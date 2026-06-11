西野七瀬「お義父さんかもと思った」自宅で聞こえた謎の足音とは？／乃木坂46時代の寮で起きた怪奇現象も告白「毎日金縛り」「途中からキャンセルできるようになった」『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月9日（火）よる11時より都市伝説系YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#6を放送いたしました。

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショーです。

6月9日（火）の放送では、「陰謀か？オカルトか？未だ謎が残る怪事件SP」と題し、世界的に有名な未解決事件や失踪事件、集団パニック現象などを都市伝説的視点で考察。元乃木坂46で俳優の西野七瀬、相席スタート・山添寛らゲスト陣も、自身の身の回りで起きた不思議な体験を語りました。

■西野七瀬「お義父さんかもと思った」自宅で起きた不思議体験を告白

本放送では、元乃木坂46で俳優の西野七瀬が初登場。都市伝説好きだという西野は、「Naokimanさんのチャンネルも夫と2人で見ていますし、この番組も、未公開までABEMAプレミアムで見ています」と明かします。これにNaokimanは「嬉しい～」と笑顔を見せ、サーヤからも「大ファンだ！」と声が上がるなど、オープニングから盛り上がりを見せました。

番組では、そんな西野が最近体験したという不思議な出来事を披露。昼寝中、夫・山田裕貴が帰宅したと思い足音を聞いていたものの、眠気でまぶたが重く、なかなか目を開けることができなかったといいます。その時、「多分これ夫じゃないし、生きている人じゃないかも」と感じたという西野。すると、自身の頭の上に“りんごを2個置くような音”が聞こえたといいます。

足音が消えた先には、昨年亡くなった義父の遺影が置かれていたことから、西野は「お義父さんかも」と感じたと振り返り、「ちょっと不思議で、ほっこりする体験でした」とコメント。サーヤからは「差し入れってことですよね」とツッコミも飛び出し、スタジオは温かい笑いに包まれました。

■西野七瀬、自宅で撮影した“無風なのに動く”奇妙なカーテン動画を公開

さらに西野は、番組が誇る闇の解説員たちに見てほしい動画があると、自宅で撮影したという奇妙な動画も公開。映像には、窓も開いておらず、換気扇も回っていない“完全に無風”の状態にもかかわらず、両開きカーテンの隙間部分だけが不自然に動き続ける様子が映し出されており、「音もなくて、ただただパカパカと動いていて」と語る西野に、サーヤも「本当だ！！なんかおかしい動きですよね」と反応。続けて西野は「怖い感じはしないんですけど、開ける勇気はなかった」と振り返りつつ、さらに「乃木坂46の寮時代にも同じようなことがあった」と告白し、一同を驚かせます。

その後、ファンの念や生き霊の可能性が話題に上がる中、月刊ムー編集長・三上丈晴氏は「よく視る人は体温が低い傾向がある」と持論を展開。さらに、“体温”と超常現象の関係性についての独自の考察も語られ、西野が持ち込んだ動画をもとに、超常現象の可能性をめぐり、さまざまな考察が展開されました。

■西野七瀬、乃木坂46時代の寮で毎日金縛り「途中からキャンセルできるようになった」

番組後半では、女子高生による集団パニック事件と心霊現象の関連を取り上げる中で、西野が乃木坂46時代の寮での体験を告白する場面も。

西野は寮について「結構いろんなことが起こる寮だった」と振り返り、「私は毎日金縛りにあっていた」と回想。しかし、それが日常になりすぎた結果ある変化があったそうで、「途中からキャンセルできるようになった」「今日は受ける、今日は寝たいからキャンセルって使い分けていた」と話す西野に、Naokimanは「金縛りキャンセル？」と呆然。西野のまさかの告白にスタジオは笑いに包まれます。

さらに西野は、「お風呂場に閉じ込められた子がいたり、子どもが走る足音が聞こえたりした」と寮で体験した不可解な現象を次々と告白。寮を出た途端に金縛りがなくなったことから、「今思うとあれはおかしかったのかな」と当時を振り返り、スタジオを驚かせました。

ほかにも番組では、「ディアトロフ峠事件」「エリサ・ラム事件」など、世界的な怪事件についてさまざまな説を検証。陰謀か、オカルトか――未だ真相が解明されていない怪事件の数々を考察した『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#6は、ABEMAにて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

（#6見逃しURL：https://abema.go.link/1rxCF）

■ABEMA新番組 『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』 放送概要

放送日時：2026年6月9日（火）よる11時～ （毎週火曜日よる11時放送）

番組ページ：https://abema.go.link/3TaQt

#6視聴ページ：https://abema.go.link/1rxCF

出演者：

Naokiman

サーヤ(ラランド)

笹崎里菜

西野七瀬

山添寛(相席スタート)

岸本誠(都市ボーイズ)

草下シンヤ

三上丈晴

山田敏弘

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/