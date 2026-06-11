【3社共催セミナー】「問い合わせ対応が多い不動産管理会社へ『揉めない・長引かせない・属人化させない』～不動産管理会社が取り組むべき顧客接点の全体設計～」

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、株式会社ベルシステム24（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梶原浩、以下「ベルシステム24」）、パレットクラウド株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：城野公臣、以下「パレットクラウド」）と共催で、6月30日（火）にオンラインセミナー「問い合わせ対応が多い不動産管理会社へ『揉めない・長引かせない・属人化させない』～不動産管理会社が取り組むべき顧客接点の全体設計～」を開催いたします。

▼セミナーの申し込みはこちら

申し込む :https://www.solution.bell24.co.jp/ja/seminar/2026_0630_SP/?utm_source=ks&utm_medium=ielove■セミナー概要

入居者からのクレーム対応、共用部の設備トラブル、管理組合との調整、退去時の原状回復--マンション管理・賃貸管理の現場では、日々多種多様なトラブルが絶え間なく発生します。その対応に追われるうちに、担当者は本来注力すべきコア業務から切り離され、属人的な対応や情報の分断が新たなトラブルを生む悪循環に陥りがちです。

本セミナーでは、不動産管理業界に特化した3社がそれぞれの課題解決のためのアプローチを順に解説します。システムだけでも、人手だけでも解決しなかった課題が、なぜ組み合わせによって解決できるのかを、実務・事例をもとに具体的にお伝えします。管理戸数・管理棟数が多く、拠点・協力会社にまたがる業務を抱えるマンション管理会社・賃貸管理会社の担当者・責任者の方に、明日からの業務改善に直結するヒントをお届けします。

※セミナーの内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

こんなお悩みありませんか？

●退去精算・原状回復に関するクレームや問い合わせの対応に追われている方

●入居者対応のデジタル化・自己解決化について、どこから手をつければいいか分からない方

●多くの管理戸数を抱え、業務の標準化・効率化を進めたい不動産管理会社の方

【こんな方におすすめ】

賃貸管理・不動産管理会社の業務企画・コンタクトセンター運営・情報システム部門・業務改善・効率化の推進に携わる責任者・担当者の方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8550/table/796_1_cfa51dc7df3e019e58f958918ec7770e.jpg?v=202606111051 ]

※不動産会社向けのセミナーとなりますので、対象外の方の申し込みは、当社の判断によりセミナー参加をお断りさせていただく場合がございます。

■登壇者

株式会社いえらぶGROUP マーケティング事業部 課長 廣口孝太朗

株式会社いえらぶGROUPに新卒で入社後、マーケティング事業部にて「いえらぶCLOUD」の新規導入提案を担当。幅広く営業活動を行い、入社3年で課長へ昇進。

現在はマーケティング組織の中心として年間800件以上の商談に携わり、営業効率化と成果最大化の仕組みづくりを牽引している。テンプル大学ジャパンキャンパス卒。

株式会社ベルシステム24 CX第2事業本部 第4事業部 第3G グループマネージャー 清水正紘 氏

キャリア採用にてベルシステム24に入社。

入社以来、マンション管理を中心に不動産業界のコンタクトセンターの立ち上げ、運営を担当。現在はグループマネージャーとして複数のコンタクトセンターを管理。

昨年には複合的なBPOニーズに対応するため、「不動産管理BPOセンター」を立ち上げ、企業のDX化・業務効率化に伴走している。

パレットクラウド株式会社 ビジネス開発部 部長 高橋雄佑 氏

管理会社様がパレット管理を最大限に活用できるよう、導入から運用まで一社一社に寄り添いながら伴走し、利用率・お問い合わせ内容などのデータを継続的に分析しながら、クライアントの課題解決・業務改善と継続利用を支援しています。

▼セミナーの申し込みはこちら

申し込む :https://www.solution.bell24.co.jp/ja/seminar/2026_0630_SP/?utm_source=ks&utm_medium=ielove■ベルシステム24について

会社名：株式会社ベルシステム24

代表者：代表取締役 社長執行役員 梶原 浩

設立 ：1982年9月

資本金：100百万円

所在地：東京都港区虎ノ門4丁目1番1号 神谷町トラストタワー6階

コーポレートサイト：https://www.bell24.co.jp/ja/

■パレットクラウドについて

会社名：パレットクラウド株式会社

代表者：代表取締役CEO 城野公臣

設立 ：2010年11月

資本金：100,000,000円

所在地：東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン9階

コーポレートサイト：https://corporate.palette.co.jp/

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心して住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の配慮を重視し、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画マーケティング」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開

▼本リリースに関する取材のお問い合わせについては、以下のフォームからご連絡ください

https://www.ielove-group.jp/contact/

株式会社いえらぶGROUP 広報課

担当：小玉、秋吉

TEL：03-6911-3955

メール：pr@ielove-group.jp