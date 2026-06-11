Pilates Mirror（ピラティスミラー）7月31日に兵庫県宝塚市、8月29日に福岡県福岡市と京都府京都市にオープン！

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社（以下、「弊社」）は、天井にミラーを設置したマシンピラティススタジオ「Pilates Mirror 小林（兵庫県宝塚市）」を2026年7月31日（金）に、「Pilates Mirror 平尾（福岡県福岡市）」と「Pilates Mirror 山科（京都府京都市）」を2026年8月29日（土）にオープンします。

オープンに先立ち無料体験会を実施します。オープン前キャンペーンも開催しますので、他のピラティススタジオにはないPilates Mirrorのレッスンをぜひ体験してください。

Pilates Mirror 平尾

■ 新規オープン店舗情報

＜Pilates Mirror 小林＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56940/table/231_1_eafb129a46fde5dfaa2eb9ea45e650bb.jpg?v=202606111051 ]

オープン前キャンペーン：2026年6月11日(木)～2026年7月30日(木)

無料体験会 ：2026年7月11日(土)～2026年7月30日(木)

詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.konami.com/sportsclub/pilatesmirror/obayashi/

＜Pilates Mirror 平尾＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56940/table/231_2_41f3eb454de883330d4e1b2dc8db84db.jpg?v=202606111051 ]

オープン前キャンペーン ：2026年6月11日(木)～2026年8月28日(金)

無料体験会 ：2026年7月31日(金)～2026年8月28日(金)

詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.konami.com/sportsclub/pilatesmirror/hirao/

＜Pilates Mirror 山科＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/56940/table/231_3_e5e756003f760af9766d4042a9f0e13f.jpg?v=202606111051 ]

オープン前キャンペーン ：2026年6月11日(木)～2026年8月28日(金)

無料体験会 ：2026年8月6日(木)～2026年8月28日(金)

詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.konami.com/sportsclub/pilatesmirror/yamashina/

■ Pilates Mirror（ピラティスミラー）とは

Pilates Mirrorは、「もっと鏡が見たくなる」をコンセプトに、鏡を効果的に利用する女性専用のピラティススタジオです。スタジオの天井に鏡を設置し、自身の身体の動きを確認しながら取り組むことで、短い時間でも達成感と効果を感じることができます。

1レッスンは30分、シューズや着替えもいらないので、お仕事帰りやお出かけのついでに「気軽に」参加いただけます。少人数制なのでインストラクターの細やかなサポートを受けることができ、ピラティスが初めての方や運動が苦手な方も安心して通うことができます。

弊社は今後もさらに店舗数を拡大し、ココロとカラダをポジティブにする「ピラティスミラー」をより多くのお客様にお届けしていきます。