面接中の対話をリアルタイムで解析し“採用の不公平”の解消を目指す。面接支援AIプロダクト『bq-Recruit』の「AIライブアシスト技術」を特許出願

株式会社Scene Live

株式会社Scene Live（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：磯村 亮典、以下：Scene Live）が提供する面接支援AIプロダクト『bq-Recruit（ビーキューリクルート）』は、面接中の対話をリアルタイムに解析し、AIが面接官を支援する「AIライブアシスト技術」について、特許出願をおこなったことをお知らせいたします。

本技術により、面接官のスキル差に起因する情報のばらつきをなくし、ミスマッチ採用や早期退職といった課題を解決。「すべての候補者が、公平に評価され、適切に判断される採用」の実現を目指すとともに、企業の健全な組織成長を支援します。

不公平を生んでいる採用現場の課題

詳細・無料トライアルはこちら :https://b-quotient.jp/bq-recruit/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260611

現在の採用現場には、人である以上避けられない要素や環境の変化に起因する、3つの構造的な課題が存在しています。

- 面接の属人化が引き起こす「面接の質のばらつき」と“採用の不公平”面接の質は、面接官の経験やスキル、主観、その日のコンディションといった不確定要素に左右される傾向があります。これにより生じる「面接の質のばらつき」は、得られる情報の量や質の差となり、その後の採用判断にまでそのまま波及していきます。候補者にとっては「誰が担当するか」で最終結果まで左右される“採用の不公平”につながり、企業にとってもミスマッチ採用や早期退職、ひいては組織成長を阻むコスト増という形で跳ね返っています。- 多忙な現場ゆえに容易ではない「面接官の育成」面接官の育成は容易ではありません。採用担当者の多くは本来業務と兼務しており、体系的に学ぶ時間の確保が困難です。さらに、面接の知見は属人化されやすく、組織として再現可能な“型”になりにくいという課題もあります。- 売り手市場における「アトラクト（自社魅力訴求）」の属人化昨今の深刻な売り手市場においては、「優秀な人材から選ばれるための採用活動」という新たな難しさにも直面しています。単なる評価（見極め）に留まらず、候補者一人ひとりの本質的なニーズと、自社が提供できる体制や魅力がどこでマッチしているのかを、面接の場を通じて共通理解していかなければなりません。しかし、この共通理解のプロセスまでもが面接官個人のスキルに依存してしまっているのが、多くの企業の現状です。

結果として、多くの企業が面接スキルを属人化させたまま、採用精度の課題を抱え続けています。当社は、こうした採用現場の不合理を解決すべく、本技術の開発に至りました。

『bq-Recruit』が提供する解決アプローチ

面接支援AIプロダクト『bq-Recruit』は、面接中のAI支援を起点に、事前準備から面接後の振り返り・評価までを一貫してサポートするプロダクトです。

『bq-Recruit』を活用することで、面接そのものの質をあらゆる軸で底上げし、その先の採用判断の質まで一貫して支えることを目指しています。面接官の育成支援はもちろん、面接中にAIが支援する仕組みを組み合わせることで、面接品質とその情報をもとにおこなわれる採用判断の精度を、継続的に高めます。

『bq-Recruit』の「AIライブアシスト技術」が支援できる3つのこと

深掘り質問のアシスト（質問アシスト）

候補者の発言に対して、踏み込むべき論点や視点（「なぜそう考えたか」「具体的にはどんな場面か」など）をリアルタイムにその場で提示します。面接官の経験や状況にかかわらず、対話を深める質問をその場で投げかけられるよう支援。候補者への解像度を高めることで、その後の採用判断の根拠をより明確にしていきます。

候補者ニーズの分析（アトラクトアシスト）

候補者の発話から「希望・条件・懸念・優先事項」をAIが自動で抽出・整理し、相手が何を大事にし、何を不安に思っているかを面接官が把握しながら対話することが可能です。これにより、候補者一人ひとりに合わせた的確な動機付け・魅力付けを後押しし、内定承諾率の向上や、入社後のミスマッチ防止に寄与します。

対話トピックの可視化（プロセスアシスト）

面接全体でどのトピックにどれくらい時間を使ったかをリアルタイムに可視化し、聞き漏れているテーマや内容の偏りについて、面接官への気づきを促します。限られた面接時間の中で必要な論点を漏れなく網羅できるようサポートし、採用判断に必要な情報がしっかりと揃った状態での面接終了を支援します。

特許出願について

『bq-Recruit』は、上記の「AIライブアシスト技術」について、特許出願をおこないました。

特許の取得に向けたこの取り組みは、私たちが採用現場における属人化や不公平といった課題に長期的にコミットし、テクノロジーの力で解決するための研究開発に継続投資していくという強い姿勢の表明です。

『bq-Recruit』が目指す未来

『bq-Recruit』がもたらす面接の新しい基準を通じて、人と組織が持つ可能性を最大限に引き出し、三者それぞれに以下のような未来をもたらすことを目指しています。

- 候補者にとって面接官の経験やスキルの差に左右されず、自分の強みや志向が正しく伝わる面接体験を形にします。そしてその情報をもとに、公平で納得感のある採用判断を受けられる、すべての候補者に開かれた公正な機会の創出を目指します。- 企業にとって属人化した面接スキルと採用判断からの脱却を促し、組織として再現性のある採用プロセスの獲得を支援します。結果として、ミスマッチ採用の削減や、入社後の定着率・活躍度の向上につなげてまいります。- 社会にとって採用のマッチング精度が高まることで、一人ひとりが自分の力を最大限に発揮できる適材適所の配置を後押しします。活躍する人材が増え、組織と個人の双方にとって健全で「価値が正しく循環する」労働市場の実現に寄与してまいります。詳細・無料トライアルはこちら :https://b-quotient.jp/bq-recruit/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260611

私たちScene Liveは今後も「“新しい基準 ━━ New Standard” を創出し、社会の不合理をなくす。」という使命のもと、お客さまの声をもとにサービスを進化させ、お客さまと共に歩み、企業のさらなる成長と発展への貢献を目指してまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90268/table/121_1_05d911787e91279ea9c1ac233d537d2b.jpg?v=202606111051 ]

詳細はこちら :https://scene-live.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260611