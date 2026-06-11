【ブルガリ】デュア・リパがウェディングセレモニーでブルガリを纏う

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ブルガリ・ジャパン合同会社

BACKGRID


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ブルガリのグローバル・アンバサダー、デュア・リパは、イタリアのシチリア島、パレルモのクローチェ・デイ・ヴェスプリ広場で行われたウェディングセレモニーにて、ブルガリの「セルペンティ」コレクションより、シークレットウォッチ、タンザナイトがあしらわれたハイジュエリーネックレスやルビーが煌めくピアス、そしてハイジュエリーウォッチの「トゥボガス マンシェット」を着用しました。



【着用商品】








「セルペンティ」


ネックレス


PG x オニキス x タンザナイト x DIA






「セルペンティ パリーニ」


時計


YG x PG x エメラルド x DIA




「トゥボガス マンシェット」


時計


YG x ペリドット x スぺサルタイト x ルベライト x シトリン x アメシスト x トパーズ x DIA




「セルペンティ」


ピアス


YG x WG x ルビー x DIA



お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン　0120-030-142　https://www.bulgari.com/ja-jp/


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