【6/11開催】AI時代の「事前防御と事後防御」とは？Anthropicの最新動向も解説

株式会社 電巧社

世界20か国以上の重要インフラや米国政府機関で採用されている米国サイバー・セキュリティ企業カラートークンズ社の日本総代理店である株式会社電巧社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中嶋 乃武也）は、2026年6月11日にセキュリティウェビナー「事前防御と事後防御とは？」を開催します。

開催日時： 6月11日（木）15：30～16：30

参加費： 無料（事前登録制）

参加方法：オンライン（Zoom）

参加登録はこちら :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LzmgrVfCTRKEEwDWQCs7Sg

「事前防御」は、あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、近年広がる「多層防御」という考え方において、非常に重要な役割を担っています。

そもそも「事前防御」と「事後防御」は、何をどのように守るのでしょうか。

本ウェビナーでは、従来の多層防御とは少し異なる視点から、「戦わずして守る」ための考え方や対策について整理していきます。

また、ウェビナー冒頭では、昨今のIT業界で知っておきたいAnthropic（アンソロピック）の動向に関して解説します。

＜アジェンダ＞

・インシデント分析／Anthropic（アンソロピック）動向

・事前防御とは

・米国カラートークンズ社のエックスシールド製品の特長（デモ実演）

参加登録はこちら :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LzmgrVfCTRKEEwDWQCs7Sg

※企業単位での受付となりますので、個人でのお申し込みはご遠慮ください

※受付は先着順となります

※ご希望者には、ウェビナー終了後にセキュリティのご相談も承ります。

別途お問い合わせフォーム(https://de-denkosha.co.jp/security/contact/)からお申し込みください（先着2社）

※電巧社の会場にて直接参加も可能です。詳細はウェビナー特設サイトからご確認ください

ウェビナー特設サイト：https://de-denkosha.co.jp/security/de-security-webinar-jun-dec/

セキュリティウェビナーは12月まで定期的に開催

6月以降も弊社のセキュリティ・アナリストが様々なセキュリティのテーマでウェビナーを配信します。

開催日と内容をご確認の上、ぜひご参加ください。

■7月9日（木）15：30～16：30

セキュリティ市場2026年 -はやりで見るか、コストで見るか、運用の複雑さでみるか-

7/9 お申し込みはこちら :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_M_Wzg-H_Qv6e6cX3Vl9_-w

■9月10日（木）15：30～16：30

OTセキュリティとは

9/10 お申し込みはこちら :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_i0D2YQm8SFiBxOoCh6poTw

■10月8日（木）15：30～16：30

事前防御と事後防御とは？(再講演）

10/8 お申し込みはこちら :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ap50swM9RIO1J-2-QxaUjQ

■12月10日（木）15：30～16：30

セキュリティ市場2027

12月10日 お申し込みはこちら :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_K_WIBkbYSdWTEPuTVPG2yg

【イベント詳細】

参加費： 無料（事前登録制）

参加方法：オンライン（Zoom）

※企業単位での受付となりますので、個人でのお申し込みはご遠慮ください

※受付は先着順となります

※ご希望者には、ウェビナー終了後にセキュリティのご相談も承ります。

別途お問い合わせフォーム(https://de-denkosha.co.jp/security/contact/)からお申し込みください（先着2社）

※電巧社の会場にて直接参加も可能です。詳細はウェビナー特設サイトからご確認ください

ウェビナー特設サイト：https://de-denkosha.co.jp/security/de-security-webinar-jun-dec/

[会社概要]

社名： 株式会社 電巧社

所在地： 〒105-0014 東京都港区芝2-10-4

代表者： 代表取締役社長 中嶋 乃武也

設立： 1928年（昭和3年）2月11日

事業内容： サイバー・セキュリティに関する商品の販売、端末ソリューションの提案

システムインテグレーション、AI活用やDXを推進。

ビル用電気設備の販売・保守、創エネ・省エネ・再エネに関する活動や

製品の企画・開発・販売・保守・整備、補助金申請の代行など

資本金： 9,000万円

Webサイト： https://de-denkosha.co.jp/