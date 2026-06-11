マンガ・イラスト×XプレゼントキャンペーンのMinto協業パッケージを提供開始

株式会社 ピクルス

ひとりでも勝てるキャンペーンツール「キャンつく」を提供する株式会社ピクルス（東京都品川区、代表取締役 田中 稔、以下「当社」）は、株式会社Minto（東京都港区、代表取締役 水野 和寛、以下「Minto社」）と協業し、Xプレゼントキャンペーンの企画から制作・広告配信・運用までを一括で提供する新パッケージ「Xプレゼントキャンペーン企画 オールインパッケージ」の提供を開始しました。

本パッケージは、Minto社のクリエイターネットワークによる漫画・イラスト制作と、X Amplifyスポンサーシップを活用したX広告配信、当社「キャンつく」によるキャンペーン実装をワンストップで組み合わせた商品です。クリエイティブ制作費と「キャンつく」ツール費の双方をパッケージ特典として負担することで、ご予算を広告配信ボリュームに集中投下していただける構造となっています。

▼ パッケージ詳細・お問い合わせ

https://fandomagent.minto-inc.jp/knowledge/5bfiNRAe(https://fandomagent.minto-inc.jp/knowledge/5bfiNRAe)

▼ 提供の背景

マンガ・イラストを活用したクリエイティブは、SNS上で広告感を抑えながら高いエンゲージメントを獲得しやすく、商品・ブランドへの理解促進や好意度向上に寄与することが知られています。

一方で、マンガ・イラストクリエイティブをXプレゼントキャンペーンに起用するには、クリエイターのアサインやクリエイティブ制作のリードタイム、制作コストの確保が必要となり、活用したくても踏み切れないケースも少なくありません。

加えて、従来のプレゼントキャンペーンは、応募して終わりの一過性接触になりやすく、インセンティブ頼みで参加数は稼げても、ブランド理解やファン化にはつながりにくいのが実情です。

配信に十分な予算を割けないことや、進行の煩雑さもボトルネックとなっています。

現場では、以下のような3つの課題が声として挙がっています。

反応の鈍化

バナー広告中心の訴求にユーザーが見飽きており、参加訴求に寄りすぎたクリエイティブでは企画の中身やストーリーが伝わりにくい状況です。

インセンティブ頼みの設計では、ユーザーが「楽しんでいる」実感を持ちにくくなっています。

費用の分散

広告配信で十分な露出を取りたい一方で、制作費とツール費に予算を割いた結果、肝心の配信ボリュームを伸ばしきれないケースが見られます。

施策や仕様が複雑化するほどコストが膨らみ、費用対効果への不安も大きくなります。

進行管理の煩雑さ

制作会社・ツール会社・代理店など関係者が多く、やり取りだけで疲弊するという声も少なくありません。

責任の所在が曖昧になりやすく、調整に時間を取られて肝心の施策改善まで手が回らない状況が生まれています。

本パッケージは、Minto社のクリエイターネットワークと当社「キャンつく」のキャンペーン実装機能、そしてX Amplifyスポンサーシップ広告を組み合わせることで、これら3つの課題を一気通貫で解消することを目的に開発しました。

▼ 「Xプレゼントキャンペーン企画 オールインパッケージ」の概要

本パッケージは、面白いコンテンツ制作・配信効率の最大化・ワンストップ進行の3つの価値提供により、キャンペーン施策の成果最大化を実現します。

１.面白いコンテンツ制作

Minto社のクリエイターネットワークを活用し、広告感を抑えながら、SNS上で自然に受け入れられるコンテンツを設計。

400名超のクリエイターネットワークから企画にマッチする制作体制を組み、漫画・イラストなど広告感を抑えた表現によって、認知拡大に加えてサービス理解の促進まで実現します。

２.配信効率の最大化

通常別建てとなりがちな制作コストをパッケージに組み込むことで、ご予算を配信ボリュームへ最大限振り向けられる設計となっています。

X Amplifyを活用した本パッケージのご利用に限り、クリエイティブ制作費を無償でご提供。

さらに、当社「キャンつく」のツール利用費についても、Minto社が運用手数料内で負担するため、追加費用なくご利用いただけます。

３.ワンストップ進行

広告配信からキャンペーンツールの設定、進行管理、オンラインでの当選通知、レポーティングまでを、Minto社が一気通貫で支援します。

窓口がMinto社に集約されるため、関係者間の調整負荷が軽減され、レポートに基づく次回施策の改善まで一体で対応します。

▼ 目的に応じて選べる2つのプラン

スタータープラン

認知・拡散向け 1枚画のユーモアかつインパクトのあるイラストで「拡散」と「フォロー」を低単価で狙うプランです。

SNSクリエイターによる描き下ろし静止画イラスト1点、フォロー＆リポスト／リプライ／ハッシュタグ／キーワード／いいねキャンペーン、キャンつく（2ヶ月）／スポットプラン、X Amplifyによる広告配信を含みます。

