Powl×ANA Pocket Wポイントキャンペーンを開催

株式会社PTX

株式会社PTX（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小室直樹、以下「PTX」）とANA X 株式会社（代表取締役社長：神田 真也、本社：東京都中央区、以下「ANA X」）は、スマートフォンアプリ「Powl」と「ANA Pocket」による共同キャンペーン「Powl×ANA Pocket Wポイントキャンペーン」を開催します。

詳細はこちら（https://pages.powl.jp/campaign/ana-pocket/index.html）をご確認ください。

■開催期間

2026年6月11日（木）10:00～6月24日（水）23:59



■キャンペーン内容

１．アプリインストールボーナス

対象期間中、以下の条件を満たした方にボーナス特典を付与します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13425/table/234_1_716a6578d7ec4e6cc15b313618d70391.jpg?v=202606111051 ]

※ 特典付与時期：両アプリともに 2026年7月末頃を予定。

＜ボーナス特典の適用条件＞

期間中に以下の条件をすべて満たしている方が対象となります。

・初めて「ANA Pocket」または「Powl」を対象のアプリ経由でインストールし、会員登録を完了された方（過去にアカウントを作成したことがない方に限ります）

・アカウントの作成日時が、2026年6月11日（木）10:00 AM 以降である方

・キャンペーンページからの事前エントリーなど、その他ページ内に記載のある必要条件を満たしている方

■ アプリ紹介

「ANA Pocket（エーエヌエー ポケット）」について

徒歩・自転車・自動車・電車・飛行機など、日常のすべての移動でポイントが貯まるモバイルアプリです。貯まったポイントは ANA のマイルなどに交換でき、特典航空券などに交換していただくことができます。

公式サイト：https://www.ana.co.jp/ja/jp/share/ana-pocket/

ダウンロードURL：https://anapocket.go.link/l0Q52

「Powl」について

Powl（ポール）は、歩くだけでなく、自転車・電車・車での移動でもポイントが貯まるポイ活アプリです。貯まったPowlポイントは、最低50円からギフト券や電子マネー、現金などに交換できます。

・公式サイト：https://static.powl.jp/lp/

・Powl アプリ版ダウンロードURL

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id1274420455

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=co.testee.android

・Powl Web版：https://web.powl.jp/

会社概要

株式会社PTX

設立：2014年5月

代表：代表取締役社長 小室直樹

所在地：東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル 2F

URL：https://ptx.co.jp/

問合わせ先：info@ptx.co.jp