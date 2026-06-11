【初夏のドライブ応援】エフシーエル、人気ダッシュボードマットのレビュー投稿でUSBライトをプレゼント

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、初夏に向けて需要が高まる「車種専用ダッシュボードマット」をご購入いただいた方を対象としたレビューキャンペーンを2026年6月より開始します。

キャンペーン概要

初夏の日差しや車内温度の上昇からドライバーと愛車を守るために

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/106_1_f645f4105e2c25c7e4d35fa6912c504b.jpg?v=202606111051 ]

日差しが強くなる初夏から夏にかけて、フロントガラスへのダッシュボードの映り込みはドライバーの視界を妨げ、ストレスや事故の原因となります。

また、直射日光による車内温度の急上昇や、ダッシュボード自体の劣化も多くのオーナーにとって深刻な悩みです。

エフシーエルはこれらの不安に寄り添い、確実な視界の確保と車内環境の改善を実現する車種専用ダッシュボードマットを通じて、ドライバーに安心を提供します。

fcl.の車種専用ダッシュボードマットの5つの特徴

・視界クリアで安全運転

フロントガラスへの不快な映り込みを軽減し、ストレスフリーな運転をサポートします。

・断熱効果で燃費アップ

厚手パイル生地が直射日光を遮り、表面温度を約20℃低下。エアコン効率が向上します。

・ダッシュボードを保護

紫外線や熱による劣化、サンシェード等による不意な擦り傷から愛車を守ります。

・車種専用でぴったりフィット

立体成型と裏面の滑り止め加工により、純正品のようにズレ落ちません。

・お手入れ簡単＆加工も可能

ホコリが目立ちにくく、周辺機器に合わせてハサミでカット可能。丸めて配送するためシワなくすぐ使えます。

ダッシュボードマット 商品概要

6月・7月限定レビューキャンペーンの詳細

キャンペーン実施店

エフシーエル(fcl.)について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/106_2_4319b03ab4ad890e1dc4089319727c06.jpg?v=202606111051 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/106_3_93fab5cf928d786b9d88c220385331a3.jpg?v=202606111051 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/106_4_abaf7b1bb8a30d8ce5973079d5dfc97b.jpg?v=202606111051 ]

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)

信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)