、人間は『起動』『リリース前確認』『改善採否』という、人間ならではの“発想”と“判断”に集中できます。とりわけ起動ゲートは、人の着想やひらめき（創発）が出発点。それをAIが企画から実装まで一気に形にしていきます。

実際にこの仕組みを用いて13本のアプリが誕生し、App Storeを通じてユーザーの皆様の手元に届いています。『こんなアプリがあったらいいな』を思いつきで終わらせず、即座に形にし、顧客の声をもとに改善し続ける――この次世代の事業運用基盤を、まずは自社での実践を通じて社会に実証してまいります。

そして、本基盤はApp Storeのエコシステムや開発者・ユーザーコミュニティを脅かすものでは決してありません。私たち自身がApple製品を愛し、その開発者コミュニティとユーザーコミュニティに深く敬意を抱いています。だからこそ、一定の品質を満たさないものは世に出さない--AIの力を「量産」ではなく「厳選された価値づくり」に用い、エコシステムへの貢献を第一に運用してまいります。」

今後の展開

今後は、WWDC26（2026年6月開催）で発表されたAppleの最新技術や開発者向けの新機能を迅速に検証し、「App Factory」へ反映させてまいります。

本基盤を通じて蓄積される「Agentic AIの工程設計」「品質管理」「Human-in-the-loop型の承認ゲート設計」に関する知見（Loop Engineeringのノウハウ）を、まずは自社iOSアプリ群のさらなる品質向上に適用すると共に、Agentic AIの導入・活用を進める企業様向けのコンサルティングサービスとして提供してまいります。導入・活用に関するご相談は、文末のお問い合わせ先にて受け付けています。

サービス概要（公開サービス：POIPOI-STUDIO）

・名称：POIPOI-STUDIO（ポイポイスタジオ）

・内容：AllNewが提供・開発するアプリに関する改善要望・不具合報告・新規アプリ案の受付サイト

・主な機能：フィードバック投稿／AIによる一次整理／運営レビュー／公開ステータスボード／Sign in with Appleによるスムーズな登録

・対象：AllNewが提供・開発するiOSアプリの利用者、および利用検討者（日本国内在住の18歳以上）

・利用料：無料

・URL：https://apps.allnew.work/feedback/

会社概要

・会社名：合同会社AllNew

・代表者：代表社員 植野 正徳

・設立：2018年8月27日

・所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F

・事業内容：Agentic AIの実行プロセスにおける品質管理・プロセス制御に関する技術開発およびコンサルティング

・Webサイト：https://www.allnew.work/

本件に関するお問い合わせ

・合同会社AllNew 広報担当：植野 正徳

・E-mail：info@allnew.work

・電話：050-1726-7289

・Webサイト：https://www.allnew.work/

※Apple、App Store、iPhone、および「ヘルスケア」は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。本リリースはApple Inc.の承認・後援を受けたものではありません。