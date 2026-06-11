GRAN EGOISTがギャルカルチャーを次世代へ！kosho・erica×KOGYARUとのスペシャルイベントを6月・7月に連続開催

6月イベントスペシャルゲスト

株式会社GT令和のセンターGUY:kosho(こしょー)kosho(こしょー）

仙台・東京を拠点に活動するアーティスト「こしょー」氏は、平成のギャル男文化を現代にアップデートした“令和のセンターGUY”としてSNSやメディアで大注目されています。

現在も全国各地のイベントに出演し、新生令和のカリスマギャル男として幅広い世代から支持を集めている。

7月イベントスペシャルゲスト

erica(エリカ)

元eggモデル：ericaKOGYARU：ゆなちKOGYARU:のあぴ

雑誌『egg』モデルとして活躍し、ギャルカルチャーを代表する人気モデルの一人。ファッション、SNS、イベント出演など幅広い分野で活動し、若い世代を中心に高い支持を集めている。持ち前の発信力と親しみやすいキャラクターで、多くのファンから支持されるインフルエンサーとして活躍中。

KOGYARU(コギャル)

KOGYARUは、雑誌『egg』から誕生した小学生ギャルユニット。令和時代の新しいギャルカルチャーを発信する存在として、SNSやメディアを中心に注目を集めている。メンバーそれぞれがモデルやインフルエンサーとして活動し、ファッションやダンス、ライフスタイルを通じて次世代のギャル文化を発信している。

2026年5月に実施した「GRAN EGOIST 26 Summer Collection販売記念イベント」に続くシリーズ企画として、6月・7月に豪華ゲストを迎えた特別イベントの開催が決定いたしました。

■イベント開催店舗

会場:ドン・キホーテアピタ宇都宮店(栃木県) 2F特設会場

日時：2026年6月27日(土）

1部13：00～ パラパラショー (観覧無料、どなたでもご参加いただけます。)

2部15：00～ サイン＆写メ会イベント 列が途切れ次第終了

出演：kosho(こしょー)

レシート対象店舗：ドン・キホーテアピタ宇都宮店

対象期間：2026年6月5日~イベント終了時まで

対象商品：GRAN EGOIST対象商品＆イベント限定商品

■サイン＆写メ会イベント参加方法

対象店舗にてGRAN EGOIST対象商品を税込5,000円以上ご購入のレシートをお持ちのお客様、

先着100名に参加券をお渡しします。

＊5,000円(税込）ごとに1枚となります。

イベント当日AM10:00より、開催店2F特設会場にて参加券をお渡しします。

対象商品ご購入のレシートをご持参ください。

＊参加券がなくなり次第、受付終了となります。

■イベント内容

(サイン)色紙またはお客様私物に1回

(撮影)お客様スマホによる集合撮影1回

会場:MEGAドン・キホーテUNY西大和店(奈良県) 1F特設会場

日時：2026年7月11日(土）

1部11：15～ トークショー

11：30～ ハイタッチ会

2部13：00～ サイン＆写メ会イベント 列が途切れ次第終了

出演：erica・KOGYARU(ゆなち・のあぴ)

レシート対象店舗：MEGAドン・キホーテUNY西大和店

対象期間：2026年6月13日~イベント終了時まで

対象商品：GRAN EGOIST対象商品＆イベント限定商品

■トークショー＆ハイタッチ会イベント参加方法

トークショー：観覧無料、どなたでもご参加いただけます。

ハイタッチ会：限定ハンドタオルご購入のお客様対象

＊限定ハンドタオル【税込1,100円】をお買上のお客様先着150名様を対象に参加可能です。



事前購入枠：6月13日(土)～先着100名様

イベント当日枠：7月11日(土)朝8：00より販売 先着50名様

＊ご購入はお一人様につき1点限りとさせていただきます。

＊ハイタッチ会参加は小学生以下を対象とさせていただきます。

■サイン＆写メ会イベント参加方法

6月13日(土)以降、対象店舗にてGRAN EGOIST対象商品を税込5,000円以上ご購入のレシートをお持ちのお客様、先着120名に参加券をお渡しします。

参加券をご希望のお客様は、MEGAドン・キホーテUNY西大和店2F中央レジに、購入時のレシートを

お持ちください。

＊5,000円(税込）ごとに1枚となります。

＊参加券がなくなり次第、受付終了となります。

■イベント内容

(サイン)色紙またはお客様私物に1回

(撮影)お客様スマホによる集合撮影1回

会場:アピタ江南西店(愛知県) 2F特設会場

日時：2026年7月12日(日）

1部11：00～ サイン＆写メ会イベント

2部14：00～ サイン＆写メ会イベント 列が途切れ次第終了

出演：erica・KOGYARU(ゆなち・のあぴ)

