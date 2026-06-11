株式会社SORAMICHI、Contentsquare主催のイベント「CX Circle Tokyo 2026」に登壇決定

株式会社SORAMICHI

株式会社SORAMICHI（本社：東京都港区、代表取締役社長：川本 広二）は、Contentsquare Japan合同会社が主催する、デジタル顧客体験の未来を探るイベント「CX Circle Tokyo 2026」に登壇することをお知らせいたします。

本イベントは、2026年7月7日（火）に東京ポートシティ竹芝 ポートホールで開催され、「デジタル顧客体験の未来、その形。～AI時代、ロストジャーニーを再発見～」をテーマに、ECサイトや自社サイト、ブランド、顧客体験（CX）に関わるリーダーたちが一堂に会し、AI時代の顧客体験のあり方を探るイベントです。

＜CX Circle Tokyo 2026について＞

「CX Circle Tokyo 2026」は、Contentsquare Japan合同会社が主催するイベントです。「デジタル顧客体験の未来、その形。～AI時代、ロストジャーニーを再発見～」をテーマに、デジタル顧客体験に携わるリーダーたちが一堂に会し、最新の事例や知見を共有する多様なセッションが展開されます。

・イベント名：CX Circle Tokyo 2026

・開催日時：2026年7月7日（火） 13:00-18:00（12:00開場）

・会場：東京ポートシティ竹芝 ポートホール（〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1）

・開催形式：現地開催 ※後日オンデマンド動画配信あり

・対象者：ECサイト・自社サイト・ブランド・顧客体験（CX）やデジタルに関わる方

・参加費用：無料（事前登録制）

・主催：Contentsquare Japan合同会社

・イベント詳細・申込：https://zpr.io/jSc5D7w3xhzW

＜SORAMICHIの登壇について＞

SORAMICHIは、プロダクト視点で上流から下流まで一気通貫のマーケティング支援を提供しています。

本イベントでは、弊社の大和が登壇。AI・データ活用をどう現場の意思決定や施策に落とし込むのか、顧客体験（CX）改善の実例を交えてお話しします。

～登壇者～

株式会社SORAMICHI

データビジネス・AI推進部 執行役員 CDO

大和 大祐

2012年、米国フェルミ研究所の招待研究員として、データ取得責任者を務めるとともに研究成果が認められ博士（理学）を取得。2016年、株式会社リクルート住まいカンパニー（現リクルート）入社。不動産領域だけでなく、旅行領域、飲食領域などリクルートが保有する様々な分野のデータ分析やデータを活用した新規プロダクト開発に従事。2023年、株式会社野村総合研究所入社、NRIデジタルに出向し、不動産・金融・航空業界のデータ分析、プロダクト開発をリード。現在はSORAMICHIにてデータビジネス・AI推進部を管掌。

■登壇テーマ（予定）

・AI時代の顧客体験（CX）改善の実践

・データ活用を起点とした意思決定とプロダクト開発など

■こんな方におすすめ

・AI・データを活用した顧客体験（CX）改善に関心のある方

・デジタル顧客体験（CX）の最新事例や実践に触れたい方

・データに基づく意思決定や、組織を横断した連携を模索している方

＜Contentsquare Japan合同会社 会社概要＞

Contentsquareは、デジタル顧客体験分析（デジタルエクスペリエンスアナリティクス）プラットフォームを提供するテクノロジーカンパニーです。Webサイトやアプリ上の膨大な行動データをAIで解析し、顧客一人ひとりの行動や心理を可視化することで、企業・ブランドがより顧客に寄り添ったデジタル体験を提供できるよう支援します。世界中の数多くの企業に導入されており、日本においても、顧客の感性に寄り添った体験づくりを後押ししています。

所在地：東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング9階 WeWork内

設立：2022年3月

日本代表（カントリーマネージャー）：堀井 健一郎

会社URL：https://contentsquare.com/

＜株式会社SORAMICHI 会社概要＞

株式会社SORAMICHI（ソラミチ）は、企業変革を戦略立案から実行まで伴走するDXコンサルティング集団です。 豊富なコンサルティング経験をもとに、マーケティング・IT戦略を踏まえた目指すべき姿を描き、高度な専門性をもって、お客様の課題解決の為に最適なソリューションを提供し、実行まで伴走いたします。200名以上の専門性豊かな仲間とともに、DX事業（システムコンサルティング・自社サービス開発・システム開発）、デジタルマーケティング事業（インターネット広告・クリエイティブ制作）に加えて、ホテル・飲食事業なども幅広く手がけています。

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル 4F CROSSCOOP 新橋（受付 3F）

設立：2017年5月

代表取締役社長：川本 広二

会社URL：https://www.sora-michi.co.jp/