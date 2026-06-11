Powl×ANA Pocket Wポイントキャンペーンを開催
株式会社PTX（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小室直樹、以下「PTX」）とANA X 株式会社（代表取締役社長：神田 真也、本社：東京都中央区、以下「ANA X」）は、スマートフォンアプリ「Powl」と「ANA Pocket」による共同キャンペーン「Powl×ANA Pocket Wポイントキャンペーン」を開催します。
詳細はこちら（https://pages.powl.jp/campaign/ana-pocket/index.html）をご確認ください。
■開催期間
2026年6月11日（木）10:00～6月24日（水）23:59
■キャンペーン内容
１．アプリインストールボーナス
対象期間中、以下の条件を満たした方にボーナス特典を付与します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/13425/table/234_1_716a6578d7ec4e6cc15b313618d70391.jpg?v=202606111051 ]
※ 特典付与時期：両アプリともに 2026年7月末頃を予定。
＜ボーナス特典の適用条件＞
期間中に以下の条件をすべて満たしている方が対象となります。
・初めて「ANA Pocket」または「Powl」を対象のアプリ経由でインストールし、会員登録を完了された方（過去にアカウントを作成したことがない方に限ります）
・アカウントの作成日時が、2026年6月11日（木）10:00 AM 以降である方
・キャンペーンページからの事前エントリーなど、その他ページ内に記載のある必要条件を満たしている方
■ アプリ紹介
「ANA Pocket（エーエヌエー ポケット）」について
徒歩・自転車・自動車・電車・飛行機など、日常のすべての移動でポイントが貯まるモバイルアプリです。貯まったポイントは ANA のマイルなどに交換でき、特典航空券などに交換していただくことができます。
公式サイト：https://www.ana.co.jp/ja/jp/share/ana-pocket/
ダウンロードURL：https://anapocket.go.link/l0Q52
「Powl」について
Powl（ポール）は、歩くだけでなく、自転車・電車・車での移動でもポイントが貯まるポイ活アプリです。貯まったPowlポイントは、最低50円からギフト券や電子マネー、現金などに交換できます。
・公式サイト：https://static.powl.jp/lp/
・Powl アプリ版ダウンロードURL
iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id1274420455
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=co.testee.android
・Powl Web版：https://web.powl.jp/
会社概要
株式会社PTX
設立：2014年5月
代表：代表取締役社長 小室直樹
所在地：東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル 2F
URL：https://ptx.co.jp/
問合わせ先：info@ptx.co.jp