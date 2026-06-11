「【Olive限定】Apple Payご利用で、最大10,000円相当のVポイントPayギフトが当たる！」キャンペーンを開催！

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、2026年6月11日（木）から2026年7月19日（日）にかけて、「【Olive限定】Apple Payご利用で、最大10,000円相当のVポイントPayギフトが当たる！」キャンペーンを実施いたします。

三井住友カード株式会社

【キャンペーン概要】

１．キャンペーン名称

【Olive限定】Apple Payご利用で、最大10,000円相当のVポイントPayギフトが当たる！

２．期間

2026年6月11日（木)～2026年7月19日（日)

３．対象カード

Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite

Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード

Oliveフレキシブルペイ ゴールド

Oliveフレキシブルペイ

※クレジットモードのご利用のみ対象です。デビットモード、ポイント払いモード、追加した支払いモードのご利用は対象となりません。

4．キャンペーン条件

■まずは、対象カードでエントリー

キャンペーンエントリーはこちら

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7224647.jsp?dk=sp_134_0025262

■条件(1)

期間中にエントリーのうえ、対象カードを設定したApple PayでVisaのタッチ決済（対面決済）を1回500円（税込）以上ご利用

■条件（2）

セブン‐イレブンアプリとVポイントのご利用設定（※1）のうえ、対象カードを設定したApple Payで全国のセブン‐イレブンにて、Visaのタッチ決済を期間中合計1,500円（税込）以上ご利用（※2）

※1「セブン‐イレブンアプリとVポイントを設定」および「VpassからVポイントを設定（ID連携）」をキャンペーン期間終了日までに行うこと。当キャンペーン期間中に上記対応完了いただけましたら、設定およびID連携前のご利用も対象となります。

※1 すでに設定およびID連携済みの方も対象となります。ID連携済の場合は、Vpassアプリのホーム画面に「モバイルVカードを開く」が表示されます。

※1 Vpass以外からVポイントの設定（ID連携）を行った方はキャンペーン対象とならない可能性があります。

※1 キャンペーン期間中にID連携を解除した方は特典の対象となりません。

※2 タバコ購入分は対象となりません。

※2 ７ＮＯＷ（デリバリー・モバイルオーダー）、スマホレジは対象となりません。

※カード現物のタッチ決済、差し込み、磁気取引、iD、Mastercardのご利用は対象となりません。セルフレジなどで「Apple Pay」ボタンを選択された場合はiDでのお支払いとなるため、「クレジットカード」をお選びください。

Apple Payでお支払いの際、必ず対象カードを選択のうえご利用ください。

※一定金額（原則1万円）を超えると、決済端末にカードを挿しお支払いいただく場合があります。その場合のお支払い分は、キャンペーンの対象となりません。

５．特典

■特典1

【条件1を達成で】

ハズレ無しの抽選で最大10,000円相当のVポイントPayギフトが当たる！（※1）

（条件達成ごとに一口として抽選）

１等：10,000円分×500人

２等：1,000円分×3,000人

参加賞：10円分（１・２等以外の方全員）

※1 当選は本会員お1人さまにつき1回までとなります。

■特典2

【条件1、2を達成で】

もれなく200円相当のVポイントPayギフトをプレゼント！（※2）

※2 複数の対象カードで条件達成された場合でも、弊社から還元する特典は本会員お1人さまにつき200円相当のVポイントPayギフトとなります。

※ 特典提供時点でメールアドレスのご登録がない場合、特典提供をいたしかねます。

必ずメールアドレスのご登録をお願いいたします。

その他キャンペーン条件・詳細は下記キャンペーンページよりご確認ください

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7224647.jsp?dk=sp_134_0025262

三井住友カードはキャッシュレスのリーディングカンパニーとして、キャッシュレスならではの安心・安全と利便性を提供し、様々なシーンで皆さまのサポートができるよう努めてまいります。

※ Apple PayはApple Inc.の商標です。

※「iD」は株式会社NTTドコモの商標です。