レシート対象店舗：アピタ江南西店

対象期間：2026年6月13日~イベント終了時まで

対象商品：GRAN EGOIST対象商品＆イベント限定商品

■サイン＆写メ会イベント参加方法

対象店舗にてGRAN EGOIST対象商品を税込5,000円以上ご購入のレシートをお持ちのお客様、

各部先着100名に参加券をお渡しします。

参加券をご希望のお客様は、アピタ江南西店1Fサービスカウンターに、購入時のレシートを

お持ちください。

＊5,000円(税込）ごとに1枚となります。

＊参加券がなくなり次第、受付終了となります。

■イベント内容

(サイン)色紙またはお客様私物に1回

(撮影)お客様スマホによる集合撮影1回

※イベント情報につきましてはドン・キホーテ公式X・アピタピアゴ公式Xにて近日公開

【GRAN EGOISTについて】

ドン・キホーテ公式 :https://twitter.com/donki_donkiドン・キホーテ公式アピタ・ピアゴ公式X :https://x.com/apita_piago_unyアピタ・ピアゴ公式X大人から子供までユニセックスで着用できるブランドGRAN EGOIST

GRAN EGOIST（グランエゴイスト）は、Y2Kファッションをベースに、ストリートカルチャー、ギャルカルチャーなど多様なカルチャーを融合したアパレルブランドです。

ブランド名に込められた"EGOIST"には、「自分らしさを大切にする」という想いがあり、ファッションを通じて個性や自己表現を楽しむライフスタイルを提案しています。

近年、Y2Kファッションや平成カルチャーへの注目が再び高まる中、当時EGOISTブランドを愛用していた世代の方々には懐かしさと新鮮さを、そして新しい世代には新たなカルチャーとの出会いを提供したいという想いからブランド展開を行っています。

GRAN EGOISTでは、最新のトレンドやグラフィックデザイン、プリントギミックを取り入れたアイテムを多数展開。性別や年齢にとらわれず楽しめるユニセックスデザインを中心に、カップルでのシェアコーデやサイズ違いによるスタイリング、家族や友人同士で楽しめるシミラールックなど、自由な発想でファッションを楽しめる商品を提案しています。

また、ユニセックスアイテムに加え、キッズアイテムや雑貨も展開。親子コーデやファミリーコーデにも対応し、世代を超えて楽しめるブランドとして幅広いラインアップを展開しています。

GRAN EGOISTは今後も全国各地でのイベントやコラボレーションを通じて、ギャルカルチャー、ストリートカルチャーの魅力を次世代へとつなぎ、新たなカルチャーシーンの創造に挑戦してまいります。

「ギャルカルチャーを次世代へ。親子で楽しむGRAN EGOIST SUMMER COLLECTION」

人気モデルericaとKOGYARUを起用した今シーズンのコレクションは、Y2Kテイストをベースに、ギャルカルチャー・ストリートカルチャー・スポーツテイストを融合したGRAN EGOISTらしいデザインが特徴です。

レオパード柄やゼブラ柄など存在感のあるグラフィックを取り入れながらも、普段使いできるアパレル感覚のデザインに仕上げ、ビーチやプールはもちろん、レジャーシーンやフェスなど幅広いシーンで活躍するアイテムを展開しています。

また、GRAN EGOISTではメンズだけでなく、ユニセックスアイテムやキッズアイテムも多数ラインアップ。親子コーデや兄弟姉妹コーデ、カップルでのシェアコーデなど、世代や性別を超えて楽しめるY2Kシミラールックを提案しています。

当時のギャルカルチャーを知る世代には懐かしさを、令和世代には新しいファッションカルチャーとして楽しんでいただけるコレクションとなっており、家族みんなで楽しめるブランドとして商品展開を拡大しています。

【2026 SUMMER SWIM COLLECTION】

GRAN EGOISTは限られたドン・キホーテ アピタ・ピアゴでの取扱い店舗のみの販売となります。

ドン・キホーテ、アピタ・ピアゴ取り扱い店舗一覧株式会社GT

今回GRAN EGOISTの企画生産まで行ってますが、弊社は主力ブランドを5ブランド持ちアパレルから靴までトータルで企画生産している会社です。大手有名ショップやセレクトショップの製品企画からプロデュースし製品の生産までしております。他社様ブランドとコラボ企画やイラストレーターとのコラボ企画なども行っております。