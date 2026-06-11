【ブルガリ】デュア・リパがウェディングセレモニーでブルガリを纏う
ブルガリ・ジャパン合同会社
BACKGRID
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ブルガリのグローバル・アンバサダー、デュア・リパは、イタリアのシチリア島、パレルモのクローチェ・デイ・ヴェスプリ広場で行われたウェディングセレモニーにて、ブルガリの「セルペンティ」コレクションより、シークレットウォッチ、タンザナイトがあしらわれたハイジュエリーネックレスやルビーが煌めくピアス、そしてハイジュエリーウォッチの「トゥボガス マンシェット」を着用しました。
【着用商品】
「セルペンティ」
ネックレス
PG x オニキス x タンザナイト x DIA
「セルペンティ パリーニ」
時計
YG x PG x エメラルド x DIA
「トゥボガス マンシェット」
時計
YG x ペリドット x スぺサルタイト x ルベライト x シトリン x アメシスト x トパーズ x DIA
「セルペンティ」
ピアス
YG x WG x ルビー x DIA
お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/
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