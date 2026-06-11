発売前重版決定！マチ針を使わない縫製技術を伝える『ソーイングの教科書』発売

株式会社アクト・ドゥー2026年5月25日発売 サンクチュアリ出版より

本書は、趣味で洋裁を楽しむ方向けの既製服のようにマチ針を使わずに縫う理論を紐解いた本です。「なぜそうなるのか」を理解しながら洋裁を学べる一冊として、発売前から多くの反響をいただき、このたび発売前重版が決定いたしました。

また、出版を記念して開催する講演会も募集開始後に満席となり、現在は増席対応を行っております。

■洋裁人口は多いのに、悩む人も多い

ソーイング本や動画があふれる今でも、

「何年やっても上達しない」「手作り感が満載・・」「どうやったら上手くいくのか、毎回一か八か・・」そんな悩みを抱える方は少なくありません。

本書は、作品のレシピ本ではなく、「なぜそうなるのか」「どう考えればきれいに縫えるのか」を理解するため、マチ針を使わず既製服のように縫うための理論の“洋裁の教科書”として企画されました。

お好きなソーイング本と一緒に横に置いてもらいたい1冊です。

■マチ針を使わない縫製技術をベースにした独自メソッド

著者の曽根かおりは、文化服装学院卒業後、アパレルメーカーでパタンナーとして勤務。

自身でも趣味として作る服と工場から出来上がってくる既製服との違いに疑問を持つ。

その後、縫製会社にて既製服の縫製技術を学び、東京コレクションやパリ・コレクションの衣装製作にも携わりました。

2004年よりソーイング教室RANPIをスタート。

これまで延べ10,000人以上へ指導を行い、現在はオンラインスクールとして全国の受講生へ洋裁を伝えています。

本書では、その指導経験の中で培った「マチ針を使わず、既製服のようにきれいに仕上げる考え方」をベースに、初心者から経験者まで学べる内容をまとめました。

■発売前重版、講演会も満席→増席へ

本書は発売前から予想を上回る反響をいただき、重版が決定。

さらに、出版記念講演会も募集開始後に満席となり、現在は増席して受付を行っています。

講演会では、

・本では掲載できなかった内容

・制作の裏話

・洋裁を長く楽しむための考え方

・ものづくりとの向き合い方

などについてお話しする予定です。

■著者コメント｜曽根かおり

今回、初めて書籍という形で、私が20年以上お伝えし続けてきた「キレイに縫える理論」をお届けできることになりました。

洋裁は、ただ服を作る技術ではありません。

なぜそうなるのかを理解することで、失敗の理由がわかり、自分で考えながら作れるようになり、もっと自由に、もっと楽しくなっていきます。

これまで多くの方に洋裁をお伝えする中で、「長年やっているのに上手くならない」「何冊も本を持っているのに悩みが解決しない」そんなお声をたくさん聞いてきました。

本書では、作品を作るためのテクニックだけでなく、洋裁を理解し、長く楽しむための考え方や理論をお伝えしています。

洋裁を始めたばかりの方にも、長年楽しまれている方にも、何か一つでも新しい気づきや発見を持ち帰っていただき、長く読み返していただける一冊になれば嬉しく思います。

■書籍情報

書名：ソーイングの教科書

著者：曽根かおり

発売日：2026年5月25日

出版社：サンクチュアリ出版

価格：1,980円（税込）

■出版記念講演会

開催日：2026年6月27日（土）

時間：13:00～14:00

会場：東京駅近郊

参加費：7,700円（税込）

※LINE経由申込 6,600円（税込）

※書籍1冊付き

■会社概要

会社名：株式会社アクト・ドゥー

代表者：曽根かおり

所在地：東京都東久留米市

事業内容：ソーイングスクール運営・教材開発