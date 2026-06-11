【TAC司法書士講座】初学者向け＜山本オートマチック＞オンラインセミナー 「短期合格者がやっているインプット×アウトプットの回転学習術」のご案内

TAC株式会社

司法書士試験合格を目指す方を対象に、TAC司法書士講座は、この度、オンラインセミナーを6月20日（土）11:00よりZoomにて実施いたします。これから学習を始める方、司法書士試験の受験を検討している方に向けたオンラインセミナーです。

短期合格者がやっているインプット×アウトプットの回転学習術- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar4.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar4.html)

セミナー概要

司法書士試験の膨大な試験範囲を攻略するカギは、インプットとアウトプットを連動させる「回転学習」にあります。

本セミナーでは、効率重視の学習法で多くの合格者を輩出してきた「山本オートマチック」の山本浩司講師と西垣哲也講師が登壇！短期合格者が実践している「くり返すから、定着する」具体的な学習術を徹底解説します。

セミナー後半では、講師に直接質問できる質疑応答の時間も設けます。学習に関する疑問や不安を解消し、最短ルートでの合格へ一歩踏み出しましょう！

＜主なセミナー内容＞

● 山本オートマチックの特徴

● 理解が深まる回転学習の進め方

● 質疑応答（疑問・不安の解消タイム）

開催詳細

セミナー担当講師

- イベント名:短期合格者がやっているインプット×アウトプットの回転学習術- 日時:2026年6月20日（土）11:00～12:00 ※質疑応答含む- 形式:Zoom（※予約後にURLをご連絡いたします）- 参加費: 無料- 対象者・司法書士の学習を始めようと思っている方・司法書士に興味のある方・学習の進め方を知りたい方- 講師:山本 浩司 講師・西垣 哲也 講師- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar4.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar4.html)山本 浩司 講師

1960年大阪生まれ。38歳の失業中の時に、司法書士試験にわずか6ヵ月で一発合格。講師を務める傍ら、独自の理論「オートマチックシステム」に基づき、宅建・行政書士など法律系資格試験に挑戦し、一発合格を果たす。オートマ実行委員会代表として司法書士受験対策本『山本浩司のオートマシステム』シリーズなどの執筆ほか、後進の育成にも力を注いでいる。

西垣 哲也 講師

書籍 『山本浩司のオートマシステム』 シリーズオートマ実行委員会委員。基本を大切にした指導を重視。試験に必要な知識や過去問の取り組み方など、いかにわかりやすく伝えるかを常に考えて、受講生の皆さんをサポート。実務家としても活躍している。

TAC司法書士講座について

TAC司法書士講座は長年にわたり司法書士資格取得を目指す皆様をサポートしてきました。実績豊富な講師陣、質の高い講義と教材、きめ細やかなサポート体制で、多くの受講生を合格へと導いています。

会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/