手帳や手紙をもっと可愛く！「夏目友人帳」のオーダーメイド日付印に待望の新デザイン10種類が追加。全21種類の絵柄で日々の記録をほっこり彩る

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会（所在地：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は自社オンラインショップにて、ポン！と押すたびにアニメ「夏目友人帳」のキャラクタ―がかわいく日付を教えてくれる「夏目はんこ帳 日付印バージョン」に、新デザイン10種類を追加いたしました。

「夏目はんこ帳 日付印バージョン」は、2020年7月に発売し、これまで累計3,000本以上のご注文をいただいている「夏目はんこ帳」シリーズから登場した日付印。たくさんのファンに愛されている「夏目友人帳」のニャンコ先生をはじめとしたキャラクターたちが、アナログな日付印をかわいく引き立ててくれます。

日付印のデザインはニャンコ先生をはじめ、斑（まだら）や黒ニャンコ、中級妖怪、子狐、夏目など従来の11種類のデフォルメキャラクターに、田沼、多軌、名取、的場を含む新デザイン10種類（12番～21番）が加わり、合計21種類の豊富なバリエーションからお選びいただけるようになりました。

日付印はいずれも、日付部分の高さを低く調整することで日付部分を写さず、それ以外のデザインだけをスタンプすることもできます。今回は手帳やノートをかわいく彩る、ちょっぴり懐かしい和のテイストのデザインをご用意しました。

新たに追加されたデザイン（12番～21番）はいずれも文字入れなしのデザインになりますが、従来の1番～11番のデザインは、用途に応じて好きな内容で作ることができます。上段や下段に好きな文字や名前を入れたり、空欄にしてスタンプを押したあとに手書きで書き込んだりすることもできます。もちろん旧字体やメッセージでも作ることができます。

ノートや付箋をかわいく彩ったり、手帳に押してデコやスケジュール管理をしたり、賞味期限のメモに使ったり、ギフトラッピングに活用したり。アイデアしだいでいろんな楽しみ方ができます。

本体サイズは横30×縦27×高さ127ミリ。スタンプ本体の持ち手部分にもかわいいニャンコ先生と斑（まだら）、夏目があしらわれています。

ニャンコ先生はもちろん、ニャンコ先生の本来の姿である斑（まだら）や物語の主人公である夏目貴志、そして中級妖怪や子狐、黒ニャンコといった妖怪たちがかわいく日付を知らせながら、ほっこり癒してくれる「夏目はんこ帳 日付印バージョン」。

私たちはこれからも、日常の生活に溶け込みながら、押すたびに笑顔になったりコミュニケーションが生まれるハンコを作ってまいりたいと考えています。

＜参考URL＞

夏目はんこ帳 日付印バージョン （楽天店）

https://item.rakuten.co.jp/hankos/natsume-hizukein/

夏目はんこ帳 日付印バージョン （ヤフー店）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hankos/natsume-hizukein.html

夏目はんこ帳（楽天店）

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/natsume/

夏目はんこ帳（ヤフー店）

https://shopping.geocities.jp/hankos/natsume/index.html

＜著作権情報＞

(C)緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会