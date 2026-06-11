子どもの体験格差をなくす──全国のNPO団体と連携、年間5,000人へ観劇の機会を届ける

特定非営利活動法人コモンビート

NPO法人コモンビートは、2026年7月11日（土）・12日（日）に開催するミュージカル「A COMMON BEAT」第68期関西公演において、子ども支援団体5団体と連携し、子どもたちへ観劇の機会を届けます。

コモンビートはこれまで、全国各地での公演を通じて累計約3万7,000人の子どもたちに観劇の機会を届けてきました。今年は、これまでの学校への招待活動に加え、NPO団体と連携することで生活困窮世帯の子どもたちへも届け、年間5,000人を目指します。

■ コモンビートの青少年招待活動について

コモンビートは「表現する楽しみを みんなのものに」を推進していくため、全国各地での公演を通じて青少年に対する観劇の機会を届けてきました。2024年からは月額寄付による個人サポーター制度や企業協賛などを含む支援制度「表現教育基金」を構築し、継続的に機会を届けるための仕組みを整えています。

近年、経済的事情や地域差、障がいの有無などさまざまな理由により、文化体験や芸術鑑賞の機会に差が生じる「体験格差」が社会課題として指摘されています。こうした中で自己表現の機会が限られることは、自己肯定感や他者との関係性の形成にも影響を及ぼされると言われています。

こうした状況の中、子どもたちの生活や教育現場に日常的に関わる支援団体と組織的に連携し、対象家庭へ直接情報を届けることで、より幅広い層の子どもたちへ劇場観劇の機会を届けられる体制を整えました。

■ 第68期関西公演（2026年7月）で5団体と連携

第68期関西公演では5団体と連携し、子どもたちへ劇場観劇の機会を届けます。

＜第68期関西公演連携団体＞

・認定NPO法人チャリティーサンタ

・公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン

・認定NPO法人Learning for All

・認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

・認定NPO法人キッズドア

各団体を通じて対象家庭へ直接情報を届けることで、これまで文化体験や芸術鑑賞の機会にアクセスしづらかった子どもたちへも観劇機会を確実につなげていきます。

■ 年間5,000人の子どもたちへ

今後、連携団体および地域を広げ、より多くの子どもたちへ継続的に機会を届けていきます。2026年10月の第70期九州公演（10月10日・11日／福岡市民ホール）、12月の第71期名古屋公演（12月12日・13日／岡谷鋼機名古屋公会堂）と、東京・関西・九州・名古屋と全国各地へ展開させていきます。また、劇場観劇の機会にとどまらず、表現教育プログラムや体験型ワークショップとの接続も視野に入れ、子どもたちが主体的に表現できる環境づくりを推進していきます。

子どもたちへの機会を一緒に広げてくださる団体の皆様のご連絡をお待ちしております。

■ お問い合わせ・連携のご相談

https://commonbeat.org/contact/