プレミアムプラン

理解・体験向け 漫画による「自分事化」とインスタントウィンによる「熱狂」を狙う上位プランです。SNSクリエイターによる描き下ろし漫画1点（縦長4p漫画 or スクエア6p漫画）、インスタントウィン機能（URL型／DM型／リプライ型）、キャンつく（2ヶ月）／スポットプラン、X Amplifyによる広告配信を含みます。

※本パッケージはX Amplifyスポンサーシップ広告の活用を前提としており、一定金額以上の広告配信費のご発注を伴います。プランごとの詳細料金は、両社までお問い合わせください。

▼ 制作スケジュール

実施確定からオリエン・ラフ確認・修正確認・原稿確認を経て納品・投稿まで、スタータープランで約1.5ヶ月、プレミアムプランで約2ヶ月のスケジュールで進行します。

※クリエイターや制作内容によってスケジュールが変動する可能性がございます。

※また、各工程で確定後の修正対応は原則お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※薬事・景表法等に関する表現確認につきましては、必要に応じて広告主様側でのご確認をお願いいたします。

▼ 共催ウェビナーの開催・アーカイブ配信のご案内

両社は本パッケージの提供開始に先立ち、2026年5月26日に共催ウェビナー「制作費0円でマンガキャンペーン？｜マンガ・イラスト×Xキャンペーン 実践ガイド」を開催しました。

マンガ・イラストクリエイティブの効果データと本パッケージの設計思想を、両社の現場担当が解説する内容で、マーケティング担当者・代理店担当者を中心にご参加いただきました。

当日ご視聴いただけなかった方を対象に、2026年6月17日（水）にアーカイブ配信を実施いたします。マンガ・イラスト起点のXプレゼントキャンペーンに関心をお持ちの方は、ぜひこの機会にご視聴ください。

▼ アーカイブ配信のお申込み

https://camtsuku.com/event/20260617

▼ 今後の展開について

当社はこれまで4,000件超のキャンペーン支援実績で培ったキャンペーン設計ノウハウと、低予算で導入できる「キャンつく」の機能を、本パッケージを通じてより多くの企業・代理店にご活用いただきたいと考えています。

Minto社との協業を起点に、クリエイターネットワークを活かしたコンテンツ起点のキャンペーン施策を業界に広げ、SNSプロモーションの効果と効率を両立する選択肢を提供してまいります。

▼ パッケージ詳細・お問い合わせ

https://fandomagent.minto-inc.jp/knowledge/5bfiNRAe(https://fandomagent.minto-inc.jp/knowledge/5bfiNRAe)

▼ 株式会社Minto について

株式会社Mintoは、マンガ・アニメを軸としたコンテンツプロデュース企業です。IPやSNSで活躍するクリエイターと協働し、企業のマーケティング企画・コンテンツ制作・効果分析サービスを提供しています。コンテンツソリューション事業、IPプロデュース事業、Web3事業を展開しています。

＜株式会社Minto 会社概要＞

会社名：株式会社Minto

代表者：代表取締役 水野 和寛

設立：2011年8月（2022年1月に株式会社Mintoへ商号変更）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

URL：https://minto-inc.jp/

広告プロデュースチーム「FANDOM AGENT」

サービスサイト：https://fandomagent.minto-inc.jp/

▼「キャンつく」について

『キャンつく』は、SNSやイベント会場でのキャンペーンを迅速かつ低コストで実施するためのキャンペーン管理ツールです。

「SNSのフォロワーが増えない」「兼務でSNS施策に注力できない」「人的リソースが不足している」といった課題を抱える企業の悩みを解消します。低予算で誰でも簡単に導入でき、シンプルながら高機能なツールとして、多くの企業から高い評価を得ています。

『キャンつく』公式サイト https://camtsuku.com/

＜株式会社ピクルス 会社概要＞

会社名：株式会社ピクルス

代表者：代表取締役 田中 稔

設立：2003年9月19日

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2（THE CASK GOTANDA 504）

事業内容：SaaS提供・Webマーケティング支援

URL：https://pickles.tv/