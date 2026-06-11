【バスマットにスタンド不要】立てて乾かせる、ふわふわクッションバスマット

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

「carari 立てて乾かせるクッションバスマット」を2026年5月に発売しました。

お風呂上がりに使ったあと、そのまま敷きっぱなしになりがちなバスマット。

乾かしたいけれど、スタンドを置くほどではない。

でも壁に掛けるのも少し面倒。

そんな“バスマットの置き場所問題”に着目して生まれたのが、carari 立てて乾かせるクッションバスマットです。

立てて乾かせるから、置き場所に困らない

中央を折り込んで三角形にすることで、そのまま自立できるバスマット。

立てて乾かす時は、ファスナーテープ付きタグを留めるだけです。

乾かしている間も開きにくく、安定して立てておくことができます。

使い終わったら立てるだけなので、専用スタンドを用意する必要もありません。

洗面所のちょっとしたスペースにも置きやすく、乾かす場所を新しく作らなくても使えます。

お風呂上がりまで気持ちいい

立てて乾かせるバスマットというと、硬い素材を思い浮かべる人も多いかもしれません。

でもcarariは厚みのあるクッションタイプ。

足を乗せた瞬間にふわっと沈み込み、お風呂上がりの足をやさしく受け止めてくれます。

乾かしやすさだけでなく、毎日使うバスマットとしての心地よさにもこだわりました。

水分をすばやく吸い取る

表面にはカットパイルのマイクロファイバー生地を使用。

吸水量は綿の約3.5倍で、水分をすばやく吸収します。

濡れた足の水滴をしっかり受け止めるため、お風呂上がりもさらっと快適です。

裏返して、もう一度気持ちよく使える

さらに、表裏どちらも使えるリバーシブル仕様。

家族で続けて使ったあとも、裏返せば次に使う人が気持ちよく使えます。

使う。

立てて乾かす。

また使う。

そんな毎日の流れになじむよう考えました。

お風呂上がりの習慣を少し心地よく

敷きっぱなしになりにくい。

スタンドなしで乾かせる。

踏み心地も気持ちいい。

carari 立てて乾かせるクッションバスマットは、お風呂上がりの時間と洗面所空間を少し心地よく整えるバスマットです。

商品概要

グレーグレージュ[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/396_1_e0db09e3b5534618585b3e8c5eafadb4.jpg?v=202606111051 ]

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

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【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com