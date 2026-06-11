お中元や家族とのひと時に！岩崎本舗、送料キャンペーンを含む「夏のキャンペーン」を期間限定で開催中

株式会社岩崎食品

岩崎本舗(株式会社岩崎食品、本社：長崎県西彼杵郡、代表取締役：岩崎 礼司)は、2026年8月25日(火)まで、夏の送料キャンペーンを開催中。期間中は、お中元や夏の贈り物にぴったりの夏季限定商品も販売しています。

岩崎本舗 夏のキャンペーンイメージ画像詳細を見る :https://0806.jp/yokatoev/#page=1

■贈り手も嬉しい。お得な送料キャンペーン！

岩崎本舗では、ご注文金額に応じて、送料・クール代がお得になるキャンペーンを実施中。

送料キャンペーン概要

＜キャンペーン概要＞

・お届け先1か所につき、4,000円以上のご注文で【送料・クール代 ：半額】

・お届け先1か所につき、7,000円以上のご注文で【送料・クール代 ：半額】＋角煮まぶし1袋プレゼント

・お届け先1か所につき、10,000円以上のご注文で【送料・クール代：0円(岩崎本舗負担)】＋角煮まぶし1袋プレゼント

〈通常送料〉

九州(沖縄以外)…送料・クール代1,000円

全国(北海道・沖縄・九州以外)…送料・クール代1,300円

北海道・沖縄…送料・クール代1,500円

お届け日の指定も承っているため、早めのご注文でもお中元シーズンに合わせてお届けできます。夏の慌ただしい時期を前に、余裕をもって贈り物を選びたい方にもおすすめです。

■岩崎本舗の夏の風物詩「三代目高菜まんじゅう」

「三代目高菜まんじゅう」は毎年人気の夏季限定商品。

三代目高菜まんじゅう

2種類の大きさでカットした豚肉に国産高菜を合わせた餡は、お肉の旨味と高菜のほどよい塩味が織りなす味わいが魅力です。にんにくを使用していないため、シーンを選ばず気軽にお楽しみいただけます。

大切な人への夏のご挨拶には、夏ギフト「涼風(すずかぜ)」がおすすめ。

三代目高菜まんじゅう

とろけるほど柔らかい角煮が特徴の「長崎角煮まんじゅう」と、豚肉の肉々しさに高菜のシャキシャキとした食感が映える「三代目高菜まんじゅう」。対照的なふたつの食感と味わいを贅沢に食べ比べることができます。

詳細を見る :https://0806.jp/item/category/takana/

■父の日ギフトも期間限定にて販売中

6月28日(日)まで父の日向けギフトも販売しております。中でも、全6種類・合計15個入の「ごほうびセット」がおすすめです。

ごほうびセット

「父の日に欲しいものは、家族との時間」と答えるお父さんが多いことから、家族みんなで美味しいものを楽しんで欲しいという想いで生まれたのが「ごちそうセット」。

お子さま人気の高い「カレー風味角煮まんじゅう」から晩酌のお供におすすめの「角煮きりおとし」など、世代を問わず人気の商品を詰め合わせました。

父の日に限らず、買い物が億劫になる梅雨の時期に向けたストックとしても、おすすめです。

詳細を見る :https://0806.jp/event/page/Father2026/

〈今回紹介した商品はこちら〉

『三代目高菜まんじゅう』

商品内容：3個入袋・5個入袋 (1つあたり80g)

商品価格：3個入袋…1,530円(税込)

5個入袋…2,550円(税込)

『夏ギフト「涼風(すずかぜ)」』

商品内容：長崎角煮まんじゅう(75g×4個)・三代目高菜まんじゅう×4個(80g×4個)

商品価格：4,530円(税込)※送料・クール代別

『ごほうびセット』

商品内容：長崎角煮まんじゅう(75g)×3個・カレー風味角煮まんじゅう(75g)×3個

角煮きりおとし(180g)×3袋・長崎角煮まぶし(100g)×2袋

長崎ぎょうざ(5本入)×2パック・辛子ぎょうざ(5本入)×2パック

商品価格：9,900円(税込)※送料・クール代込

■長崎角煮まんじゅうとは

＜第28回(1997年)長崎県特産品新作展 最優秀賞受賞＞

長崎独特の宴会料理「卓袱(しっぽく)料理」のフルコースのなかの一品、東坡肉(とんぽうろう)を「もっと手軽に」「よりおいしく」と願い、当店 初代・岩崎 博孝が豚バラ肉をじっくり煮込んだ角煮をふわっとした生地にはさみ込み誕生させました。豚バラ肉には、チリ産 アンデス高原豚を使用。岩崎本舗の看板商品です。2019年1月に「ながさき手みやげ大賞」を受賞しました。

詳細：https://0806.jp/item/category/kakuni/

【会社概要】

社名 ： 株式会社岩崎食品(屋号：岩崎本舗)

所在地 ： 長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷1006番地13

代表者 ： 代表取締役 岩崎 礼司(イワサキ ヒロシ)

創業 ： 1965年(昭和40年)4月

資本金 ： 5,000千円

業務内容： 角煮まんじゅうを含む食品の製造・販売

URL ： https://0806.jp/