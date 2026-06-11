【緊急開催】日本で開催したドバイセミナー満席につき、オンラインウェビナーを開催!

JCME Real Estate L.L.C

JCME GROUPは、先日ご案内しておりました日本で開催のドバイセミナー（オフライン）が全会場満席となったことを受け、2026年6月24日（水）15:00～16:30にオンラインセミナー『中東情勢下のドバイを学ぶウェビナー』を緊急開催いたします。

本ウェビナーでは、ドバイ不動産、法人設立、移住を検討されている方に向けて、現在のドバイを取り巻く状況や注目ポイントをわかりやすく解説します。

日本開催ドバイセミナーは全会場満席に！

先日ご案内しておりました日本で開催したドバイセミナーは、おかげさまで全会場満席となりました。多くの皆さまよりお申し込みをいただき、誠にありがとうございます。

参加者の皆さまからは、ドバイ不動産への関心に加え、中東情勢下におけるドバイの状況、ビザ制度、AI大国としての成長など、幅広いテーマについて新たな気づきがあったとの声が寄せられています。

一方で、

「参加したかったけれど、予定が合わなかった」

「遠方で会場に行けなかった」

「オンラインでドバイの最新情報を聞きたい」

といったお声も多く寄せられました。

そこで、より多くの方にドバイの最新動向をお届けするため、オンラインウェビナーを緊急開催する運びとなりました。

中東情勢下のドバイを学ぶウェビナーの内容

今回のウェビナーでは、ドバイに関心をお持ちの方に向けて、現地の最新情報を幅広くお届けします。

主なテーマは以下の通りです。

参加者には中東情勢下で価格調整が入ったお得な物件リストもプレゼント！

・ドバイ不動産の最新情報

・ドバイでの法人設立について

・現地の暮らしやビジネス環境

・中東情勢下におけるドバイの現状

・ドバイの投資情報（不動産、定期預金、株式）

本ウェビナーでは、ドバイに初めて関心を持った方にもわかりやすく、かつ最新情報をお届けします。

本ウェビナーは、以下のような方におすすめです。

・ドバイに少しでも興味がある方

・ドバイ不動産投資を検討している方

・海外での法人設立に関心がある方

・将来的に海外移住を考えている方

・中東情勢下におけるドバイの状況を知りたい方

・日本開催セミナーに参加できなかった方

オンライン開催のため、全国どこからでもご参加いただけます。ぜひ、お気軽にご参加ください。

中東情勢下のドバイを学ぶウェビナーの概要

JCME GROUPについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108745/table/27_1_b9fc13bc7bc4d0d35991771eea7e111a.jpg?v=202606111051 ]

JCME GROUPは、日本と中東をつなぐ架け橋として不動産購入からドバイでの居住まで幅広くサポートしています。弊社はドバイで日本人が経営する不動産仲介会社です。また、海外進出を検討されている方のライセンス取得、ビザ取得、銀行口座の開設などのサービスを付随して提供しています。