画鋲1つで賃貸の壁に名画を！超軽量・額縁不要の段ボールアートパネル「Kakegae」を2026年6月1日より新発売

株式会社出羽紙器製作所絵画パネル「Kakegae【掛画絵】（かけがえ）

株式会社出羽紙器製作所は、300g以下の超軽量設計で画鋲1つで設置可能な、名画や人気イラストをデジタル印刷した絵画パネル「Kakegae【掛画絵】（かけがえ）」を、2026年6月1日よりインターネット通販にて発売いたします。

従来の絵画よりも軽量且つ安価のため、気軽に賃貸マンションの部屋をオシャレにすることができ、廃棄時の環境負荷低減にも貢献します。

本製品の発売を記念し、特別価格でご提供する割引キャンペーンも同時開催いたします。

商品詳細ページ：https://dewa-shiki.co.jp/kakegae_lp_gakusei/

■開発の背景

フィンセント・ファン・ゴッホ_夜のカフェテラスクロード モネ_サリス庭園から見たアンティーブクロード モネ_日本の橋_

お部屋のインテリアを洗練された空間にしたいというニーズが高まる一方で、賃貸住宅では「壁に穴を開けられない」「重い額縁を取り付けるのが難しい」といった悩みがつきものです。また、本格的なアート作品は高価で敷居が高く、ポスターでは少し幼く物足りないと感じる方も多くいらっしゃいます。

このような課題を解決するため、賃貸のお部屋でも壁を傷つける恐怖や失敗リスクを感じることなく、手軽に本格的なアートのある暮らしを楽しめる絵画パネル「Kakegae【掛画絵】（かけがえ）」を開発いたしました。殺風景なワンルームでも、たった1分の設置で友人を呼びたくなるような洗練された空間へと生まれ変わります。

■商品の特徴

・画鋲1つで設置できる「超軽量設計」

独自の構造設計により、300g以下という驚きの軽さを実現しました。市販の画鋲1つで壁に固定できるため、重い額縁に必要な壁の穴あけや下地探し、専用工具は一切不要です。万が一落下しても床を傷つける心配がありません。

・額縁不要、立体構造が生み出す高級感

単なる平面の紙ではなく、厚みのある独自の立体構造を採用しています。額縁がなくても横から見て美しい奥行きがあり、安っぽさを感じさせず、お部屋に「大人の余裕とセンス」を演出します。SNSでの部屋紹介やリモート会議の背景も、ワンランク上のクオリティに仕上がります。

・名画の高精細な再現性

モネなどの印象派をはじめとするパブリックドメインの傑作を、最新の特殊デジタルフルカラー印刷で高精細に再現。インクの質感を活かし、名画の重厚感をキャンバスのようにお楽しみいただけます。

・洋服を着替えるようにアートをアップデート

段ボール素材のため、不要になった際の廃棄が非常に容易です。季節の変わり目やトレンド、その時の気分の変化に合わせて、インテリアのトーンを気軽にアップデートすることができます。

■キャンペーン詳細

Kakegae【掛画絵】（かけがえ）の発売を記念して、特別価格で販売いたします。

・全商品対象！「20%オフ」で販売

・期間：2026年6月1日（月）～2026年6月21日（日）23時59分のご注文分

■製品概要

絵画パネル「Kakegae【掛画絵】（かけがえ）」

材 質：段ボール（厚さ3cm）

サイズ：幅60cm×奥行3cm×高さ48cm

重 量：288g

〔注意事項〕

・本製品は段ボール製であり、撥水加工はありません。必ず屋内でご使用ください。

・湿気・水濡れ・直射日光は劣化や変形の原因となりますので避けてください。

・本製品は観賞用として制作しております。用途以外でのご使用はお控えください。

・段ボール製のため、衝撃や圧力により破損する場合がありますので、お取り扱いにはご注意ください。

・廃棄の際は、段ボール資源としてリサイクル処分をお願いいたします。

■会社概要

スタイル雑貨 ニチプラス

https://j8rvkc99enfp2kd5lr37.stores.jp/

株式会社 出羽紙器製作所

https://dewa-shiki.co.jp

〒174-0056

東京都板橋区志村1-19-12

TEL: 03-6906-7104

FAX: 03-6906-7105