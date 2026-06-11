ワン・フクオカ・ビルディング内「CIC Fukuoka」に学外連携オフィスを開設しました

福岡工業大学写真：nacasa&partners

福岡工業大学は、このたび福岡市中央区天神の中心部に位置する「ONE FUKUOKA BLDG.（ワン・フクオカ・ビルディング／通称：ワンビル）」内に開設された、米国マサチューセッツ州ケンブリッジ発のイノベーションキャンパス「CIC Fukuoka」において、学外連携オフィスを開設しました。

急速な技術革新やグローバル化の進展により、社会や産業構造が大きく変化している現代において、本学は研究者や学生が実社会の課題に触れ、企業や自治体と連携しながら課題解決に取り組む機会を一層拡充させるべきと考えています。本拠点を通じて、本学の研究者が企業との共同研究を推進するとともに、学生たちがスタートアップや起業家との交流を深めることで、主体性、グローバルマインド、さらには発信力を兼ね備えた人材に成長することを目指しています。関連する取材の機会がございましたら、ぜひお声がけくださいますようお願い申し上げます。

福岡からアジア・世界へ。人、アイデアが出会うCIC Fukuoka

CIC（Cambridge Innovation Center）は、米国マサチューセッツ州ケンブリッジに本社を構え、世界5ヶ国11拠点に展開するイノベーションキャンパスです。CIC Fukuokaは2025年4月に東京に次ぐ国内第2の拠点として開設され、開業1年で140以上の企業が入居。アジアとの結節点である福岡・天神を基点に、国内外のスタートアップ、企業、投資家、大学、行政機関が交差し、共創と成長が生まれるハブとして、地域のイノベーションエコシステムの深化を担っています。

実社会のニーズをつかむチャンスの拠点に

福工大のCIC学外連携オフィスには専用のスペースが設けられ専門スタッフが常駐。入居企業や自治体、投資家ともコミュニケーションをとりながら福工大の専門フィールドである工学・情報工学分野の研究者たちが取り組む研究内容を実際に社会のニーズとつなげていき、共同研究を進めたり、社会課題を解決する提案ができるチャンスをつかんでいきます。

“社会で学ぶ”新たな人材育成へ。学生たちの実践力成長のフィールドに

「福岡から世界へ羽ばたく実践型人材の育成」を経営の重点方針に掲げる福工大では、学生一人ひとりの思考力やコミュニケーション能力を育み、社会で活躍できる実践的な人間力の形成を目指しています。その新たな実践フィールドとして、CIC Fukuokaの活用を進めています。CICでは、毎週木曜日に開催される入居者同士の交流イベント「Thursday Gathering」をはじめ、第一線で活躍するビジネスパーソンと直接出会える貴重な機会が数多く用意されています。こうしたリアルな接点は、学生たちにとって大きな学びの場となります。今後はイベント参加に加え、授業などでもCICを活用していく予定です。

また、先月には企業に関心を持つ学生で構成された「起業部」のメンバーがCICオフィスを訪問し、会議室から大学OBとのオンライン座談会を実施しました。施設見学も行った学生たちからは、「自分も新しいことに挑戦できそう」「入居者の方と直接話してみたい」といった前向きな声が多く聞かれ、大きな刺激を受けた様子がうかがえました。福工大は今後もCIC Fukuokaとの連携を通じて、学生たちが社会とつながりながら主体的に学び、未来に挑戦していく環境づくりを推進してまいります。

【福工大「学外連携オフィス」＠CIC Fukuoka】

住所︓〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神１丁目１１－１

ONE FUKUOKA BLDG. 7階

CIC Fukuoka

対応時間︓原則平日9:00-17:00

連絡先︓fit-cic@fit.ac.jp

※ご相談の際は、事前に上記連絡先までご連絡ください。