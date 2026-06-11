夏限定のデザインで新登場！「やかんの麦茶」より「家族の名言付き！夏のクレヨンしんちゃんボトル」全15種が6月15日（月）全国新発売！

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、やかんで煮出したような本格的な麦茶の味わいが特徴の「やかんの麦茶 from 爽健美茶」（以下、「やかんの麦茶」）より、国民的アニメ「クレヨンしんちゃん」とのコラボレーションボトル第2弾として、「家族の名言付き！夏のクレヨンしんちゃんボトル」（以下、「クレヨンしんちゃんボトル」）全15種を2026年6月15日（月）より期間限定で全国発売します。※

※なくなり次第終了。一部取り扱いのない店舗がございます。店舗によって発売日が異なります。

店舗へのお問い合わせはお控えください。 対象製品:「やかんの麦茶」（650mlPETのみ）

「やかんの麦茶」は、昨年春より国民的アニメ「クレヨンしんちゃん」とタッグを組み、同アニメ初となる実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」（以下、「やかんの家族だゾ！」）を公開。野原一家を通して、“めんどうだけど、愛おしい家族の物語”を描き、大きな反響を呼んでいます。

今年4月からは“シーズン2”としてショートムービーを展開しており、5月に公開された第2話では、新キャラクター風間くんの登場などにより物語はさらに広がりを見せています。そして6月15日（月）0:00には、第3話の公開も決定。公開に先駆けて、新キャラクター“あいちゃん”の後ろ姿が映し出されたティザービジュアルも新たに公開されました。果たして誰が演じるのか、SNS上でも予想の声が広がるなど、続報への注目が高まっています。

こうした盛り上がりと、さらに麦茶をゴクゴク飲みたくなる夏の到来に向けて、このたび、クレヨンしんちゃんとのコラボレーションボトル第2弾を発売。新たなデザインを通じて、「やかんの家族だゾ！」の世界観をより身近にお楽しみいただけます。

あつ～い夏にぴったり！サングラスをかけた夏らしいしんちゃんなどの描きおろしイラストと

“家族”の名言が楽しめる 全15種のコラボボトル第2弾が登場！

今年4月に登場した第1弾のデザインに続き、今回も描きおろしの全15種のしんちゃんたちが登場。やかんをかぶったしんちゃんが、「あつ～い夏は麦茶だゾ！」と元気に呼びかけるデザインに。サングラスや日焼け姿、シュノーケルなど夏らしいモチーフを取り入れ、第1弾とは異なる表情豊かなラインアップを展開します。

また、「映画クレヨンしんちゃん」から“家族”にまつわる名言を厳選した、ボトル側面の「家族の名言コレクション」も春のデザインとは異なる15種がデザインされており、第1弾のボトルとの違いを楽しみながら集めたくなる仕様です。

暑い日の水分補給はもちろん、海やプール、アウトドアなど夏のレジャーシーンにも。思わず手に取りたくなるボトルとして、この夏「家族の名言付き！夏のクレヨンしんちゃんボトル」をぜひお楽しみください。

＜「クレヨンしんちゃん」とは＞

超マイペースな“嵐を呼ぶ5歳児”野原しんのすけと、その家族を中心に巻き起こるドタバタコメディー。今年で33作目となる『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』が7月31日に公開予定。ファミリー層を筆頭に 、幅広い層に愛されています。原作コミック「新クレヨンしんちゃん」は「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載中、テレビアニメは毎週土曜16:30からテレビ朝日系で放送中。

まんがクレヨンしんちゃん.com：https://manga-shinchan.com/

「クレヨンしんちゃん」公式ポータルサイト：https://www.shinchan-app.jp/

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

「やかんの麦茶」について

「やかんの麦茶」は、まるでやかんでひと手間かけて丁寧に淹れたような味わいと、人の温もりを感じる浅葱（あさぎ）色のパッケージで、喉の渇きを潤しながら、ふうっと一息つける麦茶として多くの方に愛飲いただいています。ぜひお気に入りの「クレヨンしんちゃんボトル」と一緒に、香ばしさとすっきりとした後味をお楽しみください。

「やかんの麦茶」公式ブランドサイト： https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/yakan

「やかんの麦茶」公式Instagram：https://www.instagram.com/yakanno_mugicha

「やかんの麦茶」公式X: https://x.com/yakannomugicha