【ブルガリ】デュア・リパがウェディングセレモニーでブルガリを纏う

ブルガリ・ジャパン合同会社BACKGRIDBACKGRID

ブルガリのグローバル・アンバサダー、デュア・リパは、イタリアのシチリア島、パレルモのクローチェ・デイ・ヴェスプリ広場で行われたウェディングセレモニーにて、ブルガリの「セルペンティ」コレクションより、シークレットウォッチ、タンザナイトがあしらわれたハイジュエリーネックレスやルビーが煌めくピアス、そしてハイジュエリーウォッチの「トゥボガス マンシェット」を着用しました。

【着用商品】

「セルペンティ」

ネックレス

PG x オニキス x タンザナイト x DIA

「セルペンティ パリーニ」

時計

YG x PG x エメラルド x DIA

「トゥボガス マンシェット」

時計

YG x ペリドット x スぺサルタイト x ルベライト x シトリン x アメシスト x トパーズ x DIA

「セルペンティ」

ピアス

YG x WG x ルビー x DIA

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/

#ブルガリ

#bvlgari